10 meilleures applications de planification de repas pour Android

La planification des repas est un peu difficile. La prémisse est cependant facile. Les planificateurs de repas vous aident à créer des menus pour une période définie afin que vous n’ayez pas à penser à quoi faire. Vous avez beaucoup d’options dans cet espace et, croyez-le ou non, ce ne sont pas toutes les applications de recettes. Dans l’intérêt de la variété, nous avons omis les applications qui ne comportaient que des fonctionnalités de liste d’épicerie et de recette, car nous avons ici une liste complète de ces types d’applications. Voici les meilleures applications de planification de repas pour Android.

AnyList

Prix: Gratuit / 9,99 $ – 14,99 $ par an

AnyList est un mélange unique d’une application de liste de tâches et d’un organisateur de recettes. Vous pouvez utiliser les deux pour un effet maximal lors de la planification des repas. Fondamentalement, vous ajoutez toutes vos recettes à l’application, puis vous utilisez l’application pour générer une liste d’épicerie. De là, vous utilisez la partie à faire pour planifier vos repas, puis utilisez l’application pour rappeler les recettes. Certaines autres fonctionnalités incluent la possibilité de créer des listes d’épicerie par magasin, de partager des listes avec d’autres et vous pouvez enregistrer des recettes directement à partir de sites Web. Le prix annuel est également étonnamment raisonnable. Le seul problème est qu’il faut un peu de temps pour configurer tous vos trucs et que vous les construisez vous-même au fil du temps. Ceux qui ne se soucient pas de la partie manuelle devraient certainement l’essayer.

ChefTap

Prix: Gratuit

ChefTap est une application de recette avec quelques fonctionnalités supplémentaires. Il se double d’une application de liste d’épicerie ainsi que d’un planificateur de repas. Les portions de la recette et de la liste d’épicerie sont assez typiques des autres applications de la catégorie. Son planificateur de repas est en fait assez bon. En plus de planifier divers repas pour plusieurs jours, il vous permet également de prendre en compte des choses comme les restes. Vous créez simplement le plan, choisissez les recettes et l’application enregistre tout dans une liste d’épicerie. Vous pouvez également créer plusieurs listes d’épicerie et l’application comprend un organisateur de garde-manger. L’interface utilisateur peut être un peu maladroite parfois, mais tout le reste est bon.

Mangez autant

Prix: Gratuit / 8,99 $ par mois / 84,99 $ par an

Eat This Much est un planificateur de repas personnalisé et un guide de recettes. Vous entrez dans l’application, dites-lui ce que vous faites et ne voulez pas manger, et l’application génère un tas de recettes pour vous. Il fonctionne avec de nombreux régimes populaires, notamment céto, paléo, végétalien et autres. Malheureusement, la partie du planificateur de repas est réservée aux abonnés premium. La fonction vous permet de planifier des repas pour une semaine à la fois tout en vous fournissant des recettes et une liste d’épicerie comme le font la plupart des planificateurs de repas. Cependant, vous pouvez toujours planifier les repas d’une journée dans la version gratuite, afin de pouvoir planifier à court terme ou au moins l’essayer avant de vous engager sur un abonnement. C’est l’une des meilleures applications de planification de repas pour ceux qui suivent des régimes spéciaux.

Mealime

Prix: Gratuit / 5,99 $ par mois / 49,99 $ par an

Mealime est l’une des applications de planification de repas les plus populaires sur mobile. L’application fait la même chose que la plupart des autres applications de la liste. Celui-ci ajoute juste une excellente présentation au mélange avec une interface utilisateur conviviale et colorée. L’application génère des plans de repas personnels en tenant compte de vos restrictions alimentaires si vous en avez. Il ajoute tous les ingrédients nécessaires à une liste de courses et tout ce que vous avez à faire est d’acheter la nourriture et de la faire cuire. L’application contient également des recettes et ses plans de repas aident à éliminer le gaspillage alimentaire des achats excessifs. Ils ont également les pierres pour mettre leurs prix d’abonnement dans la description du Play Store de l’application, une décision que nous apprécions.

Mon CookBook

Prix: Gratuit / 5,99 $

Mon CookBook est l’une des meilleures applications de planification de repas pour les personnes qui aiment le faire manuellement. L’application vous permet de stocker vos recettes soit en les saisissant manuellement, soit en grattant un site Web pour cela. Il est également livré avec une fonction de liste d’épicerie, une synchronisation multi-appareils de toutes vos recettes, une mise à l’échelle des ingrédients, etc. Vous planifiez vos repas en sélectionnant les recettes que vous souhaitez utiliser et l’application place les ingrédients dans votre liste d’épicerie pour une référence facile. Ce n’est pas aussi impliqué que Mealime ou certains des concurrents les plus puissants, mais c’est un excellent choix simple pour les personnes qui ne veulent pas toutes les fioritures supplémentaires.

Paprika

Prix: Gratuit / jusqu’à 4,99 $

Paprika ressemble beaucoup à My CookBook. Il se concentre principalement sur le stockage de recettes pour une utilisation hors ligne en vous permettant de saisir les vôtres manuellement ou en grattant des sites Web. Cependant, celui-ci est en fait la meilleure application de planification de repas entre les deux. L’application a des calendriers quotidiens, hebdomadaires et mensuels pour la planification des repas ainsi que la liste d’épicerie intégrée habituelle pour tout organiser rapidement. Vous pouvez également créer des menus, mettre à l’échelle des ingrédients et partager des recettes par e-mail. Il n’a pas les fonctionnalités de synchronisation en ligne de My CookBook, mais vous pouvez toujours importer et exporter si vous changez d’appareil.

Prévoyez de manger

Prix: Essai gratuit / 4,95 $ par mois / 39 $ par an

Plan to Eat est une application de planification de repas assez typique mais compétente. Cela fonctionne comme la plupart des autres. Vous choisissez parmi une énorme liste de recettes, planifiez vos repas, puis l’application ajoute ces ingrédients à une liste de courses pour vous. La partie planificateur de repas vous permet également de modifier la taille des portions, de reporter les repas, et elle compte même des choses comme les restes et les portions supplémentaires. L’application fonctionne hors ligne et peut se synchroniser entre plusieurs appareils à la fois. Celui-ci n’a pas de mode gratuit, mais vous obtenez un essai de 30 jours pour voir si vous l’aimez et ses prix d’abonnement ne sont pas plus ou moins chers que les concurrents.

SideChef

Prix: Gratuit avec les achats intégrés

SideChef est l’une des plus grandes applications de planification de repas sur mobile. Il a une tonne métrique de recettes pour de nombreux types de régimes différents. Vous dites simplement à l’application quels types d’aliments vous pouvez ou ne pouvez pas avoir et cela vous donne des recettes pour ces besoins spécifiques. De plus, le planificateur de repas de l’application est assez bon. Vous parcourez le calendrier et ajoutez des repas. L’application les ajoute à une liste d’épicerie et c’est parti. De plus, l’application comprend des instructions pas à pas, la prise en charge des appareils de cuisine LG, GE et Bosch Home Connect ainsi que d’autres avantages. La plupart des fonctionnalités sont gratuites.

TickTick

Prix: Gratuit / 27,99 $ par an

TickTick est une application de liste de tâches avec très peu à voir avec la nourriture. Cependant, des applications comme celle-ci sont la solution ultime pour la planification manuelle des repas. Vous pouvez ajouter des plans de repas à TickTick, puis utiliser votre application de recette préférée pour préparer la nourriture et créer des listes d’épicerie. L’avantage ici est la flexibilité. La plupart des applications de planification de repas sont des solutions tout-en-un. En plaçant la partie planification dans une autre application, vous êtes libre d’utiliser n’importe quelle application de recette que vous souhaitez, même si elle n’a pas de planificateur de repas natif. Bien sûr, cela signifie aussi un peu plus de travail donc il y a des inconvénients. TickTick est parmi les meilleures applications de liste de tâches, mais nous avons une liste complète ici si vous souhaitez d’autres options.

Délicieux

Prix: Gratuit / 4,99 $ par mois

Yummly est l’une des applications de planification de repas les plus populaires. Il s’agit d’une autre solution tout-en-un avec plus de deux millions de recettes, diverses recommandations de recettes, la prise en charge de différents types de régimes et des instructions pas à pas pour chaque recette. L’application comprend également un planificateur de repas décent. Vous planifiez des recettes à certaines dates et l’application crée une liste d’épicerie pour vous comme chacune d’elles. Il y a même un rappel de notification pour vous faire savoir quand commencer la cuisson afin que vos aliments soient préparés à temps. Vous pouvez utiliser la plupart de l’application gratuitement avec un prix d’abonnement facultatif de 4,99 $ par mois.

Si nous avons raté de superbes applications de planification de repas, parlez-nous-en dans les commentaires! Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android!