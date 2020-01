Skyrim revient dans le prochain événement annuel en ligne d’Elder Scrolls

En près de six ans d’activité, Elder Scrolls Online est passé d’un autre jeu en ligne qui avait du mal à trouver sa place à un MMO satisfaisant et riche en contenu qui offre une liberté inhabituelle à explorer. Avec plus de mises à jour ouvrant les lieux familiers du pays de Tamriel, tels que Morrowind et Elsweyr, le développeur ZeniMax Online Studios prépare la prochaine extension majeure qui cherche à raviver un sentiment de nostalgie pour une certaine région du nord de la tradition d’Elder Scrolls.

Révélé lors du livestream ESO 2020 de Bethesda, le vice-président marketing de Bethesda Pete Hines et le directeur créatif Rich Lambert ont détaillé la prochaine saison de contenu connu sous le nom de Dark Heart of Skyrim. Lancé le 18 mai pour PC (les consoles recevront la mise à jour le 2 juin), le pays de Skyrim, les quêtes et le butin seront ouverts aux joueurs à découvrir. Comme la saison du dragon de l’année dernière, de nouveaux événements seront ajoutés tout au long de 2020, élargissant la nouvelle région et son histoire. Pendant le livestream, le directeur créatif a déclaré ceci à propos de la réactivation de Skyrim: “Nous pensions qu’il était important d’offrir quelque chose de familier, mais nous voulions vraiment forger notre propre chemin avec Skyrim.”

Situé 900 ans avant les événements d’Elder Scrolls V, le Skyrim d’ESO n’est pas exactement le même que dans le jeu précédent. Alors que des endroits familiers comme Solitude, Dragon Bridge et Morthal sont de retour, toute la région a été corrompue par l’influence des vampires, des loups-garous et d’autres forces surnaturelles, ce qui lui donne une esthétique gothique et macabre. La fermeture de la bande-annonce cinématographique a donné un bref aperçu d’une forteresse souterraine massive abritant le clan des vampires – le cœur sombre de Skyrim. Le début de la saison sera une quête de prologue spéciale accessible à tous les joueurs, préparant le terrain pour les nouvelles aventures de Skyrim.

La saison Dark Heart of Skyrim comprend quatre mises à jour substantielles. Les deux premiers, Harrowstorm et Greymoor, seront disponibles au lancement. Harrowstorm se concentre sur de nouveaux donjons et des événements mondiaux auxquels participer, vous et votre groupe vous faisant face pour affronter des hordes de vampires et d’autres monstres. La série de quêtes Greymoor est la forme de contenu la plus importante à laquelle participer, qui est la principale série de quêtes de Skyrim. Selon Bethesda, le récit de Greymoor sera le plus sombre de la série, révélant les aspects les plus sombres de la terre de Skyrim, pourquoi il attire de telles forces surnaturelles. Plus tard en 2020, deux mises à jour supplémentaires se concentrant sur une histoire et des donjons supplémentaires clôtureront la saison de Dark Heart of Skyrim.

Blackreach, la gigantesque caverne souterraine de The Elder Scrolls V, est un endroit de retour que les joueurs pourront explorer. Selon les développeurs, les réseaux souterrains représentent plus de 40% de la taille de Skyrim dans ESO. En plus du nouveau terrain à explorer et des quêtes à suivre, la saison Dark Heart of Skyrim introduira également une suite de nouvelles mises à jour, activités et nouvelles fonctionnalités sur la qualité de vie. Par exemple, une nouvelle activité secondaire est le système des antiquités, permettant aux joueurs de chasser les reliques perdues du monde entier pour améliorer leurs personnages et faire la fête avec de nouveaux objets mythiques qui ont des propriétés uniques. En explorant Skyrim, vous pouvez également participer à des événements mondiaux de Harrowstorm, qui vous et vos groupes affrontent des vagues d’ennemis.

Sans aucun doute, la grande vedette de cette prochaine saison est la perspective de revenir à Skyrim. Sorti il ​​y a près de neuf ans, Elder Scrolls V reste l’un des jeux les plus appréciés de Bethesda, donc découvrir la région dans un MMO présente une façon intéressante de revivre la tradition et l’iconographie de la région. Dans les années qui ont suivi la sortie initiale d’ESO, le MMO a été mis à jour pour permettre une exploration plus ouverte du monde qui s’adaptera à votre niveau et à la taille de votre groupe. Pour les joueurs qui cherchent à se lancer dans ESO pour la première fois, vous pouvez même créer un nouveau personnage dans la région de Skyrim, vous permettant d’explorer le pays dès le départ.

Pour plus d’informations sur les nouveautés d’Elder Scrolls Online, y compris à quoi s’attendre dans Skyrim et la plus grande saison de contenu dans Dark Heart of Skyrim, assurez-vous de revenir avec GameSpot.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: The Elder Scrolls Online – Bande-annonce du film The Dark Heart of Skyrim Cinematic

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.