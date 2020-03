10 meilleures applications de livraison pour Android pour l’épicerie et plus encore!

Les applications de livraison ne sont pas nouvelles. Nous les avons depuis des années. Cependant, la majorité des applications de livraison traitent de la nourriture. Il existe d’excellentes applications pour la livraison de nourriture et nous lions notre liste des meilleures juste en dessous de ce paragraphe. Cependant, nous voulions également faire une liste avec des applications qui viennent de livrer des choses autres que la nourriture du restaurant.

Beaucoup de ces applications ont leurs hauts et leurs bas. Ne vous attendez pas encore à une expérience sans faille. C’est une industrie en pleine croissance et ils sont toujours en train de régler bon nombre des problèmes. Alors, voici les meilleures applications de livraison pour Android! Nous avons également une liste des meilleures applications de livraison axées sur la nourriture ici!

Plus de choses que vous pourriez aimer!

15 meilleures applications d’achat pour Android de 2019! 10 meilleures applications de livraison de nourriture pour Android!

Amazon Shopping

Prix: Gratuit / 12,99 $ par mois / 119 $ par an

Amazon a pratiquement tout et ils vous le livrent à votre porte. Certes, cela n’a pas toujours lieu le même jour, mais de plus en plus de lieux sont livrés le jour même par le géant de la vente en ligne. Vous pouvez obtenir toutes sortes de choses d’Amazon, y compris des choses comme du papier toilette, de la nourriture, des gadgets, des vêtements, des appareils électroniques, des jouets et essentiellement tout ce à quoi vous pouvez penser. La vaste sélection du site Web en fait un choix évident, surtout si la livraison en une journée est disponible dans votre région.

Delivery.com

Prix: Gratuit / Varie

Delivery.com est un service de livraison plus important et il livre beaucoup de choses. Il fait la livraison habituelle du restaurant comme les services populaires tels que DoorDash. Cependant, il fonctionne également pour l’alcool, l’épicerie, les fournitures de bureau, etc. De plus, vous pouvez planifier vous-même les nouvelles commandes ou les commandes d’enlèvement. Il fonctionne dans des centaines de villes aux États-Unis. Le service est encore principalement destiné aux restaurants mais vous pouvez l’utiliser pour beaucoup plus que cela.

Drizly

Prix: Gratuit

Drizly est une application de livraison spécialement conçue pour l’alcool. Vous ouvrez l’application, sélectionnez l’alcool que vous voulez et le service vous le propose. L’application a quelques fonctionnalités intéressantes, y compris la possibilité de vérifier les prix dans plusieurs magasins d’alcool, un délai de livraison d’une heure et une expédition de 2 à 3 jours vers des endroits en dehors de sa zone de livraison. Saucey est une autre excellente application dans cet espace si Drizly ne fonctionne pas pour vous.

Chariot

Prix: Gratuit / Varie

Dolly est un service de livraison pour vos affaires. C’est en fait un service de déménagement. La plupart des gens utilisent Dolly lorsqu’ils déménagent dans une nouvelle résidence. Cependant, le service possède du muscle et de l’espace pour des choses comme les gros achats Craigslist, les ramassages dans les magasins de détail, les restitutions de dons et même l’élimination des déchets. Ce n’est pas disponible partout. En fait, il n’y a actuellement qu’une demi-douzaine de villes aux États-Unis. Pourtant, c’est un petit service décent qui semble bien fonctionner.

Instacart

Prix: Gratuit / Varie

D’accord, Instacart livre donc techniquement de la nourriture. Cependant, celui-ci se concentre davantage sur l’épicerie que sur les repas au restaurant. Il traite également d’autres nécessités comme les couches, les fleurs et plus encore. Il prend en charge plus de 150 magasins qui comprennent à la fois des épiceries comme Whole Foods et des magasins comme Target. Vous pouvez faire livrer pratiquement n’importe quoi de ces magasins, que ce soit de la nourriture ou autre chose. Certaines autres fonctionnalités incluent des coupons exclusifs, une fonction de chat et des achats en groupe. C’est l’un des services de livraison les plus importants et les plus stables du marché et l’un de ceux que nous recommandons en premier.

Plus de messages sur les applications Android!

Applications d’épicerie locales

Prix: Gratuit

De nombreuses applications d’épicerie ont désormais des fonctionnalités de livraison. Celui-ci est un peu difficile car il y a peu d’épiceries qui desservent tout le pays et les options de livraison ne sont généralement limitées qu’à certaines villes. Quelques bonnes options ici incluent Publix et Kroger. D’autres magasins peuvent être livrés, mais la plupart incluent au moins la commande en ligne avec une option de ramassage. Pour la plupart, il vous suffit de vérifier l’application de votre épicerie préférée pour voir si elle offre la livraison. Certains le font et d’autres non. Cependant, en particulier avec la pandémie de COVID-19, nous pensons que davantage d’épiceries le seront dans un avenir proche.

Postmates

Prix: Gratuit / Varie

Postmates livre à peu près tout ce que vous voulez. En fait, leur FAQ indique qu’ils livrent tout sauf les substances contrôlées, les animaux et les cartes-cadeaux. C’est ce que nous aimons voir! Postmates est disponible dans une variété d’endroits et le service possède des fonctionnalités décentes. Il n’y a rien de mal avec l’application. Cependant, le service a parfois un problème de service client et d’infrastructure. Vous pouvez commander pratiquement n’importe quoi et quelqu’un vous l’apportera la grande majorité du temps. Nous avons entendu une fois une histoire où quelqu’un a commandé un téléviseur grand écran à Best Buy et Postmates l’a livré. C’est un bon truc.

Applications de livraison de colis traditionnelles

Prix: Gratuit / Varie

Les applications de livraison traditionnelles existent toujours, bien sûr. Nous parlons d’UPS, d’USPS, de FedEx et de services similaires. Ils font les mêmes vieux trucs qu’ils ont toujours fait. Vous entrez avec un colis et ils l’emmènent là où il doit aller. La plupart de ces services ont également des services de ramassage à domicile. Ainsi, vous pouvez les faire venir à votre porte et emporter les colis pour livraison ailleurs. Ce n’est pas tout à fait la même chose que quelque chose comme Postmates ou Instacart. Cependant, ils livrent pratiquement n’importe quoi tant qu’il est correctement emballé et que vous payez les frais. Ça compte!

Walmart

Prix: Gratuit / Varie

Walmart est l’une des rares chaînes de vente au détail à l’échelle nationale avec une livraison cohérente dans une grande zone. Walmart fait l’épicerie même si les magasins ne sont généralement pas aussi bien approvisionnés que leurs homologues d’épicerie. Pourtant, vous pouvez vous connecter à l’application, créer une commande et la faire livrer. Inexplicablement, Walmart a une application distincte pour son service de livraison InHome. Si celui lié au bouton ne fonctionne pas, nous vous recommandons d’essayer celui d’InHome à la place. Ce n’est pas parfait, mais vous pouvez également obtenir beaucoup de choses chez Walmart en dehors de l’épicerie. Vous pouvez payer 9,99 $ par livraison ou il y a un service d’abonnement de 12,95 $ par mois (98 $ par an) pour éviter les frais de livraison.

Options internationales

Prix: Gratuit / Varie

Notre liste couvre principalement les États-Unis, car c’est là que se trouvent la plupart de nos lecteurs. Cependant, vous, dans le monde entier, avez quelques options si vous les recherchez. Par exemple, une recherche rapide a trouvé Beelivery pour vous au Royaume-Uni ainsi que BigBasket (lié au bouton) pour vous en Inde. Je ne pouvais évidemment pas les tester parce que je n’y habite pas, mais si ces options viables existent, il y en a probablement plus. Lancez une recherche sur Google Play et voyez ce que vous pouvez trouver.

Merci pour la lecture! Essayez-les aussi!

10 meilleures applications de coupons pour Android! 10 meilleures applications de mode pour Android!

Si nous avons raté de superbes applications de livraison, parlez-nous en dans les commentaires ci-dessous! Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android!