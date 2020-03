Siri peut vous aider à diagnostiquer le coronavirus

Plus que probable, ces dernières semaines, Siri, Alexa, Cortana et d’autres assistants numériques, ont reçu des centaines de milliers de questions liées à la coronavirus. Et le plus que logique, bien sûr, car aujourd’hui c’est un problème mondial, qui nous affecte tous également et, bien qu’il soit de peur et d’inquiétude, mais semble nous avoir tous unis à un moment donné. Et, sans aucun doute, l’une des questions que vous auriez dû entendre le plus devrait être: ai-je un coronavirus?

En réponse à cela, comme plusieurs utilisateurs, comme Alexis Cordova, ont découvert et publié sur leurs comptes de médias sociaux, l’assistant vocal de Apple a maintenant un test simple mais efficace, avec lequel, au moyen de quelques questions, il est possible de savoir si l’utilisateur donne le profil d’avoir été infecté par l’agent pathogène ou, au contraire, ses symptômes ne correspondent pas à ceux du coronarivus.

À cette fin, le questionnaire utilisé par Siri a été conçu en collaboration avec le Service de santé publique des États-Unisainsi que Centre de contrôle et de prévention des maladies (mieux connu par ses initiales, CDC), comme l’assistant lui-même l’avertit chaque fois qu’un utilisateur subit le test de diagnostic.

Ainsi, une fois que l’utilisateur demande à Siri s’il a un coronavirus et après avoir montré l’avertissement, il commence une série de questions (toutes n’admettent qu’un oui, un non ou un je ne suis pas sûr) liées à des symptômes tels que la fièvre, la toux sécheresse, essoufflement, ainsi que si vous avez été en contact avec une personne déjà infectée par le coronavirus.

Sur la base des réponses fournies par l’utilisateur, Siri vous conseille sur les prochaines étapes. Si vous considérez que la situation de l’utilisateur est grave, cela indiquera que vous devez contacter les services d’urgence immédiatement, alors que si elle présente des symptômes mais que la situation n’est pas si grave, elle suggère isolement et en évitant tout contact avec d’autres personnes pour limiter la propagation du virus.

Jusqu’à présent, cette fonctionnalité disponible uniquement aux États-Uniset seul l’assistant vocal d’Apple dispose de cette fonctionnalité. Il est donc très souhaitable que Google, Amazon y Microsoft prenez note et ajoutez ce questionnaire à vos assistants, et que ceux-ci et Siri étendent leur champ d’action à autant de langues et de pays que possible dans les plus brefs délais.

Il est vrai que le diagnostic à distance basé sur une forme antérieure n’est pas la méthode la plus efficace pour déterminer si une personne souffre ou non de la maladie. Cependant, dans toutes les situations où la croissance des cas continue d’être exponentielle, un premier criblage basé sur ce type de filtre est, sans aucun doute, d’une grande aide tant pour les utilisateurs que pour les déjà très saturés santé publique. Et à tel point qu’il y a de plus en plus d’endroits où, comme la Communauté de Madrid, le premier diagnostic se fait par téléphone.