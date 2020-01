Smartphone à moins de 100 euros? UMIDIGI a deux propositions super-économiques

Vous en cherchez un smartphone et vous avez un budget maximum de cent euros? Heureusement, le marché des smartphones offre plusieurs propositions à petit budget et le nombre d’appareils qui, malgré un prix de vente plutôt bas, parviennent toujours à assurer de bonnes performances même dans le domaine photographique.

Parmi les entreprises qui s’occupent de la production de smartphones moyen-bas de gamme, il est inclus UMIDIGI, une jeune marque chinoise (la marque a été enregistrée il y a seulement huit ans), mais qui a déjà de nombreux smartphones derrière elle. Actuellement, UMIDIGI propose deux smartphones pour moins d’une centaine d’euros: A3 et A3 Pro. Ce dernier, une variante améliorée du premier.

UMIDIGI A3 PRO, caractéristiques et prix

Commençons dès UMIDIGI A3 Pro. C’est un smartphone qui, au moins esthétiquement, peut facilement être confondu avec un appareil premium. UMIDIGI A3 Pro monte un Affichage plein écran de 5,7 pouces avec encoche et résolution HD +.

Une puce est cachée sous le corps MediaTek MT6739 Quad Core 1,5 GHz, accompagné d’une mémoire RAM de 3 Go et 32 Go d’espace de stockage interne extensible avec microSD jusqu’à 256 Go. Quant au secteur photographique, l’UMIDIGI A3 Pro est équipé d’un double caméra arrière 12MP + 5MP et Caméra selfie 8MP avec fonction Beauté.

Parmi les autres fonctionnalités de ce smartphone: Batterie de 3300 mAh; lecteur d’empreintes digitales situé à l’arrière; Connectivité WiFi; Bluetooth 4.0; Prise audio 3,5 mm; Lecteur MP3 et radio FM. UMIDIGI A3 Pro est en vente sur Amazon au prix de 99,90 euros, mais on le trouve souvent en vente aussi autour de 75 euros.

UMIDIGI A3, caractéristiques et prix

UMIDIGI A3 a un écran plus petit que la variante Pro. Le smartphone, en fait, a un Écran de 5,5 pouces avec une résolution HD + et est alimenté par un processeur MediaTek MT6739, accompagné de 2 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne extensible jusqu’à 256 Go.

Le secteur photographique est cependant le même que celui du modèle Pro: double caméra arrière 12MP + 5MP et Caméra selfie 8 MP. Encore une fois, nous avons un lecteur d’empreintes digitales situé à l’arrière du smartphone, un Batterie de 3300 mAh, Connectivité WiFi et Bluetooth 4.0 et prise audio 3,5 mm. UMIDIGI A3 est en vente sur Amazon au prix de 70,90 euros, mais on le trouve souvent en vente aux alentours de 60 euros ou moins.