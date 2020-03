Siri, Alexa et Google Assistant vous conseillent sur le coronavirus

Les assistants vocaux les plus répandus commencent déjà à mettre en œuvre des indications pour résoudre les questions de leurs utilisateurs contre le coronavirus. Comme CNBC l’a rapporté ce week-end, Apple a déjà placé des réponses aux principaux doutes contre le coronavirus.

De la même manière, Amazon a mis l’intelligence artificielle au travail dans Alexa, ainsi que Google certaines fonctions au sein de son assistant.

Un quiz sur Siri, le grain de sable contre le coronavirus

Face à des questions génériques sur le coronavirus, telles que “Comment savoir si j’ai un coronavirus?” ou “Ai-je un coronavirus?”, Siri a commencé à mettre en œuvre une série de réponses qui nous guident pour obtenir des informations officielles sans intermédiaires.

Photo: David Ortiz | Hypertextuel

Aux États-Unis, il se cristallise sous la forme d’un questionnaire sur les symptômes la plus claire de cette épidémie: fièvre, toux sèche ou difficulté à respirer. En cas de doute, il conseille d’être vigilant pour prendre des mesures d’isolement, et si c’est le cas, facilite l’appel au 112 américain, comme nous le lisons dans The Verge.

Cependant, en Espagne, il répond toujours aux questions liées à un lien vers la page officielle du ministère de la Santé.

D’autres acteurs aiment Google et Amazon ont également mis en œuvre certains Fonctionnalités d’information supplémentaires entourant le coronavirus, facilitant l’accès aux sources officielles. Dans le cas de Google, il met désormais en œuvre un système qui nous «lit» à haute voix quels sont les principaux symptômes, citant l’Organisation mondiale de la santé – OMS / OMS – comme source.

De son côté, Amazon donne une réponse très similaire à celle de Google, nous encourageant également à rester à la maison Au cas où nous vous dirions que nous voulons l’abandonner, avec le hashtag du mouvement #YoMeQuedoEnCasa.

De nombreux pays ont déjà été contraints de prendre mesures de distanciation à cause de la crise des coronavirus. La recommandation générale en Espagne est d’éviter tout contact durable, hygiène extrême, ainsi que tout contact téléphonique – appelant le 112 – avec les services d’urgence si vous remarquez l’un des trois principaux symptômes de la maladie: toux sèche, fièvre et essoufflement.

