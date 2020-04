Sky is the Limit, comment escalader les montagnes tout en restant à la maison

Si vous avez toujours rêvé de gravir le mont Everest, alors Grimpeur: Sky is the Limit est le jeu pour vous. C’est un titre de simulation totalement innovant qui permettra aux joueurs de jouer le rôle d’un grimpeur sans crainte. En fait, le but du jeu est simple, atteindre le sommet de la montagne en affrontant tous les risques et dangers que comporte l’escalade.

Les développeurs de A2 Softworks et l’éditeur Art Games Studio ont essayé de faire le titre aussi réaliste que possible. Le jeu arrivera sur Steam en 2021 et sera également publié plus tard pour toutes les principales consoles. la Joueurs PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch ils devront donc avoir un peu de patience pour commencer leur aventure sur l’Everest.

Grimpeur: Sky is the Limit vous permettra de gravir le mont Everest

Être un simulateur d’escalade, les éléments de gameplay sont conçus pour suivre chaque phase de l’expédition. Le but du jeu est d’atteindre le sommet de la montagne, mais la planification des déplacements est également importante. En effet, il sera possible de décider du chemin à suivre et du matériel à apporter lors de l’escalade. De plus, pour vous entraîner, vous pouvez expérimenter plusieurs expéditions avant d’arriver dans l’Everest dont Broad Peak et K2.

Chaque pic aura une combinaison unique d’éléments de survie et de simulation. En outre, dans Grimpeur: Sky is the Limit la gestion des abris sera également importante, alimentation et gestion de la température. Il y aura des adversités telles que des crevasses, des tempêtes et des glissements qui mettront le protagoniste à l’épreuve.

Le jeu sera initialement disponible sur PC via la plateforme Steam et arrivera ensuite sur les consoles Microsoft et Sony.