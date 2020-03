10 meilleures applications de baseball et applications MLB pour Android!

Le baseball est l’un des sports les plus populaires au monde. C’est aussi le plus ancien sport professionnel actif aux États-Unis. Il a une histoire riche avec beaucoup de traditions et une tonne de joueurs incroyables du monde entier. Croyez-le ou non, le baseball est en quelque sorte dans une période de renaissance et le sport gagne en popularité. Cela est en partie dû à toutes les façons dont vous pouvez interagir avec le jeu maintenant, y compris le streaming de jeu en direct exceptionnel (et étonnamment peu coûteux) de MLB. Nous pouvons vous aider à trouver d’excellentes applications pour profiter davantage du jeu. Voici les meilleures applications de baseball pour Android!

Deux types d’applications de baseball

Il existe deux types différents d’applications de baseball. Les premiers sont destinés aux personnes qui essaient de vivre le jeu dans une perspective de divertissement. Cela inclut les sites d’actualités, les blogs, la diffusion en direct, la radio, les médias sociaux et des choses de ce genre. Ces types d’applications offrent aux utilisateurs une plus grande capacité à profiter du jeu comme ils ne le pouvaient certainement pas il y a 20 ans. Le baseball est étonnamment bon avec ses droits de streaming et vous pouvez trouver des jeux de baseball sur la plupart des principaux services de streaming ainsi qu’une expérience de streaming MLB officielle qui est largement meilleure que la plupart des autres grands sports.

Le deuxième type d’application de baseball est destiné aux personnes qui jouent réellement au jeu. Il s’agit notamment des applications de tenue de score, des applications de statistiques, des applications de baseball fantastique et d’autres choses de ce genre. Ces applications aident les gens à profiter du jeu de baseball à un niveau plus actif et, dans certains cas, peuvent être meilleures que les anciennes méthodes papier et crayon d’il y a des années. Nous avons les deux types d’applications de baseball sur cette liste, alors commençons.

ESPN

Prix: Gratuit / 4,99 $ par mois

ESPN est une sorte de choix facile pour les fans de baseball. Il couvre le sport avec une couverture, une analyse et des vidéos intéressantes. Vous obtenez également des rumeurs commerciales, des statistiques, des horaires, des scores et les trucs habituels. Il a même des capacités de diffusion en direct si vous avez déjà un câble. ESPN fournit également ESPN +, un service de streaming de 4,99 $ par mois avec un tas d’événements sportifs supplémentaires en streaming à la demande et en direct. Il couvre un peu de baseball, même quelques trucs de ligue mineure, la Little League World Series et d’autres événements liés au baseball. C’est certainement beaucoup mieux qu’auparavant en termes de stabilité des applications. Les articles d’opinion peuvent cependant être un peu moralisateurs.

Assistant Google et recherche

Prix: Gratuit

Google Assistant est idéal pour les amateurs de sport. En fait, c’était l’une des premières choses que Google a ajoutées à l’application avant de s’appeler Google Assistant. Une simple question vous donne les scores, les horaires, les actualités et diverses autres informations. C’est aussi bon pour vérifier la météo avant de partir pour le match. La section Google Feed remplit automatiquement les éléments qui vous intéressent. Au fil du temps, l’application vous donnera simplement des scores, des mises à jour et des nouvelles sans que vous ne le demandiez. Vous pouvez également définir les équipes qui vous intéressent dans les paramètres si vous le souhaitez. C’est un choix digne si vous aimez le baseball ou tout autre sport d’ailleurs.

Feedly

Prix: Gratuit

Feedly est un lecteur RSS. Les gens peuvent le remplir avec les sites de nouvelles qu’ils souhaitent. Cela en fait l’une des meilleures applications de baseball pour les actualités. Vous ajoutez des blogs et des sites d’actualités que vous aimez. Feedly vous montre les derniers articles de chacun d’eux lorsqu’ils sont ouverts. C’est un excellent moyen de garder une trace de plusieurs sites à la fois via une seule application. Il propose également une prise en charge multiplateforme avec PC, IFTTT, Twitter, Facebook et autres. Cela facilite également le suivi des personnalités du baseball et d’autres choses.

iScore Baseball

Prix: Gratuit / 19,99 $

iScore est une autre application de tableau de bord de baseball. Il a des fonctionnalités pour le baseball et le softball bien que le score ne soit pas vraiment différent entre eux. L’application vous permet de créer des listes et des ligues, de marquer des jeux complets, d’exporter des jeux pour les partager, etc. C’est une autre application pour les gens comme les entraîneurs, les petites ligues et les super fans qui veulent leurs propres feuilles de statistiques. C’est certainement l’une des meilleures applications de baseball pour les joueurs amateurs et les jeux de ramassage. La version pro de l’application coûte 19,99 $. C’est assez raide mais la version gratuite semble fonctionner assez bien.

MLB At Bat

Prix: Gratuit / 2,99 $ par mois / 19,99 $ par an

MLB At Bat est l’une des applications de baseball essentielles. L’application permet aux fans de regarder n’importe quel match de baseball hors marché. Cela comprend une vidéo à 60 images par seconde. L’application comprend également des émissions de radio, des archives vidéo, des statistiques, des nouvelles, des horaires, des listes et une prise en charge de l’espagnol. Le baseball en direct est assez bon et offre une lecture à 60 images par seconde, un rembobinage de jeux en direct, un sous-titrage codé, etc. L’abonnement complet coûte 19,99 $ par an, mais c’est beaucoup moins que les autres frais sportifs pour leurs services similaires. MLB devrait être constamment félicité pour la qualité de cette application en matière de streaming sportif.

SofaScore

Prix: Gratuit / Jusqu’à 2,99 $

SofaScore est l’une des meilleures applications de score pour tous les sports et comprend le baseball. L’application vous donne des scores à la minute près sur pratiquement tous les sports que vous connaissez et plusieurs que vous ne connaissez peut-être pas. L’interface utilisateur de l’application est propre, colorée et facile à utiliser. Vous ne devriez pas avoir de problèmes majeurs pour configurer les ligues que vous souhaitez suivre et basculer entre elles. Celui-ci est un peu exagéré si vous ne souhaitez suivre que les scores de baseball car il est conçu pour suivre une tonne de sports différents. Sinon, c’est une application solide avec très peu de plaintes de notre part ou de toute autre personne.

le score

Prix: Gratuit

theScore est une application de nouvelles sportives. Ils couvrent de nombreux sports, notamment la NFL, la LNH, la NBA, le football, les Jeux olympiques et le baseball. L’application a une interface utilisateur propre. Il vous permet également de choisir vos équipes préférées et n’affiche que les nouvelles de ces équipes. L’application comprend les scores, les horaires, les statistiques, les actualités et les vidéos en surbrillance lorsqu’elles sont disponibles. Fondamentalement, c’est une alternative solide aux applications de baseball plus grandes et généralement plus gonflées comme ESPN ou Yahoo Sports. L’application a un bug occasionnel mais les développeurs font généralement un travail assez décent pour les écraser. Sinon, c’est une application sportive solide.

Twitter

Prix: Gratuit

Twitter est un endroit étonnamment bon pour le sport. La plupart des personnalités du baseball, des joueurs, des journalistes et des équipes ont des comptes individuels. Ils fournissent un flux presque constant de mises à jour, d’actualités, de faits saillants, de scores en direct et de discussions. Vous pouvez généralement trouver des trucs comme de courts clips surlignés quelques instants après qu’ils se produisent ou attendre que les grands blogs publient à ce sujet. L’application elle-même est fonctionnelle sinon trop inspirante. Vous vous connectez, suivez les comptes de baseball, puis faites défiler les Tweets. Nous sommes de grands fans de la page Twitter des Cleveland Indians, mais toutes les équipes font du bon travail. Évitez simplement la politique parce que la politique de Twitter est littéralement la pire.

Yahoo Sports

Prix: Gratuit

Yahoo Sports et sa plateforme de sports fantastiques, Yahoo Fantasy Sports, sont d’excellentes options pour les fans de baseball. Ils sont tous deux en concurrence directe avec ESPN et sa plate-forme de sports fantastiques en tant que deux premiers sites d’informations sportives sur Internet. Yahoo sports vous donne les trucs habituels, y compris les scores, les nouvelles, les rumeurs, le calendrier, les blessures et autres choses du genre. L’application de sports fantastiques est probablement aussi bonne que ESPN, mais nous aimons un peu plus la simplicité de Yahoo. ESPN fait un peu mieux avec les jeux MLB en streaming en direct car Yahoo a tendance à se concentrer un peu plus sur le football. Cependant, les deux sont au-dessus de la moyenne en ce qui concerne les nouvelles, les scores, le classement et tout le reste.

Applications TV en direct

Prix: Essai gratuit / varie

Les applications de télévision en direct sont d’excellentes applications de baseball. Ils vous permettent de diffuser la télévision en direct à partir d’un tas de chaînes différentes. Tous les principaux services prennent en charge les chaînes locales et cela comprend généralement les chaînes sportives locales comme Fox Sports et d’autres stations de ce type. La plupart d’entre eux prennent également en charge le DVR cloud, souvenez-vous de vos chaînes préférées et d’autres fonctionnalités utiles. Il s’agit du seul moyen de diffuser des jeux sur le marché, car le service de streaming officiel de MLB ne vous permet généralement pas de regarder des matchs à domicile. YouTube TV, DirecTV Now, Sling TV, Hulu TV et Fubo TV sont actuellement les grands acteurs de cet espace. Ils soutiennent tous la plupart du temps les chaînes locales et les chaînes sportives locales.

