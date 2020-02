Sky, sports et football en streaming à prix réduits avec cette offre

Avec le retour des coupes européennes, la saison de football prend vie. Sur les écrans de ciel d’ici à juin prochain, un grand marathon de football sera organisé avec des matchs de Serie A, de Ligue des Champions et d’Europa League. En plus de tout cela, il y a aussi d’autres événements tels que la Formule 1, le Championnat du Monde et la NBA.

Sky a l’alternative au streaming illégal: voici l’offre de NOW TV

L’un des avantages de Sky est qu’il a pratiquement un chemin clair dans le domaine de la télévision payante. Avec le dos de Mediaset Premium, les seuls adversaires de Sky pourraient être DAZN et Netflix. Plus que des ennemis, le streaming TV, également au nom des accords conclus au cours des derniers mois, est devenu l’allié de Sky

Dans l’ensemble, le véritable ennemi de la plate-forme satellite est leIPTV illégal, ou le soi-disant pezzotto.

Depuis quelque temps ciel tente de contrer la dérive du streaming illégal. En plus de s’appuyer sur les actions des autorités compétentes visant à désintégrer le réseau de transmission illicite de ses chaînes, l’équipe commerciale a également pensé à une alternative légale à l’IPTV elle-même. Cette alternative est appelée MAINTENANT TV.

NOW TV représente la plateforme de streaming de la télévision par satellite à travers laquelle il est possible d’accéder aux principales chaînes. Les utilisateurs, avec l’offre de base, pourront choisir un forfait Cinéma, Série TV ou Divertissement au prix de 9,99 euros. En ce qui concerne la proposition Sport et Soccer (avec toutes les exclusivités énumérées ci-dessus), les abonnés devront cependant payer un coût mensuel de seulement 29,99 euros.