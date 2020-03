Slay the Spire: Final Boss Guide

Le hit roguelike basé sur les cartes de MegaCrit Tuez la flèche jette suffisamment sur le joueur dès la première manche pour être considéré comme un jeu assez difficile, mais cela ne devient plus difficile à chaque succès. Si battre les différents patrons de l’Acte III n’était pas suffisant, à chaque victoire, le jeu peut tenter une nouvelle ascension, augmentant le défi de nombreuses manières. Mais beaucoup plus dramatiquement, il y a un tout nouvel acte à jouer et un boss à combattre lorsque les bonnes conditions sont réunies. Le guide révélera comment déverrouiller l’acte IV caché du jeu, comment se préparer et gérer les rencontres difficiles, et quel genre de récompenses le joueur peut attendre pour réussir ce défi considérable.

En relation: Teppen: Guide du débutant pour la bataille ultime des cartes mobiles

Slay the Spire, qui a reçu des éloges à la fois pour ses systèmes mécaniques solides et sa transition robuste depuis un accès anticipé l’année dernière, a beaucoup à suivre sur une course particulière. Entre différents personnages, des tas de cartes et de reliques à ramasser, et des cartes et événements aléatoires, chaque manche offre toujours quelque chose d’un peu différent de ceux qui l’ont précédé. Même encore, l’Acte IV parvient à pousser le jeu au-delà de là où il s’arrêterait autrement, offrant un dernier défi avant que le générique ne roule vraiment.

Comment débloquer l’Acte IV dans Slay the Spire

La première étape pour déverrouiller l’acte IV est assez simple. Il suffit de battre le jeu pour la première fois en battant le boss de l’Acte III, avec chacun des trois premiers personnages: l’Ironclad, le Silencieux et le Défaut (le Veilleur et probablement tous les personnages ajoutés à l’avenir ne seront pas nécessaires pour cela. exigence). Chacun des trois a un ensemble très différent de capacités, de mécaniques et de styles de jeu, alors ne vous découragez pas si cette première victoire prend une bonne poignée de runs. Expérimentez avec différentes versions, apprenez les tenants et les aboutissants des différentes interactions entre les cartes et les reliques, et comprenez quelles stratégies fonctionnent, car à partir de là, chaque exécution ne fera que devenir plus difficile. La victoire de chaque personnage gagne une clé différente, et une fois que les trois clés sont déverrouillées, elles deviennent toutes disponibles pour être acquises lors de futures courses.

Une fois que vous aurez satisfait à cette première exigence, vous pourrez gagner les trois clés en une seule fois dans le Spire afin de déverrouiller l’acte IV. Les clés qui ont déjà été collectées sont visibles dans le coin supérieur gauche de l’écran, et chaque clé est trouvée par une méthode légèrement différente: Ruby Key s’obtient en choisissant l’option Rappel sur un site de repos. Gardez à l’esprit que ce sera toujours une option jusqu’à ce que la clé soit prise, alors attendez qu’il n’y ait pas d’option de site de repos plus importante à prendre, comme récupérer la santé ou mettre à niveau une carte cruciale. le Clé d’émeraude est gagné en battant un ennemi d’élite sous tension. Vous pouvez différencier cet ennemi des ennemis d’élite normaux sur la carte par l’effet de flamme derrière leur icône. Cette élite sera l’une de celles normalement rencontrées dans cet acte, mais aura un buff supplémentaire tel que des PV max supplémentaires, une force supplémentaire ou une régénération de santé à chaque tour. Il n’y a qu’une seule icône de ce type par acte, et une fois battue, elle n’apparaîtra pas dans les futurs actes, alors planifiez votre itinéraire en conséquence. Enfin, le Clé saphir est gagné dans l’un des nombreux coffres contenant des reliques de la flèche. Certaines reliques seront liées à la clé, et vous devez choisir entre la relique et la clé. Il y a au moins une chance de trouver un tel coffre dans chaque acte, mais les opportunités sont encore assez limitées, alors penchez-vous pour obtenir la clé le plus tôt possible, donc ce n’est pas un souci pour le reste de la course.

Une fois que vous avez acquis les trois clés, continuez simplement à jouer au jeu normalement. Après avoir battu le boss de l’Acte III, vous serez redirigé vers le même écran que d’habitude où vous endommagez un cœur qui bat. Cependant, au lieu de tomber inconscient par la suite, le cœur se lèvera et vos clés ouvriront une porte, vous emmenant dans l’acte IV!

La fin de Slay the Spire

L’acte 4, ou The Ending, est beaucoup plus court et plus linéaire que les trois premiers actes. Il a toujours exactement la même disposition: d’abord, il y a un site de repos. À moins que vous ne soyez sur l’une des ascensions supérieures, vous devriez déjà être en pleine santé, alors concentrez-vous sur la mise à niveau d’une dernière carte cruciale ou sur une autre action de site de repos gagnée en cours de route. Vient ensuite la dernière boutique en fuite. Comme il n’y a nulle part où l’utiliser, dépensez tout l’or que vous pouvez, en particulier pour des potions ou des reliques qui vous aideront à survivre, ce qui sera très important pour les combats à venir. Maintenant, tout ce qui reste entre votre personnage et le boss final est une paire de monstres d’élite uniques.

le Spire Spear et Bouclier de flèche agir en tant que miniboss final et se comporter de manière assez similaire à l’un des boss potentiels de l’Acte III Donu & Deca, qui se polissent tour à tour et frappent pour de grandes quantités. Au début du combat, votre personnage se voit infliger le Entouré état, représentant la façon dont ils ont été flanqués par ces deux ennemis. Tant que les deux sont encore en vie, votre dos sera toujours à l’un d’eux, subissant 50% de dégâts supplémentaires par derrière. Vous pouvez faire demi-tour en ciblant l’un des ennemis avec une attaque ou en utilisant une potion, alors assurez-vous de terminer votre tour dans la direction qui atténuera le plus de dégâts. Une fois que l’un des ennemis est vaincu, la condition entourée prend fin, alors essayez de supprimer l’un des deux le plus rapidement possible. Quant aux attaques réelles, le Bouclier et la Lance sont respectivement sans surprise plus orientés défensivement et offensivement. Le bouclier de la flèche a une attaque plus faible qui réduit votre force, une compétence fortifiante qui accorde aux deux ennemis un blocage et une attaque plus forte qui générera également du blocage juste pour cela. Le Spire Spear a une attaque plus faible qui ajoutera deux cartes de statut Burn à votre défausse, une compétence de buffing qui l’augmentera ainsi que la force de son partenaire, et une forte attaque multi-coups qui deviendra beaucoup plus effrayante à mesure que sa force augmentera.

Dans l’ensemble, ces ennemis d’élite n’ont pas trop de santé, mais attention à la quantité considérable de bloc et de dégâts que les deux peuvent mettre ensemble! Essayez de conserver autant de santé que possible, car juste après ce combat, vous n’aurez pas de temps pour vous reposer avant le boss final, le Coeur corrompu.

Combattre le cœur corrompu dans Slay the Spire

De loin le défi le plus difficile de Slay the Spire, le Corrupt Heart que vous avez battu à tous ces moments au sommet de la Spire se bat maintenant pour de bon. Avec quelques capacités frustrantes, de fortes attaques et une énorme santé de 750, vous aurez besoin de beaucoup de compétences et de chance pour démarrer pour vaincre cet adversaire final.

La principale capacité qui peut rendre le cœur corrompu si frustrant est la Beat of Death. À chaque fois que vous jouez une carte, vous subissez 1 dégât. La capacité aide à vous ramollir à ses autres attaques et peut rapidement ajouter jusqu’à une tonne de dégâts si vous ne faites pas attention. Ces dégâts cibleront votre bloc en premier, vous pouvez donc l’utiliser pour vous protéger contre certains des dommages, mais gardez à l’esprit qu’il peut également traverser votre bloc assez rapidement. La relique de la tige de tungstène est absolument inestimable si vous en trouvez une, réduisant tous les coups sur votre barre de santé à 0, mais gardez à l’esprit qu’elle ne protège pas non plus votre bloc des dégâts du battement de la mort. L’autre assurance du Corrupt Heart contre les dégâts fous du joueur Invincible. Le cœur ne peut subir que 300 dégâts à chaque tour, donc même si vous retirez un combo géant, il faudra encore au moins trois tours pour terminer complètement le cœur. En raison de ces deux capacités, il est essentiel de garder un œil sur chaque numéro à l’écran pendant votre tour. Surveillez votre santé, votre blocage, les dégâts d’attaque du cœur pendant le tour et la quantité de dégâts que vous avez infligés pour vous assurer que chaque jeu est délibéré et, plus important encore, vous aidera à rester en vie.

Le Corrupt Heart commencera chaque bataille avec un debuff, remplissant votre deck avec une multitude de cartes de statut différentes et appliquant 2 piles chacune de faible, vulnérable et fragile, limitant l’efficacité de beaucoup de vos cartes pendant les deuxième et troisième tours de la bats toi. Après cela, il suivra le même schéma d’actions sur un cycle de trois tours: Premièrement, il effectuera soit une attaque massive, soit un grand barrage d’attaques faibles. Ensuite, il fera n’importe laquelle des deux attaques qu’il n’a pas faites. Enfin, il faudra un tour pour s’améliorer, supprimant tous les effets de diminution de force et se donnant une variété de buffs de force et d’autres pouvoirs. Le cœur corrompu devient rapidement incontrôlable, en particulier avec son attaque à plusieurs coups, car sa force augmente, il est donc important d’essayer de le vaincre avant qu’il ne le puisse. Les cartes qui diminuent temporairement la force, ou qui se déclenchent lorsqu’elles sont frappées par un adversaire, sont particulièrement efficaces contre le Cœur dans les tours où il utilise ses attaques à plusieurs coups, alors essayez et enregistrez ces effets au bon moment si possible en utilisant la manipulation de la main et du deck capacités auxquelles vous avez accès. En dehors de cela, gérez soigneusement vos ressources et avec un peu de chance, vous devriez pouvoir abattre le Corrupt Heart!

En récompense pour avoir vaincu le cœur corrompu, vous pourrez voir une petite illustration de votre personnage les vaincre et terminer la flèche, ainsi que voir un peu plus de l’histoire, faisant éventuellement allusion aux choses à venir. Plus important encore, vous obtiendrez un succès pour votre victoire avec chaque personnage, et l’accès à l’art bêta pour toutes les cartes de ces personnages! Dans les futures exécutions en tant que personnage, examinez l’une de ses cartes et cochez l’option d’alterner entre la version bêta et la version complète, et choisissez celle que vous préférez, carte par carte. Ensuite, essayez de remonter avec tous les autres personnages jusqu’à ce que vous vous considériez vraiment comme un maître de Slay the Spire.

Plus: Terraria: Comment vaincre Calamitas (Mode Expert)

Tuez la flèche est disponible pour PC, Nintendo Switch, Xbox One et Playstation 4.

Star Wars explique la montée du trou de complot X-Wing de Skywalker

A propos de l’auteur

Cass est un écrivain pour ScreenRant se concentrant sur les nouvelles et les guides du jeu. Avec une vaste expérience dans les jeux, les médias et la théorie du design, elle a beaucoup d’intérêts disparates, y compris la linguistique, les mathématiques cool et les questions LGBTQIA +. En ce qui concerne les jeux, Cass est particulièrement friande de jeux de stratégie et de rythme, bien qu’il n’y ait rien qu’elle n’essaiera pas une fois.

En savoir plus sur Cass Cohen