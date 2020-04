Sky, nouvelle offre de streaming pour tout voir sans antenne parabolique et décodeur

En ces jours et ces semaines, les horaires des ciel ils ont évidemment été modifiés par l’urgence du Coronavirus. Avec tous les événements sportifs et footballistiques du printemps reportés ou annulés, les abonnés de la plateforme satellite se déversent sur la vision de séries télévisées et films.

Sky, de nos jours, il est encore plus pratique de s’abonner à NOW TV

Ce n’est pas un hasard si, au cours de ces semaines, Sky a décidé de lancer sa campagne de manière encore plus décisive offre le streaming. L’objectif de l’émetteur est de contraster la technologie IPTV grâce à son service MAINTENANT TV.

Les utilisateurs qui se sont déjà appuyés sur NOW TV sont nombreux. Avec l’activation d’un abonnement à NOW TV, il sera possible d’avoir accès à la plupart des chaînes Sky sans restrictions d’abonnement et même sans l’aide d’un décodeur ou d’une parabole. De manière similaire au système IPTV, même avec NOW TV, les clients auront des coûts inférieurs par rapport aux prix standard d’un abonnement normal.

L’offre de base de NOW TV comprend le choix d’un plan d’abonnement parmi les propositions Cinéma, Séries TV ou Divertissement: le coût mensuel dans ce cas sera 9,99 euros. Pour la vision commune de ces trois packages, les utilisateurs n’auront à dépenser que 19,99 € par mois.

Avec le prochain retour des compétitions, les utilisateurs de NOW TV pourront également activer le ticket Sports. Le billet Sport comprend toutes les chaînes de football et de sport exclusives de Sky et leurs chaînes respectives à un coût standard de 29,99 euros.