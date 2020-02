10 films à regarder sur Netflix avant leur suppression en mars – .

De temps en temps, Netflix perd tout un tas de films à succès, et c’est malheureusement le cas pour le mois de mars. Le plus grand coup doit être la perte de Black Panther, qui rejoint finalement la grande majorité des autres films de Marvel Cinematic Universe sur Disney + le mois prochain. Lentement mais sûrement, Disney complète sa collection complète de films Marvel (mais ça va être un peu avant qu’Infinity War rejoigne la fête).

Deux autres pertes importantes sont celles du Seigneur des Anneaux: Les Deux Tours et Le Seigneur des Anneaux: Le Retour du Roi. Comme la plupart d’entre vous le savent, ce sont deux des meilleures épopées fantastiques de l’histoire du cinéma, et voir la trilogie entière retirée de Netflix est une déception. Return of the King a été nominé pour 11 Oscars et a remporté tous les prix, y compris le meilleur film, ce qui en fait le premier film fantastique à remporter le prix le plus convoité du film.

Mais les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là, car Netflix perd également Batman Begins et The Dark Knight. DC est évidemment dans un endroit totalement différent en 2020 de ce qu’il était lorsque la trilogie Batman de Christopher Nolan sortait, mais les deux premiers films tiennent clairement le coup, et avec Joker remportant plusieurs victoires aux Oscars, ce pourrait être le moment idéal pour revenir en arrière et voyez comment le Joker primé de Heath Ledger se compare à la prise de Joaquin Phoenix.

Enfin, je ne peux pas m’empêcher de mentionner Coraline, qui est un film d’animation en stop motion d’Henry Selick, qui est surtout connu pour avoir réalisé The Nightmare Before Christmas. À mon avis, Coraline est un effort supérieur, avec des visuels époustouflants et une histoire qui touche beaucoup plus près de chez nous que l’histoire relativement folle de Jack Skellington.

Voici les dix meilleurs films et émissions que Netflix jette le mois prochain et la date à laquelle ils seront vidés. Si vous ne les regardez pas avant cela, vous risquez de ne jamais les voir sur Netflix:

Une fois que vous avez rempli votre contenu qui disparaîtra de Netflix le mois prochain, vous pouvez vérifier la liste complète des films, émissions de télévision et spéciaux ajoutés à Netflix en mars de prendre leur place. Si vous préférez un tarif original, nous avons également un calendrier complet des dates de sortie pour tous les films et émissions originaux de Netflix.

Source de l’image: New Line / Kobal / Shutterstock

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

