10 meilleures applications de confidentialité pour Android pour garder votre anonymat intact!

La confidentialité est un gros problème de nos jours. Facebook est partout avec le Congrès et tout le truc Cambridge Analytica. Les gens sont plus conscients que jamais de leur vie privée (ou de leur manque). Permet donc de le décomposer. Les applications de confidentialité font l’une des deux choses suivantes. Ils empêchent les autres de voir ce que vous faites et vous permettent de voir ce que les entreprises vous font. Nous avons un mélange sain des deux dans cette liste. Voyons les meilleures applications de confidentialité pour Android!

Lire ensuite: Comment mettre à jour vos paramètres de confidentialité Facebook

Découvrez d’autres trucs!

10 meilleures applications de sécurité pour Android qui ne sont pas des applications antivirus! 5 meilleures applications de sécurité à domicile pour Android!

Applock par SpSoft

Prix: Gratuit / jusqu’à 4,99 $

Un Applock est une excellente mesure de confidentialité. Il y en a un tas. Cependant, nous recommanderons SpSoft. Cela n’a pas vraiment d’importance, car ils font tous la même chose. Il empêche les personnes non autorisées d’entrer dans les applications sur votre appareil. Il est important de noter que ces applications ne sont pas parfaites. Vous pouvez en contourner un avec suffisamment d’effort et de temps. Ils font assez bien pour empêcher les amis ou les enfants de fouiner, donc c’est bon pour ce niveau de sécurité. Beaucoup d’entre eux sont gratuits avec une version pro en option en tant qu’achat dans l’application. Certains d’entre eux incluent également des fonctionnalités supplémentaires telles que la prise de photos de personnes qui ont mal saisi votre mot de passe.

Videur

Prix: 0,99 $ US

Bouncer est une application de confidentialité exceptionnelle. Il a même remporté notre meilleure application de l’année pour 2018. Cette application vous permet de supprimer automatiquement les autorisations des applications avec très peu d’effort. Ainsi, par exemple, vous souhaitez vous enregistrer dans un endroit sur Facebook. Vous pouvez activer l’autorisation de localisation, puis configurer Videur pour supprimer automatiquement cette autorisation après 15 minutes. Ainsi, Facebook n’a plus jamais l’autorisation. La gestion des autorisations est un excellent moyen de protéger votre vie privée contre les applications curieuses. Videur rend ce processus infiniment plus facile. Android Q a de bonnes fonctionnalités d’autorisation à venir, mais Bouncer est toujours l’application à essayer pour une gestion à long terme.

Firefox Focus

Prix: Gratuit

Firefox Focus est un autre excellent navigateur Web avec la confidentialité à l’esprit. Celui-ci fait un peu plus que la plupart de ses concurrents. Cela inclut le blocage d’une large gamme de trackers Web et de publicités courants. Les développeurs disent que cela améliore également les vitesses de navigation. Sa fonction caractéristique est une fonction de nettoyage à un bouton. Vous appuyez simplement sur un bouton et votre historique de navigation disparaît. C’est un petit truc sympa. Celui-ci est entièrement gratuit à télécharger et à utiliser.

GlassWire

Prix: Gratuit / 4,99 $ par an

GlassWire est l’une des meilleures applications de confidentialité. Cela fait deux choses. L’application surveille votre utilisation des données. C’est utile pour ceux qui ont mesuré des données sur leurs plans de téléphone. Il vous montre également les applications utilisant vos données en temps réel. Vous pouvez voir chaque fois qu’une application se connecte à ses serveurs ou utilise vos données. Vous pouvez ajuster votre utilisation ou la sélection d’applications en conséquence avec cette connaissance. Il est idéal pour supprimer les applications qui utilisent les données un peu trop généreusement à votre goût. L’application dispose également de fonctionnalités de personnalisation pour la surveillance et d’autres choses. C’est un bon gars, et 4,99 $ par an est essentiellement un changement de poche.

Courrier K-9

Prix: Gratuit

K-9 Mail est l’une des rares applications de messagerie électronique fiables. C’est totalement gratuit et également open source. Ainsi, vous pouvez voir ce que fait réellement cette application. Il comprend la plupart des fonctionnalités souhaitables pour une application de messagerie. Cela inclut la prise en charge de la plupart des services de messagerie, l’archivage et même la prise en charge d’Exchange 2003/2007. Il fonctionne également avec l’application OpenKeychain: Easy PGP. Cela ajoute également un chiffrement au mélange. C’est à peu près aussi bon que possible dans cet espace, même si cela nécessite deux applications différentes. ProtonMail est une autre excellente application dans cet espace.

Nous avons plus de listes d’applications ici!

15 meilleures applications antivirus et meilleures applications anti-malware pour Android! 15 meilleures applications VPN Android pour récupérer votre anonymat en ligne!

Musicolet

Prix: Gratuit

Musicolet est une application de lecteur de musique intéressante. Il joue votre musique stockée sans problème. L’application dispose de quelques fonctionnalités décentes, comme plusieurs files d’attente, la prise en charge de listes de lecture, la pochette d’album et l’édition de balises. Il parvient également à faire tout cela sans autorisations Internet et c’est une rareté dans cet espace. Vous n’avez pas à vous en préoccuper en utilisant des autorisations étrangères ou en renvoyant des informations à des serveurs. Les applications musicales ne gênent généralement pas la confidentialité des utilisateurs. C’est quand même bien qu’une option comme celle-ci existe. C’est aussi une application totalement gratuite sans publicité (évidemment).

ProtonVPN

Prix: Gratuit / 4 $ à 24 $ par mois

Les VPN sont parmi les meilleures applications de confidentialité. Ils vous permettent de vous connecter à un réseau virtuel qui cache ce que vous faites du réseau réel. Cela vous permet essentiellement de naviguer sans que personne ne sache ce que vous faites (ni même où vous êtes). Nous commencerons par recommander ProtonVPN. Il s’agit d’un VPN gratuit sans politique de journalisation. Il propose également un cryptage, une transparence totale et plus encore. Vous pouvez obtenir des VPN avec plus de fonctionnalités et une bande passante plus élevée, mais ils coûtent généralement de l’argent. Celui-ci est idéal pour les personnes qui ont juste besoin de quelque chose pour payer une facture en ligne à l’aéroport ou pour d’autres tâches sensibles qu’ils ne veulent pas voir leur FAI (ou toute personne connectée au WiFi public). Il existe également une option premium si vous souhaitez des vitesses plus rapides et une prise en charge P2P. Nous avons ici toute une liste d’autres excellents VPN si vous souhaitez en savoir plus.

Resilio Sync

Prix: Gratuit / 50 $ – 75 $ une fois

Resilio Sync est une excellente alternative de stockage cloud pour les personnes soucieuses de la confidentialité. Cependant, vous avez besoin d’un ordinateur distinct pour celui-ci. L’application crée un serveur sur votre ordinateur et vous permet de synchroniser des fichiers sans fil entre votre téléphone et votre ordinateur. Vous pouvez synchroniser des éléments que vous auriez normalement synchronisés avec le stockage cloud, tels que des documents, des photos, des vidéos, de la musique et d’autres fichiers. Il utilise le cryptage AES 128 bits pour empêcher le piratage et ne stocke jamais de données sur un cloud. L’application est gratuite pour une utilisation de base mais nécessite un paiement unique plutôt lourd si vous voulez des outils de gestion plus puissants.

Outils mobiles simples

Prix: 0,99 $ à 1,99 $ chacun

Simple Mobile Tools est un développeur sur Google Play. Cela fait évidemment des outils mobiles simples. Il existe une variété d’applications disponibles, y compris un calendrier, une galerie, un gestionnaire de fichiers, une application de contacts, une application de prise de notes et quelques autres. Ces applications n’utilisent aucune autorisation inutile. L’application de galerie n’a pas besoin de votre emplacement, l’application de prise de notes n’a pas besoin d’accéder à l’ID de votre appareil, etc. Ce sont d’excellentes applications de confidentialité qui sont également fonctionnelles tous les jours. Ils n’ont pas le même niveau de fonctionnalités que les grands noms. Cependant, tout le monde n’a pas besoin d’un calendrier aussi puissant que Google Agenda. Ce sont d’excellents substituts à de nombreuses applications stock qui demandent beaucoup trop d’autorisations.

Télégramme

Prix: Gratuit

Le télégramme est une sorte de référence pour les applications de messagerie privée sur mobile. C’est tellement bon que plusieurs gouvernements ont interdit l’application dans quelques pays différents. C’est une publicité décente pour les fans de la vie privée. L’application fait plutôt bien les bases et comprend un cryptage RSA 2048 bits avec un cryptage AES symétrique 256 bits. En bref, personne ne lit quoi que ce soit que vous écrivez ici, sauf son destinataire prévu. Vous pouvez faire des conversations individuelles ou des salles de discussion entières si vous le souhaitez. En outre, il prend en charge le partage de vidéos, d’images, de GIF et de documents ainsi que certaines fonctionnalités supplémentaires. Ceux qui veulent un chat vidéo et vocal peuvent également essayer Signal Private Messenger.

10 meilleures applications de coffre-fort de galerie pour Android! 5 meilleures applications de messagerie privée cryptées pour Android! (Mise à jour 2019)

Si nous avons raté de superbes applications de confidentialité pour Android, parlez-nous-en dans les commentaires ci-dessous! Vous pouvez également consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android en cliquant ici!