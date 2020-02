Smallville a abandonné son meilleur ajout à la mythologie de Superman

Les grottes de Kawatche qui Smallville introduit était un ajout fascinant à la mythologie Superman, mais malheureusement, il n’a jamais été exploré à son plein potentiel. Dans la saison 2 de la série préquelle de Superman, Clark (Tom Welling) a découvert des symboles kryptoniens dans une grotte appartenant à une grotte amérindienne, ce qui signifiait que le peuple de Clark vivait sur Terre il y a des siècles.

Jusqu’à la découverte des grottes, Clark ne savait pas grand-chose de son passé, à part le fait qu’il était un extraterrestre tombé du ciel sous une pluie de météores. La découverte des grottes de Kawatche a lancé le voyage de Clark pour comprendre ses origines. Dans les grottes, Clark a découvert une prophétie qui semblait concerner à la fois lui et son inévitable affrontement avec Lex Luthor (Michael Rosenbaum). L’histoire impliquant les grottes a déclenché la rencontre de Clark avec le Dr Virgil Swann de Christopher Reeve, qui a aidé Clark à en apprendre davantage sur Krypton. À travers les grottes, Clark a rencontré l’A.I. de son père biologique, Jor-El (Terence Stamp). Au cours des saisons 2, 3 et 4, Clark a passé beaucoup de temps dans les grottes, essayant de comprendre la prophétie et les symboles sur les murs.

Les grottes de Kawatche ont joué un rôle important à Smallville. Ils ont créé un mystère pour Clark à résoudre à propos de son passé, et ils étaient également liés aux Stones of Power, qui étaient au centre de la saison 4 de Smallville. Mais, ils auraient pu conduire à un mystère encore plus grand. Ce que Clark a compris des grottes, c’est qu’un ou plusieurs Kryptoniens sont venus sur Terre il y a des centaines d’années, sachant que le Dernier Fils de Krypton viendrait un jour sur Terre. Étant l’avenir de leur peuple, ces Kryptoniens ont préparé l’arrivée de Clark en trouvant des moyens de s’assurer que leurs connaissances lui seraient transmises.

Rien de tout cela n’est arrivé à Superman dans les bandes dessinées – mais cela fait partie de ce qui en fait un ajout si convaincant et unique à l’histoire de Clark Kent. Les grottes de Kawatche et les anciens Kryptoniens avaient beaucoup de potentiel de narration, car il y avait tellement de choses qui auraient pu être explorées. Qui étaient ces Kryptoniens venus sur Terre? Comment connaissaient-ils Clark? Que leur est-il arrivé? Smallville n’a jamais fourni d’explication, peut-être parce qu’en termes de l’histoire de Clark, rien de tout cela n’avait d’importance. Les grottes de Kawatche ont aidé Clark à accomplir son destin et à découvrir son héritage kryptonien, et c’était leur but en premier lieu. C’est pourquoi après que Clark eut les réponses dont il avait besoin, les grottes et l’histoire qu’elles contenaient disparurent à l’arrière-plan.

Cependant, Smallville aurait pu trouver des moyens de faire bon usage de l’une de ses meilleures idées. Smallville aurait pu passer un certain temps dans la saison 3 ou la saison 4 à plonger plus profondément dans le mystère et à s’appuyer sur les liens de Clark avec Krypton et ses ancêtres. En bref, les grottes de Kawatche ont soulevé toutes sortes de questions fascinantes, mais Smallville n’a jamais semblé intéressé à y répondre – et c’est décevant.

