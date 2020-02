Sky promet de réduire les émissions de carbone d’ici 2030

ciel a présenté aujourd’hui la campagne au monde Ciel 0, l’idée née de l’esprit des initiés de l’entreprise avec laquelle elle promet de remettre la émissions de carbone à la fin de 2030, toujours dans la perspective d’un avenir plus vert et respectueux de l’environnement.

Le projet est admirable et très ambitieux, mais Sky nous a toujours habitué à respecter parfaitement les attentes et les objectifs qu’il s’est fixés au fil du temps. Par le 2030en fait, le émissions de carbone des personnes qui utilisent le service, les fournisseurs et ses activités seront complètement réinitialisés.

La décision conduira à devenir complètement zéro carbone net pour:

meilleure efficacité énergétique de tous les produits au domicile des utilisateurs.

un développement de studios de télévision plus durables dans le monde.

le rendement de toutes les productions Sky Originals zéro émission.

la transformation de la flotte de 5000 véhicules de société dans les véhicules zéro émission.

la transformation du 11 000 entreprises qui travaillent avec Sky vers la voie écologique.

la plantation d’arbres, d’algues et de mangroves, dont le travail consistera à absorber carbone.

Dans un avenir pas trop lointain, ciel demander la certification des objectifs à la STBi (Science-Based Target Initiative), puis publier leur propre impact sur l’environnement.

Sky 0: les mots des membres de l’entreprise

«Nous sommes sur le point d’entrer dans une période vraiment critique», explique Jeremy Darrock (directeur général de Sky Group), «avec un long voyage au cours duquel nous verrons une amélioration du climat, toutes les entreprises ont la possibilité de accélérer progresser, devenir en même temps partie de la solution, il faut agir maintenant pourquoi la planète ne peut pas attendre».

De plus, Sky utilisera tous ses canaux pour parler à des millions de personnes et les inciter à #GoZero, en plus des campagnes actuelles Ocean Rescue et Rainforest Rescue, qui ont vu l’entreprise toujours à la pointe des changements climatiques ou environnementaux.