Sky propose ces séries télévisées intéressantes à ses clients en quarantaine

Pendant cette période de tristesse dans notre pays, nous pouvons nous consoler en restant à la maison et en regardant certaines séries télévisées programmées sur Sky. En fait, le géant du service de télévision payante fait preuve de force envers l’Italie, donnant à ses clients la possibilité de regarder des films, des séries télévisées, des événements sportifs qui peuvent rendre les Italiens fiers.

Dans cet article, cependant, nous voulons nous concentrer sur la série télévisée qui en ce mois de mars peut être regardée sur Sky On Demand. L’argument peut varier, du genre policier au genre occidental qui se déroule généralement aux États-Unis.

Séries télévisées: Young Sheldon, Yellowstone et Westworld

Entrons dans les détails de la série télévisée que nous avons choisie pour donner les meilleurs conseils aux lecteurs:

Jeune Sheldon: c’est une sitcom américaine et ce n’est rien d’autre que le spin-off de la série ‘The Big Bang Theory’. Les événements parlent de l’enfance de Sheldon Cooper, un garçon texan qui va au lycée à 9 ans. La relation avec sa famille n’est pas la meilleure, étant donné que ses frères se moquent de lui.

Yellowstone: il s’agit d’une série télévisée épique néo-occidentale qui arrive dans la programmation de Sky Atlantic. Au centre de l’histoire, la famille Dutton qui possède un vaste terrain, le plus grand des États-Unis. La famille est obligée de se défendre et de combattre les Amérindiens, qui sont prêts à l’attaquer.

Westworld: il s’agit d’une série télévisée qui met en avant les caractéristiques de l’occident et de la science-fiction. Les événements ont lieu dans le parc de Wildw West Westworld qui sont définis par des personnages androïdes, qui ont été programmés pour ne pas gâcher les êtres humains.