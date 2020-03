Siri permet désormais aux utilisateurs d’iPhone de poser des questions sur les symptômes du coronavirus – .

Apple met à jour Siri afin qu’il puisse aider à diagnostiquer les personnes présentant des symptômes de coronavirus.

Les réponses de Siri proviennent du US Public Health Service et du CDC.

Apple fait également don de millions de masques à des prestataires de soins de santé pour les aider à traiter la pandémie de coronavirus en toute sécurité et plus efficacement.

Avec tant d’informations erronées sur le coronavirus, Apple a récemment mis à jour Siri pour mieux informer les utilisateurs qui pensent qu’ils pourraient présenter des symptômes de coronavirus. Et bien que cela puisse sembler inutile étant donné la pléthore d’informations disponibles via une recherche rapide sur Google, vous seriez surpris de certaines des théories du complot, des faux remèdes et des informations carrément trompeuses diffusées en ligne et présentées comme factuelles.

À la lumière de cela, les utilisateurs d’iPhone peuvent maintenant demander: “Hey Siri, ai-je le coronavirus?” après quoi, ils seront invités à répondre à une série de questions oui ou non pour mieux «vous aider à comprendre votre situation». Apple tient à noter que les réponses qu’il fournit proviennent du US Public Health Service de concert avec les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

La première question demande si les utilisateurs ont de la fièvre, une toux sèche ou un essoufflement. Si vous répondez oui, il vous demandera alors si vos symptômes sont extrêmes ou potentiellement mortels. Si vous répondez oui, cela vous donne la possibilité d’appeler le 911.

Si vous indiquez que vous ne présentez aucun symptôme mais que vous avez peut-être été en contact avec une personne testée positive pour le coronavirus, Siri envoie le message suivant:

OK, restez vigilant pour des symptômes comme de la fièvre, une toux sèche ou un essoufflement. Ils peuvent apparaître jusqu’à 14 jours après l’exposition. Si cela se produit, séparez-vous des autres.

Contactez un professionnel de la santé si vous avez 65 ans ou plus, ou si vous souffrez d’une maladie grave comme une maladie pulmonaire ou cardiaque ou le diabète. Si vous ne parvenez pas à joindre un fournisseur, les applications de télésanté peuvent vous aider.

Encore une fois, cela peut sembler tout à fait inutile – qui compte sur Siri pour des conseils médicaux, après tout? – mais la quantité de désinformation sur le coronavirus est stupéfiante. Comme nous l’avons souligné la semaine dernière, certaines fausses mesures préventives – comme manger de la crème glacée ou de l’ail – sont devenues virales dans certains pays. À la lumière de cela, il est judicieux pour Apple de fournir aux utilisateurs un moyen accessible et médicalement sain de gérer les symptômes potentiels de coronavirus.

Sur une note connexe, le PDG d’Apple, Tim Cook, a rendu visite à Twitter hier et a déclaré qu’Apple aidait à faire un don de fournitures pour aider les prestataires de soins de santé à lutter plus efficacement contre le coronavirus.

“Nos équipes chez Apple ont travaillé pour aider à l’approvisionnement des fournisseurs de soins de santé qui luttent contre le COVID-19”, a déclaré Cook. «Nous donnons des millions de masques à des professionnels de la santé aux États-Unis et en Europe. À chacun des héros en première ligne, nous vous remercions. »

