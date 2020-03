10 essentiels du travail à domicile que vous pouvez obtenir en vente dès maintenant

Source: Stack Commerce

Une grande partie du monde a été poussée à l’auto-quarantaine, ce qui signifie que de très nombreuses personnes travaillent à domicile. Cependant, la plupart d’entre nous n’étaient pas prêts à passer soudainement huit heures de travail à domicile. Si vous constatez que vous avez du mal à être aussi productif que vous le souhaitez, ces dix produits peuvent vous aider. De plus, ils sont tous en vente.

Ensemble d’extensions Wi-Fi Mesh Edge Bearifi: AP et satellite

PDSF: 139,97 $

Prix ​​de vente: 129,99 $

Lorsque vous travaillez à domicile, vous aimeriez probablement profiter pleinement de votre espace. Cette extension Wi-Fi vous permet d’obtenir le Wi-Fi de votre domicile n’importe où dans votre maison afin que vous n’ayez pas à restreindre vos mouvements.

Casque à réduction de bruit Bluetooth 5.0 TREBLAB Z2

PDSF: 259 $

Prix ​​de vente: 78,99 $

Vous avez des colocataires bruyants? Bloquez les distractions et entrez dans la zone avec ces écouteurs Amazon’s Choice. Avec un son exceptionnel et une élimination du bruit d’élite, vous pourrez rester concentré là où vous en avez besoin.

Mobile Pixels DUEX Pro Portable Dual Monitor

Prix ​​de vente: 179,35 $ avec code SAVEDUEXPRO

Vous êtes habitué à une configuration double écran au travail? Obtenez-en un à la maison avec cet ingénieux moniteur portable. Le DUEX Pro se clipse sur votre ordinateur portable et crée une expérience transparente sur deux écrans, vous permettant d’effectuer plusieurs tâches efficacement.

Bureau debout électrique Surfer

PDSF: 995 $

Prix ​​de vente: 800 $

Il est probablement préférable de ne pas prendre l’habitude de travailler depuis son lit. Ce bureau debout vous assure de sortir du lit et de pouvoir effectuer un travail plus productif à la maison.

Pagico 9: Logiciel de gestion des tâches et des données

PDSF: 50 $

Prix ​​de vente: 25 $

Vous avez du mal à rester sur la tâche? Pagico est le programme de gestion des tâches et des données qui transforme les listes de tâches en calendriers significatifs. L’interface simple de glisser-déposer vous permet d’organiser efficacement tout ce que vous avez à faire, ce qui vous fait gagner du temps et une surcharge de données.

Microsoft Surface Book 13,5 ″ Core i7 512 Go, argent (recertifié en usine)

PDSF: 2799,99 $

Prix ​​de vente: 879 $

Si vous n’étiez pas prêt à vous déplacer à distance, vous ne disposez peut-être pas non plus d’une machine qui soit prête pour cela. Ce Microsoft Surface Book est entièrement optimisé pour la main-d’œuvre mobile. Il dispose d’un énorme 16 Go de RAM tandis que l’écran multitouch 2 en 1 se convertit facilement d’un ordinateur portable en une tablette, vous permettant de travailler facilement avec n’importe quel projet.

Wynd Essential: Purificateur d’air personnel intelligent

PDSF: 129 $

Prix ​​de vente: 108,99 $

Restez plus productif en créant un air plus respirant. Ce purificateur d’air personnel intelligent élimine 99% des particules de plus de 0,3 microns, y compris les bactéries infectieuses. Le purificateur apprend également à connaître la qualité de l’air autour de vous, apportant des améliorations à long terme à votre environnement.

Plan Web du vérificateur de grammaire WhiteSmoke: abonnement de 5 ans

PDSF: 600 $

Prix ​​de vente: 39,99 $

Le travail à domicile signifie probablement que vous envoyez beaucoup plus de courriels et de documents. Vous ne voulez pas être la personne qui envoie des tonnes de fautes de frappe. WhiteSmoke est un vérificateur d’orthographe et de grammaire qui va plus loin pour garantir que votre écriture est claire, concise et efficace.

Disque SSD Dell Chromebook 3120 Celeron N2840 16 Go – Noir (remis à neuf)

PDSF: 180 $

Prix ​​de vente: 84,99 $

Besoin urgent d’un ordinateur portable? Ce PC économique vous aidera à traverser la tempête. En exécutant Google Chrome OS, il vous aide à synchroniser sans effort tous vos logiciels Google tandis que le processeur Intel Celeron offre des performances fluides et une connectivité accrue.

CleanMyPC pour Windows

PDSF: 89,95 $

Prix ​​de vente: 67,99 $

Si vous êtes obligé d’utiliser un PC personnel pour travailler, il y a de fortes chances que vous l’obteniez encombré et rempli de fichiers indésirables. Gardez-le propre et maintenez sa longévité avec CleanMyPC. Ce logiciel intelligent fouille profondément dans votre ordinateur pour supprimer définitivement les fichiers anciens, indésirables ou inutiles.

