Sling augmente les prix, ajoute un DVR gratuit et plus de chaînes

Bonnes nouvelles et mauvaises nouvelles, abonnés Sling. La bonne nouvelle est que votre package, qu'il soit orange ou bleu, bénéficie de nouvelles fonctionnalités. Mais leur prix augmente également, passant de 25 $ à 30 $ par mois. Si vous avez les deux, vous paierez également 5 $ supplémentaires: ce plan est maintenant de 45 $.

Les deux packages Sling incluent désormais ce que Sling appelle Cloud DVR Free: 10 heures d'espace DVR pour stocker vos émissions. Un stockage supplémentaire – un total de 50 heures dans le module complémentaire Cloud DVR Plus – est toujours disponible pour 5 $ de plus par mois. Sling Blue obtient plus de contenu d'actualités via Fox News, HLN et MSNBC. Le package Sling Blue News Extra obtient également Fox Business. Sling Blue Hollywood Extra reprend FXM et FXX, tandis que Sling Blue Heartland Extra obtient Nat Geo Wild.

Les abonnés de Sling Orange peuvent se sentir particulièrement brûlés par l'augmentation: ce plan n'obtient pas de nouvelles chaînes exclusives. Sling cite d'autres ajouts récents au package comme Investigation Discovery et MotorTrends, mais il est difficile de voir l'inclusion continue de fonctionnalités existantes comme justification d'une hausse des prix. Le réseau Big Ten devrait être lancé sur Sling à temps pour la saison de football universitaire 2020-2021, cependant, vraisemblablement sur Orange et Bleu (Sling ne le précise pas).

Il y a aussi quelques autres ajustements de prix: le coût de divers packages complémentaires comme Sports Extra augmente. Pour beaucoup de détails, lisez les annonces complètes de Sling ci-dessous.