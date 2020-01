10 meilleures applications de livres audio pour Android

Les livres audio font fureur en ce moment. Vous pouvez écouter des livres presque tout le temps comme en conduisant ou en travaillant. Celles-ci offrent des avantages aux livres audio par rapport à la lecture régulière et c’est pourquoi les livres audio sont populaires. Il existe également une variété de plates-formes, d’applications et de services et de nombreuses grandes plates-formes de livres électroniques incluent désormais la prise en charge des livres audio en mode natif. Voici les meilleures applications de livres audio pour Android!

Plus de messages sur la lecture d’ebooks!

Kindle d’Amazon

Prix: Gratuit / Les prix des livres varient / 9,99 $ par mois

Amazon Kindle est la plate-forme de livre électronique la plus populaire au monde et il prend en charge nativement les livres audio. Cependant, Amazon possède également Audible, de sorte que la plupart des expériences de livres audio de Kindle sont liées à Audible. Dans tous les cas, vous tirez le meilleur parti des deux mondes avec celui-ci. Il y a aussi des millions de livres audio et des millions de livres réguliers. De plus, vous pouvez vous abonner à Kindle Unlimited pour un accès illimité à un million de titres réguliers et livres audio pour 9,99 $ par mois. C’est une excellente plate-forme pour les fans de livres audio.

Audible

Prix: Gratuit / Les prix des livres varient / 9,99 $ par mois

Audible est la plateforme de livres audio la plus populaire au monde. Amazon en est propriétaire, vous savez donc que la sélection est bonne. De plus, vous pouvez acheter des livres audio seuls ou vous abonner à des livres gratuits et des réductions sur d’autres. Il s’agit d’un modèle commercial plutôt unique et vous pouvez suivre la voie que vous souhaitez suivre. L’application fonctionne assez bien sur mobile et elle est assez facile à écouter partout ailleurs également. L’expérience globale est en fait très simple. Vous vous connectez, commencez à acheter des livres, puis écoutez-les comme vous le feriez normalement. Nous avons très peu de plaintes, bien que des mises à jour puissent parfois provoquer des bugs.

Audiobooks.com

Prix: Gratuit / Les prix des livres varient / 14,95 $ par mois

Audiobooks.com rivalise avec Audible comme l’un des grands chiens dans l’espace des applications de livres audio. Cela fonctionne de manière très similaire. Vous pouvez vous inscrire et simplement acheter des livres ou vous pouvez vous abonner, obtenir des livres gratuitement chaque mois et obtenir des remises sur d’autres. Il possède une assez grande collection de livres audio ainsi que plus de 700 000 podcasts pour une expérience 2-en-1 étonnamment engageante. Il prend également en charge le téléchargement pour une écoute hors ligne ainsi que des commandes de vitesse de lecture variables. C’est une option globale solide même si, comme Audible, c’est un peu cher.

Google Play Livres

Prix: Gratuit / Les prix des livres varient

Google Play Livres n’a ajouté que récemment des livres audio à sa liste impressionnante de fonctionnalités. Pourtant, c’est une excellente plate-forme pour la lecture régulière et l’écoute de livres audio. Il possède une tonne de livres audio ainsi que des livres réguliers. De plus, Google Play utilise un modèle super basique. Vous achetez simplement un livre et c’est à vous de le lire ou de l’écouter sans options d’abonnement. L’application vous permet également de prévisualiser les livres audio avant d’acheter et elle fonctionne sur plusieurs plates-formes avec iOS et le Web (Windows, Linux, Mac). Vous bénéficiez également d’une assistance hors ligne et d’un mode nuit si vous en avez besoin.

Livres Kobo

Prix: Gratuit / Les prix des livres varient

Kobo Books, avec Google Play Books et Barnes & Noble’s Nook, est l’un des plus grands concurrents d’Amazon. L’application fonctionne un peu comme l’application Amazon Kindle. Vous pouvez acheter et télécharger des livres réguliers ainsi que des livres audio. L’objectif principal est les livres réguliers, mais le livre audio attire de plus en plus l’attention. L’application elle-même a quelques bugs ici et là, mais c’est une alternative globale décente à Amazon et Google.

Livres audio LibriVox

Prix: Gratuit / 1,99 $

LibriVox Audio Books est une plate-forme de livre audio petite mais décente. Il possède une collection de 24 000 livres audio gratuits. Certes, ce n’est pas la plus grande collection, mais le fait qu’ils soient tous gratuits en fait un endroit idéal pour marquer des divertissements bon marché. Vous pouvez rechercher autour, trouver les livres que vous voulez et les télécharger pour une utilisation hors ligne. L’application comprend également une minuterie de mise en veille, une fonction de signet pour que vous ne perdiez jamais votre place et une prise en charge de Chromecast ainsi que d’Android Auto. Il coche toutes les cases pour une bonne application de livre audio et cela ne coûte rien. Cependant, il existe des publicités dans la version gratuite, et vous pouvez payer pour vous en débarrasser si vous le souhaitez vraiment.

MediaMonkey

Prix: Gratuit / 2,49 $

MediaMonkey est un lecteur de musique exceptionnel avec la capacité de lire d’autres types de médias. Vous pouvez regarder du contenu vidéo, écouter des podcasts et écouter des livres audio. Ce n’est pas une plateforme de livres audio comme Kobo ou Amazon, vous ne pouvez donc pas acheter ou télécharger des livres audio avec cette application. Cependant, vous pouvez écouter les livres audio que vous avez déjà téléchargés. L’application comprend la prise en charge d’Android Auto et comprend des commandes de lecture décentes. L’interface utilisateur est également assez simple à utiliser et la version premium n’est pas chère.

Surmultipliée

Prix: Gratuit

OverDrive est une excellente idée pour ceux qui veulent des livres audio sur un budget. Il s’agit d’une plate-forme multimédia qui vous permet de louer divers médias de votre bibliothèque locale sur Internet. Il a quelques bons avantages pour une bibliothèque ancienne école. Il est disponible 24h / 24 et 7j / 7, vous pouvez le faire depuis chez vous et cela ne vous coûte rien. Il vous permet enfin de tirer parti de cette carte de bibliothèque que vous n’avez pas utilisée depuis des années. Il ne fonctionne qu’avec les bibliothèques participantes et vous avez besoin d’une carte de bibliothèque valide, mais c’est une excellente source de livres audio. De plus, le même développeur a Libby, une application qui supprime la plupart des autres contenus et ne laisse que des livres audio et des ebooks.

Scribd

Prix: Gratuit / 8,99 $ par mois

Scribd est une plate-forme d’ebook et de livre audio avec des avantages décents. Son coût d’abonnement est inférieur à la plupart des concurrents et vous en avez plus pour votre argent. En outre, il possède une collection de plus d’un million de titres ainsi qu’une quantité raisonnable de commandes de lecture telles qu’une minuterie de mise en veille. Vous bénéficiez également des fonctionnalités habituelles telles que le support de téléchargement hors ligne. Beaucoup de ses fonctionnalités sont pour son côté ebook, mais le livre audio fonctionne parfaitement bien. Comme Kobo, c’est une alternative décente au Kindle et à Google Play Livres.

Lecteur Smart AudioBook

Prix: Gratuit / 4,99 $

Smart AudioBook Player ressemble beaucoup à MediaMonkey, sauf que celui-ci est uniquement destiné aux livres audio. Vous devez fournir vos propres fichiers de livres audio, mais cette application s’occupe du reste. L’application propose des commandes de lecture variables, la prise en charge de Chromecast et l’enregistrement de la progression pour que vous ne perdiez pas votre place. De plus, nous aimons beaucoup la possibilité de remplir des détails sur le livre en ligne tels que la pochette et d’autres informations. La version premium ajoute des fonctionnalités supplémentaires telles qu’un égaliseur, mais la version gratuite fonctionne très bien en un clin d’œil.

Si nous avons raté de superbes applications de livres audio pour Android, parlez-nous-en dans les commentaires! Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android!