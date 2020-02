10 meilleures applications de cyclisme et applications de vélo pour Android!

Le vélo est une activité de fitness populaire. C’est aussi quelque chose que beaucoup d’entre nous ont fait depuis notre enfance. Vous montez à vélo et sortez. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les gens font du vélo ou du vélo. Ils voudront peut-être explorer la zone autour d’eux avec une méthode plus rapide que la marche. Alternativement, les gens pourraient simplement vouloir perdre quelques kilos. Quelle que soit la raison, le vélo est bon pour vous et il y a une tonne d’endroits pour le faire. Voici les meilleures applications de cyclisme et de vélo pour Android!

CycleCast

Prix: Essai gratuit / 9,99 $ par mois / 89,99 $ par an

CycleCast est l’une des applications de cyclisme les plus uniques. Il s’agit essentiellement d’une base de données d’exercices pour les personnes ayant des vélos stationnaires à la maison. L’application propose plus de 800 entraînements de vélo en salle et chacun est accompagné de citations de motivation d’instructeurs ainsi que de musique. Vous choisissez simplement votre instructeur et la durée de votre entraînement. Après cela, l’entraînement joue et vous suivez. L’application rivalise également favorablement avec Motosumo et Peloton, deux applications similaires pour les entraînements de course à pied, de cyclisme et de yoga en salle. Vous pouvez aller avec n’importe lequel des trois.

Komoot

Prix: Achats gratuits / intégrés à l’application / 59,99 $ par an

Komoot est une excellente application pour les randonneurs, les vététistes, les cyclistes sur route et d’autres activités de plein air similaires. C’est une application de navigation à la base. Vous téléchargez une région, planifiez un itinéraire, puis pédalez, marchez ou exécutez cet itinéraire. Vous pouvez télécharger différentes régions pour différents prix, d’où les achats intégrés. Cependant, l’application est par ailleurs assez facile à utiliser. Vous pouvez télécharger des cartes pour une utilisation hors ligne avec des achats uniques ou obtenir un accès constant avec l’abonnement annuel. Vous pouvez également utiliser l’application gratuitement en capacité limitée.

Kudo Coach

Prix: Gratuit / 5,99 $ par mois / 54,99 $ par an

Kudo Coach est une autre application d’entraînement pour les cyclistes. Celui-ci construit des programmes d’entraînement personnalisés pour les cyclistes. Cela devrait fonctionner pour les débutants, les intermédiaires et certains cyclistes avancés. L’application surveille votre fréquence cardiaque et ajuste vos régimes de cyclisme en conséquence. En bref, si l’application ne vous voit pas transpirer, cela vous oblige à travailler plus dur et change les choses chaque semaine. Il conserve également des statistiques pour votre commodité. L’application est gratuite dans une capacité limitée et vous débloquez toutes les fonctionnalités avec un abonnement mensuel ou annuel.

Map My Ride

Prix: Gratuit / 5,99 $ par mois / 29,99 $ par an

Map My Ride fait ce que son nom dit. L’application vous permet de cartographier vos itinéraires cyclables et de suivre où vous êtes allé. L’application fonctionne également pour les marcheurs, les coureurs et les randonneurs. C’est assez simple à utiliser. Vous suivez vos différentes pistes cyclables, consultez vos statistiques et ajustez vos entraînements ou vos itinéraires en conséquence. De plus, l’application prend en charge une tonne de gadgets tiers tels que les chaussures connectées Under Armour, Wear OS, les gadgets Garmin, les trackers Fitbit, les trackers Jawbone, etc. Ceux qui s’abonnent devraient considérer l’abonnement annuel car c’est une bien meilleure affaire que l’abonnement mensuel.

Strava

Prix: Gratuit / 5,99 $ par mois / 59,99 $ par an

Strava est une excellente application pour les coureurs et les motards. Cela fonctionne beaucoup comme Map My Ride. Vous enregistrez et suivez vos itinéraires, consultez les statistiques sur vos différents itinéraires et vous lancez des défis. L’application suit des choses comme la distance, la vitesse du cycle, l’élévation gagnée et les calories brûlées (estimées). Il existe également des fonctionnalités sociales, y compris une fonctionnalité Clubs où vous pouvez obtenir la motivation de vos collègues amateurs de fitness. Nous aimons particulièrement le soutien au cyclisme en salle, car tout le monde ne quitte pas sa maison pour faire du vélo. Le service d’abonnement est également relativement raisonnable.

Trailforks

Prix: Gratuit

Trailforks est une application de vélo de montagne. Il possède un catalogue de plus de 150 000 pistes cyclables du monde entier. L’application utilise le crowdsourcing afin que vous puissiez également contribuer à vos itinéraires si vous le souhaitez. Certaines des fonctionnalités de l’application incluent des cartes de sentiers hors ligne, la prise en charge de la localisation GPS, des profils d’altitude, un tas d’informations sur les différents itinéraires, et même certaines fonctionnalités sociales comme un journal de trajet partageable. Nous n’avons également rencontré aucun achat inattendu dans l’application lors de nos tests.C’est donc une excellente application de vélo de montagne pour ceux qui ont un budget limité.

TrainerRoad

Prix: Gratuit / 19,95 $ par mois / 189 $ par an

TrainerRoad est une application cycliste prometteuse. Celui-ci se concentre uniquement sur le vélo sans qu’aucun autre type d’entraînement ne vous gêne. Il propose une bibliothèque de plus de 1 000 entraînements structurés, chacun calibré à votre niveau de forme physique. De plus, vous obtenez plus de 100 plans d’entraînement pour le cyclisme et le triathlon, une assistance pour le cyclisme en plein air et un tas d’autres fonctionnalités. Bien sûr, toutes ces fonctionnalités ont un prix et TrainerRoad est l’une des applications de cyclisme les plus chères de la liste. Nous ne recommandons que celui-ci aux personnes très sérieuses en matière de fitness cycliste. Sinon, nous recommandons l’une des options les moins chères.

TrainingPeaks

Prix: Gratuit / 19,95 $ par mois / 119 $ par an

TrainingPeaks est une autre excellente application de journal de cyclisme et comprend un tas de fonctionnalités intéressantes. Vous avez la possibilité de consigner vos sorties, de garder une trace des statistiques quotidiennes et même d’enregistrer des commentaires post-entraînement pour suivre diverses choses comme le niveau de fatigue. L’application suit également la puissance, la vitesse, la distance et d’autres mesures. Il existe des fonctionnalités plus hardcore telles que la prise en charge du moniteur de fréquence cardiaque, la prise en charge de la localisation GPS et la possibilité de planifier vos séances d’entraînement sur une plus longue période. La version gratuite de cette application fonctionne bien pour certains trucs de base. Cependant, celui-ci est également là-haut avec TrainerRoad comme l’une des options les plus chères de la liste.

Zeopoxa Cycling

Prix: Gratuit

Zeopoxa Cycling est un simple tracker de cyclisme. Vous pouvez suivre votre itinéraire, vos calories brûlées, la distance, etc. De plus, il existe une fonction pour vous fixer divers objectifs. Celui-ci n’est pas aussi puissant ou complet que nombre de ses concurrents. Cependant, celui-ci est également entièrement gratuit, donc nous ne nous attendons pas à quelque chose d’aussi approfondi ici. L’application utilise la localisation GPS pour surveiller les progrès, ne nécessite aucune connexion et ne nécessite aucun accessoire de fitness. Il vous suffit de l’ouvrir, de saisir certaines données, de monter sur le vélo et de partir. C’est une excellente option pour les personnes qui ne souhaitent pas une approche plus manuelle et qui souhaitent économiser quelques dollars dans le processus.

Zwift

Prix: Gratuit / Varie

Zwift est une sorte de notre diamant brut. Cela fonctionne beaucoup comme Zombies, Run mais pour les cyclistes. Il transforme essentiellement l’acte du cyclisme en salle en un jeu vidéo pour le rendre plus attrayant. L’application a un tas de programmes à parcourir et ajoute honnêtement un peu de profondeur supplémentaire. La boutique en ligne comprend un tas de merch et même des baskets approuvées de marques établies comme Wahoo. L’application principale est un peu bâclée pour combien cela coûte. Cependant, l’application compagnon de Zwift est vraiment très bonne.

