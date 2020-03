Smart Dubai identifie 40 cas d’utilisation de 10 secteurs différents pour l’intelligence artificielle

Les Émirats arabes unis ont dirigé la région dans l’adoption et le déploiement de technologies émergentes en mettant l’accent sur l’intelligence artificielle (IA) et sont également le seul pays à avoir lancé une stratégie pour l’IA.

Smart Dubai Department, une entité gouvernementale chargée de transformer Dubaï en une ville intelligente à part entière pour être la plus heureuse et la plus intelligente de la planète, travaille sans relâche depuis quatre ans dans le but d’embrasser toutes les technologies émergentes et de la transformer en expériences humaines. , non seulement pour rester à l’avant-garde, mais aussi pour réglementer les principes et le cadre de la technologie.

S’adressant à TechRadar Middle East, Younus Al Nasser, directeur général adjoint du département Smart Dubai et PDG de Smart Dubai Data Establishment, a déclaré: «Notre mission est de transformer Dubaï en la ville la plus intelligente et la plus heureuse du monde et pour cela, nous sommes humaniser la technologie par l’innovation. Les données sont au cœur de toute technologie que nous utilisons et nous travaillons en permanence pour exploiter la puissance des données en tant que composante clé de la ville intelligente du futur ».

«Nous créons différentes plateformes et solutions et cela change la façon dont nous vivons dans l’émirat. Nous sommes responsables de la gouvernance des données dans la ville, mais avec l’essor de l’IA et l’utilisation des données qui l’entourent, l’importance d’un outil éthique devient très nécessaire dans la ville. Nous nous assurons de disposer d’orientations et de principes clairs qui conduisent la mise en œuvre de l’IA à devenir plus éthique », a-t-il déclaré.

En 2019, Smart Dubai a été la première ville à lancer des “ Lignes directrices sur l’utilisation éthique de l’IA ”, qui est un ensemble de principes et de lignes directrices conçus pour aider les développeurs d’IA, le gouvernement et la société à développer l’IA de manière sûre, responsable et éthique depuis l’IA domaine n’est pas encore suffisamment mûr pour concevoir des règles fixes pour le gouverner.

La même année, ils ont lancé le «Ethics Advisory Board», composé de secteurs privé et public, comprenant la police de Dubaï, la Dubai Electricity and Water Authority (Dewa), le Dubai Electronic Security Center, le Dubai Economic Department [consumer protection], MBRSG, IBM, Microsoft et le cabinet d’avocats Eversheds Sutherland.

«Le conseil est chargé de fournir les orientations nécessaires et nécessaires sur la façon dont le développement des lignes directrices de l’IA devrait être et comment nous devrions examiner les principes. Nous espérons améliorer nos directives chaque année et inclure des domaines qui peuvent enrichir davantage la mise en œuvre de l’IA et le soutien au sein de l’émirat de Dubaï », a-t-il déclaré.

«En 2020, nous nous concentrons sur les données synthétiques pour protéger la vie privée, ce qui revient à travailler avec l’écosystème pour réduire les risques que l’outil d’auto-évaluation soulève dans le but de fournir une IA sûre et équitable grâce à la création d’outils qui cherchent à identifier les biais dans les données, aider à expliquer les algorithmes et les décisions prises par l’IA », a déclaré Al Nasser.

«Notre approche de la gouvernance de la ville au sens large sera d’accroître la confiance avec laquelle les partenaires du secteur privé échangeront des données et développeront l’IA», a-t-il déclaré.

Cependant, Al Nasser a déclaré que les organisations ont toujours besoin de conseils et de régulateurs pour apprendre à superviser la technologie émergente, mais sans créer de restrictions qui pourraient étouffer l’innovation.

«C’est pourquoi nous avons lancé la« boîte à outils éthique pour l’IA »afin de fournir des conseils à tous ceux qui sont impliqués dans le secteur de l’IA», a-t-il déclaré.

L’approche de l’intelligence artificielle de Smart Dubai se concentre sur quatre piliers: l’humanité, l’égalité, l’éthique et la sécurité.

Bien qu’il existe un consensus officieux sur le fait que la réglementation de l’IA est nécessaire car elle peut être biaisée, il a déclaré qu’il était préférable de développer davantage la technologie, puis de la réglementer plutôt que de surréglementer à ce stade.

«Il y aura un développement continu autour de lui car la technologie évolue très rapidement et nous devons être très agiles. L’objectif était de permettre l’écosystème de l’IA plutôt que les réglementations. Il s’agit davantage de technologie que de réglementation et de développer davantage de cas d’utilisation. Les réglementations viendront lorsque les mises en œuvre progresseront et il est trop tôt pour mettre en place des réglementations maintenant », a-t-il déclaré.

Cependant, il a déclaré que cela pourrait devenir une pratique réglementée après quatre ou cinq ans et former une politique pour l’IA.

Blocs de construction pour la croissance future

Smart Dubai a lancé un AI Lab en 2017 pour développer de nouveaux cas d’utilisation et il a déclaré que plus de 40 cas d’utilisation ont été identifiés dans 10 secteurs différents.

«Les mesures que nous prenons actuellement, avoir un laboratoire d’IA, développer des cas d’utilisation à travers la ville, avoir l’éthique, les principes et les lignes directrices de l’IA, avoir un processus d’échange et de diffusion des données, Dubai Pulse transmettant les données de la ville au public et aux organisations gouvernementales et regardant le potentiel d’échange de données entre les secteurs privé et public devrait ajouter de la valeur à l’économie », a-t-il déclaré.

Selon le cabinet de conseil PwC Middle East, l’IA pourrait contribuer 320 milliards de dollars à l’économie du Moyen-Orient d’ici 2030.

Sur les 320 milliards de dollars, la contribution de l’Arabie saoudite pourrait être de 135,2 milliards de dollars et celle des EAU avec 96 milliards de dollars.

«Pour y parvenir, nous construisons les blocs fondamentaux en place pour une croissance future», a-t-il déclaré.

En ce qui concerne la quatrième révolution industrielle, il a déclaré que cela nécessitait beaucoup de concentration et nécessitait un peu d’agilité.

Les données sont la nouvelle huile du 21e siècle; Il a déclaré et ajouté que le gouvernement de Dubaï joue un rôle clé dans la valorisation des données collectées, tant du secteur privé que public.

Cependant, il a déclaré qu’une bonne IA dépend de volumes élevés de données provenant de sources de données publiques et privées, c’est pourquoi Smart Dubai expérimente l’échange décentralisé de données.

Preuve de concept avec Majid Al Futtaim

Smart Dubai a jusqu’à présent publié 530 ensembles de données sur sa plate-forme Dubai Pulse, une dorsale numérique alimentant la Smart City pour aider à répandre le bonheur parmi tous les résidents et visiteurs de Dubaï, et plus de 200 ensembles de données sont disponibles pour une utilisation ouverte.

«Notre objectif, d’ici 2021, est d’avoir 100% des données gouvernementales disponibles pour le partage et l’échange. Nous avons atteint plus de 80% de conformité en 2019 », a-t-il déclaré.

Dans le cadre du partage et de l’échange de données, il a déclaré qu’ils avaient identifié sept secteurs de l’économie [telecoms, health, education, real estate, finance, retail and tourism] et ils sont en train de créer une preuve de concept dans le secteur de la vente au détail pour prédire comment le marché va être, comment les détaillants fonctionnent et de meilleures stratégies de marketing.

«C’est uniquement pour les décideurs de l’industrie. Nous travaillons ensemble pour mettre les bonnes données et une fois que la preuve de concept a fonctionné, nous nous efforçons de faire participer davantage de détaillants et de passer au niveau supérieur », a-t-il déclaré.

Smart Dubai travaille avec MAF [Majid Al Futtaim] pour le cas d’utilisation avec du comme fournisseur de technologie et DED pour approuver et fournir les informations.

À l’heure actuelle, il a déclaré que Smart Dubai construisait un marché des données dans le but de monétiser les données via une plate-forme décentralisée.

«Nous envisageons de lancer le bac à sable d’ici la fin de l’année. À ce stade, nous examinons l’impact économique plutôt que les revenus directs, juste pour permettre à l’écosystème d’échanger les données. Le travail de Smart Dubai est de permettre la création de nouvelles formes de valeur à partir des données de la ville ».

«Nous envisageons toute la ville pour en tirer de la valeur. Les données offrent de nombreuses opportunités et comportent également de nombreux défis », a déclaré Al Nasser.