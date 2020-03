02 Le réseau cellulaire offre aux nouveaux clients britanniques six mois gratuits Disney +

LONDRES – Disney + se rendra au Royaume-Uni la semaine prochaine. Le réseau cellulaire 02 offre gratuitement aux nouveaux clients et aux clients évolutifs six mois de service (via MacRumors).

Offres de lancement Disney + UK

L’offre est disponible pour ceux qui obtiennent ou mettent à niveau un nouveau téléphone, tablette ou contrat SIM uniquement avec l’entreprise. O2 a déclaré que les clients existants qui ne procédaient pas à une mise à niveau pouvaient bénéficier du service en supplément pour le prix standard de 5,99 £ par mois. Cependant, cela donnerait à ces clients 2 £ de réduction sur leur facture.

Disney + devrait être lancé au Royaume-Uni le mardi 24 mars. Si les utilisateurs britanniques bénéficient d’un abonnement annuel avant cette date, ils bénéficient d’une remise de 10 £.