Skype vous permet également d’appeler un utilisateur qui n’est pas enregistré

L’année dernière, le réseau social Skype a introduit la version Insider Preview, a maintenant lancé une nouvelle fonctionnalité appelée Rencontrez maintenant ce qui, comme l’explique l’application, vous permet d’inviter des utilisateurs qui n’ont pas de compte à un appel.

Pour le faire est très simple, cliquez simplement sur l’icône Meet Now pour ouvrir une fenêtre qui contiendra le lien à partager avec l’ami que vous souhaitez inviter. De plus, un chat sera également créé où il sera possible de continuer à échanger des messages avec tous les participants de l’appel. Voyons maintenant plus de détails.

Skype vous permet d’inviter un utilisateur qui n’a pas de compte à un appel

Au cours des dernières semaines, les services d’appels vidéo ont connu une forte augmentation de l’utilisation des utilisateurs, évidemment en raison de l’emprisonnement de milliards d’utilisateurs pour éviter les infections à coronavirus. Les appels vidéo sont désormais devenus le seul moyen de voir des amis ou des parents qui ne vivent pas dans la même maison.

De plus, sur les appareils androïde, il est désormais possible de visualiser et de retoucher des photos et des vidéos avant de les envoyer. Aux utilisateurs qui ont un appareil Android, qu’ils ont rencontrés problèmes avec les notifications d’appels et de messages entrants, Microsoft suggère de désinstaller et de réinstaller l’application, qui a récemment subi un restylage de l’icône.

Cette procédure simple devrait être suffisante pour résoudre le problème. Les derniers ajouts à la version mobile de l’application, avant cette dernière, comprenaient la possibilité de partager l’écran sur Android et iOS et, sur toutes les plateformes, l’introduction de favoris et de brouillons pour les messages, aperçu des fichiers avant l’envoi, écran partagé également sur Mac et Linux. Suite à l’exclusivité de la version Preview de l’application, les nouvelles fonctions sont progressivement publiées ces jours-ci, de sorte que ceux qui ne les ont pas encore pourront le faire sous peu.