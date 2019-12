Sling TV met à jour ses listes et augmente ses prix

SLING TV BOLSTERS LIVE TV AVEC FOX NEWS, MSNBC, HLN EN SERVICE DE BASE DE CNN; LANCE UN DVR CLOUD GRATUIT, DES PRIX MIS À JOUR ET DES GAMMES DE CANAUX

– FOX News Channel, MSNBC et HNN de CNN étendent leurs offres de nouvelles dans le service de base Sling Blue

– Tous les abonnés de Sling TV reçoivent 10 heures de Cloud DVR sans frais supplémentaires sur toutes les chaînes linéaires en direct, y compris les offres de Disney et ESPN

– Mise à jour des prix et des listes de canaux pour les services de base et les extras

ENGLEWOOD, Colorado, 23 décembre 2019 / PRNewswire / – Sling TV a élargi aujourd'hui ses offres de nouvelles en direct en ajoutant FOX News, MSNBC et HNN de CNN au service de base Sling Blue et a lancé un nouveau "Cloud DVR Free" pour tous les Sling Abonnés à la télévision. Sling a également introduit des mises à jour des prix et des listes de canaux sur les deux services.

"Les clients de Sling ont été clairs: ils veulent plus de nouvelles en direct et de sports, et ils veulent un DVR cloud inclus à l'achat – et nous avons écouté", a déclaré Warren Schlichting, vice-président exécutif et président du groupe, Sling TV. "Au cours des cinq dernières années, nous avons prouvé notre engagement à faire de Sling une valeur exceptionnelle avec une flexibilité inégalée. Ces annonces sont aujourd'hui une preuve supplémentaire que Sling est le premier service de streaming en direct."

Au-delà du renforcement de ses offres de nouvelles sur les services Sling Blue, Sling introduit FOX Business Network (FOX Business) dans Sling Blue News Extra. Sling met également à jour ses offres sportives, avec Big Ten Network (BTN) pour le lancement sur Sling TV avant la saison 2020-2021 de football universitaire. Pour les films, Sling lancera FXM et ajoutera également FXX, y compris le flux linéaire, à Sling Blue Hollywood Extra. De plus, Nat Geo Wild rejoint Sling Blue Heartland Extra.

Ces mises à jour font suite à plusieurs ajouts récents au service Orange de Sling TV, notamment l'introduction de Longhorn Network et ACC Network dans Sports Extra du service, ainsi que la possibilité d'enregistrer des chaînes Disney et ESPN avec le DVR Cloud de Sling TV.

Fonctionnalités gratuites du Cloud DVR

Regardez n'importe où, n'importe quand – Enregistrez plusieurs émissions ou films simultanément à partir de n'importe quel appareil Sling et regardez n'importe où aux États-Unis.

Avance rapide dans les publicités – Gagnez du temps avec la liberté de mettre en pause, de rembobiner ou d'avancer rapidement le contenu enregistré, y compris les publicités.

Sauvegarder les enregistrements – Les utilisateurs peuvent conserver les enregistrements aussi longtemps qu'ils le souhaitent, sans expiration.

Enregistrer les chaînes préférées – Les abonnés peuvent désormais enregistrer la grande majorité des chaînes sur Sling, y compris Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, Freeform, ESPN, ESPN2, ACC Network, SEC Network, ESPN Bases Loaded, ESPN Deportes, ESPN Goal Line, ESPNEWS et ESPNU. Les réseaux numériques, tels que ESPN3, ACC Network Extra, SEC Network + et Local Now, ne sont pas éligibles pour l'enregistrement sur Sling.

Stockage auto-géré – Sling gérera automatiquement l'espace Cloud DVR pour faire de la place pour de nouveaux enregistrements lorsque la capacité est pleine, en supprimant le plus ancien enregistrement «surveillé».

L'offre Cloud DVR existante de Sling TV s'appelle désormais «Cloud DVR Plus» et fournit 50 heures de stockage Cloud DVR pour 5 $ par mois, en tant que complément de service facultatif à tout abonnement de base Sling TV. Avec Cloud DVR Plus, les utilisateurs peuvent choisir de protéger leurs enregistrements, pour éviter qu'ils ne soient supprimés automatiquement lorsque le stockage est plein.

Suite aux mises à jour des chaînes et à l'introduction de Cloud DVR Free, Sling Orange et Sling Blue coûtent désormais 30 $ par mois chacun; les abonnements à Sling Orange et Sling Blue sont maintenant de 45 $ par mois. Sports Extra coûte maintenant 15 $ par mois avec Sling Orange et Sling Blue; Sports Extra reste 10 $ en complément de Sling Orange ou Sling Blue. L'offre 4 Extras est maintenant de 12 $ par mois, et l'offre TV totale est maintenant de 25 $ par mois avec Sling Orange + Sling Blue. L'accord télévisé total reste de 20 $ par mois en tant que complément à Sling Orang ou Sling Blue.

"Sling TV offre une valeur inégalée en streaming, tout en conservant la flexibilité et le choix que nos clients connaissent et apprécient", a déclaré Schlichting. "Nous avons travaillé dur pour maintenir des prix stables, même si nous avons ajouté plus de contenu et plus de fonctionnalités."

Pour plus d'informations sur les offres DVR Cloud de Sling, visitez sling.com/value/dvr. Pour plus d'informations sur les mises à jour des prix, visitez https://whatson.sling.com/announcements/an-update-on-sling-orange-and-sling-blue/