10 applications d’apprentissage à distance pour vous aider (et vos enfants) à acquérir de nouvelles compétences pendant que vous êtes coincé à la maison

En raison de la propagation de COVID-19, de nombreuses écoles publiques, universités, magasins et lieux de travail sont fermés, de nombreuses personnes travaillant ou étudiant à domicile. Si vous commencez à devenir fou sans le monde extérieur et que vous cherchez à défier votre esprit avec autre chose que des jeux et des films, il existe des tonnes d’applications d’apprentissage à distance qui peuvent vous apprendre quelque chose de nouveau pendant que vous êtes confiné à votre posséder quatre murs. Nous avons également une suggestion pour vous si vous avez besoin de soutien pendant la scolarisation à domicile de vos enfants.

Le polyvalent: Udemy

Udemy est une application d’apprentissage polyvalente qui vous enseigne toutes sortes de compétences différentes dans plus de 130000 cours couvrant plus de 2000 sujets. Vous pouvez l’utiliser pour vous familiariser avec le développement Web, les finances et la gestion d’entreprise, les conseils de productivité bureautique pour Word and Co., la conception, le marketing, les langues, la musique, la photographie et la vidéo. Il y a même des cours de fitness et les professeurs peuvent obtenir des conseils pour améliorer leurs propres cours. Udemy propose du contenu gratuit et payant, il devrait donc y avoir quelque chose pour tout le monde.

Celui aux visages familiers: Masterclass

Masterclass est plus axé sur le divertissement que les autres ici et propose des cours vidéo magnifiquement produits. Il vous propose «d’apprendre des meilleurs» et vous donne accès à plus de 70 des experts les plus connus au monde dans leurs domaines respectifs – Gordon Ramsey vous montre comment cuisiner, deadmau5 vous donne un aperçu de la production musicale, Neil deGrasse Tyson vous aide à trouver un moyen de penser scientifiquement, et Natalie Portman enseigne le jeu. Vous pouvez vous abonner pour accéder à toutes les classes, mais vous pouvez également acheter celles qui vous intéressent le plus.

Parler en public: TED Masterclass

Vous pouvez être pardonné si vous pensez que Masterclass et TED Masterclass sont similaires en raison de leur nom commun, mais ce n’est pas le cas: l’application de TED se concentre sur vous apprendre à maîtriser la parole en public. C’est un cours vidéo qui vous encourage à prendre des notes pendant qu’il vous guide à travers les outils rhétoriques et les idées derrière certaines des meilleures discussions TED. Plus vous avancez, plus cela devient pratique, vous donnant des conseils sur la façon d’élaborer votre plan de conversation, de former votre voix et de raconter des histoires convaincantes à l’aide de principes rhétoriques. La première leçon est gratuite et vous pouvez débloquer le reste via un achat intégré.

Codage: Encode et SoloLearn

Si vous voulez apprendre à coder sur votre téléphone, Encode et SoloLearn sont quelques destinations de choix avec une tonne de contenu gratuit (et payant). SoloLearn propose des cours dans presque toutes les langues que vous pourriez imaginer, même les plus récentes comme Kotlin. Encode, quant à lui, se concentre exclusivement sur JavaScript et Phyton, mais il semble plus accessible même à des niveaux plus élevés – SoloLearn se transforme en murs d’explications avec moins d’occasions d’essayer vous-même plus vous avancez. Si travailler sur l’écran de votre petit téléphone devient trop exigu, vous serez heureux de savoir qu’il existe également une version Web de SoloLearn.

Création de contenu: Skillshare

Vous en avez probablement entendu parler dans une tonne de vidéos YouTube, mais il y a une raison pour laquelle de nombreux créateurs le recommandent. C’est parce que les leçons de la plateforme d’apprentissage à distance tournent autour de la création de contenu, comme la photographie et le film, l’animation, la conception, l’illustration, le style de vie, l’écriture, le développement Web et les affaires. Les leçons sont présentées dans des vidéos magnifiquement conçues qui sont assez divertissantes à regarder tout en vous enseignant quelque chose de nouveau. La plate-forme repose sur des abonnements pour des revenus, mais vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit de 2 mois disponible sur le site Web du service, que vous pouvez utiliser pour réduire le temps jusqu’à ce que vous soyez autorisé à sortir à nouveau.

Mathématiques et sciences: brillantes

Brilliant est assez similaire à Skillshare en ce qui concerne la monétisation et le nombre de recommandations qu’il obtient sur YouTube, mais il suit une approche d’apprentissage par la pratique plus interactive et se concentre sur les mathématiques, les sciences et l’informatique. Les cours veulent construire votre intuition au lieu de vous faire mémoriser des formules, ce qui devrait vous aider à résoudre des problèmes difficiles dans le domaine qui vous intéresse en utilisant la pensée logique. Vous pouvez vous inscrire à un essai premium gratuit, ce qui pourrait être pratique si vous ne souhaitez essayer le service que lorsque vous êtes en quarantaine.

Langues: Duolingo

Je ne peux pas recommander suffisamment Duolingo quand il s’agit d’apprendre de nouvelles langues, mais vous devez être prêt à abandonner la façon dont ils sont enseignés à l’école. Duolingo vous lance des phrases naturelles et vous rappelle les déclinaisons, les cas et les conjugaisons à utiliser dans quels cas sans se fier aux tableaux. Vous pouvez avoir l’impression de ne pas avoir autant de contrôle sur la langue que vous apprenez, mais vous commencerez à remarquer assez rapidement des similitudes et des différences entre les verbes ou les noms réguliers et irréguliers et à développer une compréhension naturelle de la langue.

L’application s’appuie également fortement sur la gamification. Il vous encourage à revenir quotidiennement sur l’application et à collecter une devise dans le jeu que vous pouvez échanger contre des amulettes qui vous protègent contre la perte de votre séquence quotidienne lorsque vous n’arrivez pas à faire avancer les choses un jour donné. Contrairement à certaines autres applications présentées ici, vous pouvez obtenir un accès complet à tout son contenu sans jamais payer un centime.

Remplacement d’université: Coursera

Coursera a une approche plus traditionnelle de l’apprentissage que Duolingo, et il a également une sélection plus large de cours que l’application d’apprentissage des langues. Il vous permet même de gagner des certificats, allant jusqu’à la maîtrise et le baccalauréat réels, ce qui pourrait vous aider lorsque vous postulez pour votre prochain emploi.

Les cours comprennent à peu près tout ce que vous pourriez vouloir apprendre, allant de l’IA, l’apprentissage neuronal et l’informatique en général aux diplômes en affaires jusqu’aux sciences humaines et aux études sociales. Il y a même une section dédiée au développement personnel, et il existe de nombreux cours plus petits et plus compacts qui ne sont pas aussi intenses que les cours universitaires réels, comme les bases de la photographie ou une introduction au développement d’applications Android.

Tout comme au collège, certains des cours les plus importants sont livrés avec un processus de candidature complet, tandis que les sessions plus petites et plus rapides ne vous coûtent généralement qu’un peu d’argent. Par exemple, il y a un cours de 15 heures «Faites décoller votre film» de la Michigan State University pour environ 50 $.

Pour vos enfants: Khan Academy

Bien que Coursera nécessite énormément d’engagement et de temps et puisse remplacer complètement le collège, Khan Academy se concentre davantage sur le fait de donner à vos enfants quelque chose à apprendre pour l’école avant sa réouverture. Ils peuvent également se préparer à toutes sortes d’examens, notamment SAT, GMAT, AP, etc. L’application est divisée en classes afin que vous puissiez facilement choisir les sujets dans lesquels votre enfant a besoin d’être rafraîchi ou préparé.

La Khan Academy propose actuellement des cours quotidiens aux élèves de quatre à 18 ans pour les garder occupés et tenir dans la tête pendant la fermeture des écoles. Comme le reste des offres de l’Académie, c’est gratuit.

Bien que vous puissiez être tenté de ne rien faire pendant que vous êtes confiné à votre domicile, défier votre cerveau de temps en temps vous aidera à rester en forme dans la tête et à combattre la monotonie. Lorsque vous poursuivez l’une de ces leçons, vous pouvez même laisser votre quarantaine plus intelligente que vous ne l’avez entrée.