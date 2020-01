10 conseils de presse longue pour révéler les fonctions cachées de Safari sur iPhone et iPad

Sur iPhone et iPad, un appui long (également connu sous le nom de pression et maintien) déclenchera souvent une action différente dans une application qui n’est pas immédiatement évidente, comme révéler le menu contextuel d’une icône. Sur les iPhones récents, une pression longue offrira parfois également un retour haptique sous la forme d’une vibration, que Apple appelle Haptic Touch.

Apple a largement utilisé le geste de pression longue et apHaptic Touch‌ dans ses applications, ce qui signifie que si vous n’avez pas tendance à appuyer longuement sur les éléments de l’écran, vous pourriez ignorer certains raccourcis pratiques pour les actions quotidiennes, ou vous pourriez même manquer sur la fonctionnalité de l’application tout à fait.

Cela est particulièrement vrai pour Safari, le navigateur mobile natif d’Apple, qui dispose de plusieurs fonctionnalités pratiques accessibles avec une pression longue. Dans cet article, nous avons rassemblé 10 de nos conseils de presse longue préférés pour Safari sur iPhones et iPads exécutant iOS 13.

Notez que la période minimale par défaut sur laquelle un doigt doit appuyer sur l’écran pour que le long geste soit reconnu est d’une demi-seconde. Si vous éprouvez des difficultés à effectuer un appui long, ouvrez le Réglages application, accédez à Accessibilité -> apHaptic Touch‌et essayez de sélectionner un Vite ou Lent toucher la durée. Il existe également une zone de démonstration interactive pratique pour tester chaque paramètre.

1. Marquez plusieurs onglets en une seule fois

Assurez-vous que vous avez ouvert quelques onglets dans Safari que vous souhaitez référencer ultérieurement. Maintenant, sélectionnez l’un de ces onglets, et dans la fenêtre de navigation principale, appuyez longuement sur le Signet icône (il ressemble à un livre ouvert).

Un menu contextuel apparaîtra à l’écran qui comprend des options pour Ajouter à la liste de lecture et Ajouter des signets pour les onglets X, X étant le nombre d’onglets ouverts. Une fois que vous avez appuyé sur cette dernière option, vous serez invité à enregistrer les onglets dans un nouveau dossier de signets. Alternativement, vous pouvez choisir un dossier existant dans lequel enregistrer les onglets.

2. Liens de copie en bloc dans un dossier de signets

À la suite du dernier conseil, si vous appuyez longuement sur un dossier de signets dans Safari, vous verrez un Copier le contenu apparaît dans le menu contextuel.

Sélectionnez cette option pour copier une liste de chaque URL de site Web dans ce dossier dans votre presse-papiers, vous permettant de la coller ailleurs pour un partage facile.

3. Pages Web à défilement rapide

Une barre de défilement apparaît sur le côté droit de la fenêtre Safari chaque fois que vous glissez pour naviguer sur une page Web.

Si le contenu que vous consultez est long, appuyez longuement sur la barre de défilement. La barre gonflera légèrement et vous pourrez la faire glisser de haut en bas et faire défiler à une vitesse beaucoup plus rapide.

4. Fermez tous les onglets ouverts

Si le nombre d’onglets actifs est devenu incontrôlable dans votre session de navigation, appuyez longuement sur la touche Onglets dans le coin inférieur droit (en haut à droite sur ‌iPad‌) de la page Web pour révéler le Fermer tous les onglets option.

Si vous êtes dans la vue des onglets verticaux, vous pouvez révéler la même option en appuyant longuement sur la touche Terminé , qui apparaît au même emplacement.

Dans ‌iOS 13‌, vous pouvez réellement demander à Safari de fermer les onglets en votre nom, en fonction de la dernière fois que vous les avez consultés. Lancer le Réglages application et sélectionnez Safari -> Fermer les onglets, et vous trouverez des options pour que le navigateur ferme automatiquement les onglets qui n’ont pas été affichés Après un jour, Après une semaine, ou Après un mois.

5. Rouvrir les onglets récemment fermés

Si vous avez accidentellement fermé un onglet de navigateur dans Safari et que vous souhaitez l’ouvrir à nouveau, ouvrez la vue Tabulations et appuyez longuement sur le bouton “+“pour voir tous les onglets que vous avez récemment fermés.

Il convient de se rappeler que cette option de pression longue existe, car si quelqu’un accède à votre téléphone et vérifie votre navigateur, même si vous avez fermé un onglet, il sera toujours accessible dans Safari, sauf si vous utilisiez une fenêtre de navigateur privée ou avez effacé votre historique de navigation.

6. Ouvrez tous les signets d’un dossier dans de nouveaux onglets

Cette option apparaît dans le même menu contextuel décrit dans l’astuce 2. Appuyez longuement sur un dossier de signets et vous verrez une option pour Ouvrir dans de nouveaux onglets.

Sélectionnez l’option, et Safari ouvrira tout dans ce dossier dans des onglets séparés, prêt à être lu.

7. Prévisualiser un site ou un hyperlien favori

Si vous voulez jeter un coup d’œil à ce qu’un lien hypertexte de page Web spécifique a à offrir avant de visiter le site, appuyez longuement sur le lien pour en avoir un aperçu. Notez que vous pouvez également effectuer cette action sur les sites Favoris ou Fréquemment visités qui apparaissent dans la page de démarrage d’un nouvel onglet.

Si, par exemple, vous souhaitez simplement copier une URL et que vous préférez ne pas attendre que l’aperçu se charge à chaque fois que vous appuyez longuement sur une, appuyez simplement sur Masquer l’aperçu dans le coin supérieur droit d’un aperçu de lien, et vous n’en obtiendrez plus.

Vous pouvez à tout moment rétablir cette fonctionnalité sur le même écran de pression longue en sélectionnant Appuyez pour afficher l’aperçu.

8. Fusionner toutes les fenêtres Safari

Celui-ci est exclusivement destiné aux utilisateurs d’iPad exécutant iPadOS. Si plusieurs fenêtres de navigateur sont ouvertes en arrière-plan, vous pouvez ranger les choses en les fusionnant toutes, y compris leurs onglets, dans la fenêtre de navigateur active.

Appuyez et maintenez simplement Onglets dans le coin supérieur droit de l’écran et sélectionnez Fusionner toutes les fenêtres.

9. Télécharger un fichier lié

Maintenant que Safari dispose d’un gestionnaire de téléchargements, vous pouvez télécharger des fichiers directement à partir d’hyperliens. Appuyez et maintenez simplement un fichier lié, puis sélectionnez Télécharger le fichier lié dans le menu contextuel. Vous pouvez appuyer sur le Gestionnaire de téléchargements dans le coin supérieur droit de la barre d’adresse pour vérifier sa progression.

Cette option fonctionne également pour les pages Web. Si vous appuyez longuement sur le titre de cet article, par exemple, vous pouvez en télécharger une version HTML.

10. Accédez au panneau de configuration de l’onglet

Un autre qui est juste pour Safari sur ‌iPad‌. La prochaine fois que vous ouvrirez plusieurs onglets, appuyez longuement sur l’un de ces onglets pour accéder au nouveau panneau de configuration des onglets.

Dans ce panneau, vous verrez des options pour copier l’URL de l’onglet dans le presse-papiers, fermer tous les autres onglets et deux options entièrement nouvelles vous permettant de Organiser les onglets par titre ou Organiser les onglets par site Web. Sélectionnez l’une des deux dernières options et vos onglets ouverts seront classés par ordre alphabétique.

