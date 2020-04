Skype implémente la fonctionnalité la plus frappante de Zoom

Skype, l’application d’appel vidéo appartenant à Microsoft, a mis en œuvre l’une des fonctionnalités les plus populaires de Zoom: arrière-plans personnalisés. Les utilisateurs ne peuvent donc pas se soucier de ce qui se cache derrière eux lors de la visioconférence avec d’autres personnes, car le logiciel Microsoft le remplacera par un arrière-plan virtuel qui peut être sélectionné dans les paramètres de l’application.

Pour profiter de cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent installer la dernière version de l’application, disponible sur Windows, macOS, Linux et le web. Dans le cas de Windows, il sera nécessaire de télécharger le fichier .exe à partir du site Web Skype. La variante de l’application publiée dans le Microsoft Store, pour le moment, ne permet pas d’utiliser des arrière-plans personnalisés.

La même chose se produit également sur Android et iOS. Les versions de Skype pour les deux plates-formes n’offrent pas, pour le moment, la possibilité de changer l’arrière-plan de l’appel vidéo, donc il sera essentiel d’utiliser un ordinateur de bureau conventionnel pour cela.

La nouvelle version de Skype pour macOS aussi apporte la possibilité de partager des documents depuis le Finder, ainsi qu’une légère amélioration des contrôles d’appel.

La montée du télétravail pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19) a fait que Des entreprises comme Zoom connaissent une croissance de popularité. Le besoin de visioconférence a fait, selon Eric S. Yuan (PDG de Zoom), que sa plateforme est passée de 10 millions d’utilisateurs quotidiens en décembre à plus de 200 millions en mars.

Cette croissance a cependant également augmenter le contrôle de l’application, qui a mis en lumière divers problèmes de confidentialité et de sécurité au cours des dernières semaines. Compte tenu de cette situation, Eric S. Yuan a assuré début avril que la société concentrerait ses efforts sur la résolution de tous les incidents au cours des 90 prochains jours.

Malgré de nombreux incidents liés à la confidentialité et à la sécurité, Le zoom est devenu l’un des outils les plus utilisés en ce moment, rivalisant avec le Skype établi que Microsoft a acquis en 2011 et Google Meet (anciennement Hangouts), entre autres.

