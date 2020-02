Sky, il y a deux surprises pour les utilisateurs passionnés de sport et de séries TV

Cette saison restera dans les mémoires des clients ciel comme la saison avec l’offre commerciale la plus riche de tous les temps. A partir d’aujourd’hui, les huitièmes de finale de la Ligue des champions sont de retour sur les chaînes de télévision payante avec les défis de Naples et de la Juventus pour garder la banque.

Le menu riche de Sky n’est pas seulement basé sur ses propres exclusivités, mais aussi sur quels sont les extras assurés aux clients. Par exemple, les abonnés peuvent désormais bénéficier de deux propositions valables à ce sujet le streaming.

Sky garantit DAZN et Netflix à ses abonnés à des coûts compétitifs

Après deux accords commerciaux avec DAZN et Netflix, Sky propose à ses clients deux offres extrêmement avantageuses.

La proposition liée à DAZN rendra les amateurs de sport et de football particulièrement heureux. Avec le nouveau ticket DAZN, les utilisateurs auront une vision complète de la Serie A plus toute la Serie B et les autres streaming TV exclusifs à un coût simple de 7,99 euros par mois. L’achat du billet DAZN en plus de garantir un accès illimité à l’application DAZN appropriée sur les différents appareils pris en charge offrira également la vision de la chaîne DAZN1, au numéro 209 de Sky.

Spéculaire, mais dédié aux fans de cinéma et de séries télévisées, c’est la proposition de Netflix. Grâce à cet accord, les clients pourront acheter le nouveau package Entertainment Plus qui garantit un compte Netflix pour le prix mensuel de 9,99 euros. Le billet Entertainment Plus offre aux clients Sky une visualisation totale de tout le contenu Netflix. De plus, en utilisant la technologie du nouveau décodeur SkyQ, il sera possible d’accéder à Netflix directement depuis votre télécommande.