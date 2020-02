10 meilleures applications de planification pour Android pour planifier à peu près n’importe quoi

Planifier les choses est toujours une bonne idée. Vous avez une idée de ce que vous devez faire, quand vous devez le faire et combien cela coûte. De plus, il vous permet de rester sur la bonne voie afin de ne rien oublier. Il existe une tonne d’applications de planification sur Android. Vous pouvez trouver des applications pour planifier quoi que ce soit, des repas aux mariages, des jardins, du budget et même des planificateurs quotidiens super basiques. Il y a beaucoup d’options, mais nous pensons que nous pouvons aider à les réduire. Voici les meilleures applications de planification pour planifier à peu près n’importe quoi.

Planificateur de maisons – Floor Plan Creator

Prix: Gratuit / Jusqu’à 6,99 $

Floor Plan Creator vous permet de planifier votre maison pièce par pièce. Il crée des plans d’étage sur plusieurs étages et vous pouvez ajouter des meubles par ses dimensions afin que vous puissiez voir à quoi ressemble l’espace avec toutes vos affaires. De plus, l’application est livrée avec un mode 3D, la prise en charge du S-Pen et de la souris, la synchronisation dans le cloud (version pro uniquement) et plusieurs autres fonctionnalités. C’est un peu difficile à utiliser au début et l’application laisse une grande partie de l’apprentissage à l’utilisateur. Cependant, cela a fonctionné admirablement dans nos tests et je l’ai utilisé pour planifier un nouveau canapé. Les utilisateurs du Google Play Pass peuvent utiliser gratuitement la version premium de cette application.

Planificateur de jardin – De la graine à la cuillère

Prix: Gratuit avec les achats intégrés

De la graine à la cuillère est l’une des quelques applications de planification de jardin qui ne sont pas terribles. Celui-ci contient des guides sur la culture de plus de 100 plantes différentes, l’intégration avec Burpee pour l’achat de semences, des guides sur la façon de lutter contre les parasites du jardin, et plus encore. Il existe également des guides pour savoir où planter, comment planter et planifier votre rendement. Les développeurs ont transformé toute leur pelouse en ferme, nous pensons donc qu’ils peuvent en savoir une chose ou deux. L’application comprend des achats intégrés et la plupart sont destinés aux graines et aux outils de jardin.

Planificateur d’itinéraire – Google Maps

Prix: Gratuit

Google Maps est un peu un choix évident pour cela. Vous pouvez trouver toutes sortes d’entreprises le long de votre itinéraire, naviguer vers l’endroit où vous devez aller, et cela inclut des subtilités telles que des mises à jour du trafic en temps réel. Cependant, la grande caractéristique est la prise en charge de plusieurs arrêts, comme on aurait probablement besoin lors de l’exécution d’un itinéraire. Google Maps prend en charge plus de 200 pays et vous pouvez télécharger des cartes pour une utilisation hors ligne temporaire. Une autre application quelque peu décente, bien que de niche, dans cet espace est Routin.

Planificateur d’études – My Study Life

Prix: Gratuit

My Study Life est un excellent planificateur d’études pour les étudiants du secondaire et du collège ainsi que les enseignants. L’application est multiplateforme, vous pouvez donc l’utiliser sur votre téléphone, tablette ou ordinateur. De plus, il vous permet de suivre vos tâches et vos devoirs, les notifications pour les choses à venir et certains outils supplémentaires pour les enseignants. Pour être honnête, ce n’est pas si différent d’une application de calendrier. Cependant, ces outils supplémentaires spécifiquement destinés au monde universitaire aident à différencier Ma vie d’étude de votre application de calendrier standard. L’application est également entièrement gratuite.

Organisateur de mariage – The Knot

Prix: Gratuit

The Knot est une excellente application de planificateur de mariage. Vous pouvez essentiellement planifier tout le mariage dans cette application. Vous pouvez suivre des choses comme la livraison de fleurs, les traiteurs, vos RSVP (ainsi que les choix de repas), votre registre et même une fonction de budgétisation. Une liste de contrôle est également incluse pour les petites choses qui ne rentrent pas dans les autres catégories. Beaucoup de gens utilisent cette application pour planifier des mariages entiers de A à Z et pour autant que nous puissions en juger, c’est entièrement gratuit. Bridebook est également une autre excellente application pour ce genre de choses.

Planificateur de repas – Mealime

Prix: Gratuit / 5,99 $ par mois / 49,99 $ par an

Mealime est un excellent planificateur de repas. Il parcourt toute la gamme du début à la fin. Vous planifiez non seulement vos repas pour la semaine, mais l’application comprend également une fonction de livre de cuisine pour vous montrer comment cuisiner des choses. Il prend en charge une variété de régimes, y compris des régimes sans gluten, à faible teneur en glucides, intolérants au lactose et des repas pour les personnes souffrant d’allergies alimentaires. Il crée même des listes d’épicerie pour vous. Il y a simplement une tonne de fonctionnalités ici, il n’est donc pas surprenant que l’application soit un peu chère. Pour ceux qui recherchent quelque chose de plus simple mais toujours très fonctionnel, SideChef est une autre excellente option.

Planificateur budgétaire – Mint

Prix: Gratuit

Mint est l’une des applications de planification budgétaire les plus grandes et les plus populaires. Il fait tout ce qu’un planificateur budgétaire fait. Vous saisissez vos revenus, sortez vos factures et voyez combien il vous reste. De plus, l’application vous donne accès à votre pointage de crédit et à d’autres outils pour améliorer vos finances. L’application est assez facile à utiliser et provient d’Intuit, la même société que TurboTax. Ainsi, vous ne vous couchez pas avec n’importe quelle vieille entreprise. Goodbudget est une autre application décente dans cet espace.

Planificateur quotidien et complet – TickTick

Prix: Gratuit / 27,99 $ par an

TickTick est une application exceptionnelle pour une utilisation quotidienne. C’est une application de liste de tâches et c’est techniquement pour ce cas d’utilisation. Cependant, vous pouvez facilement gérer vos tâches quotidiennes et il y a un calendrier simplifié intégré si vous avez également besoin de quelque chose comme ça. L’application fonctionne comme vous vous en doutez. Vous créez un événement ou une tâche, lui donnez une date d’échéance, ajoutez des détails supplémentaires et définissez un ou deux rappels. L’application s’occupe du reste à partir de là. C’est simple, cela fonctionne bien et la version gratuite est plus que suffisamment puissante pour la plupart des gens. Si vous voulez quelque chose d’un peu plus simple, TimeTune est plus traditionnel et, si vous voulez quelque chose sur le mur, Sectograph est plutôt cool.

Planificateur de voyage – TripIt

Prix: Gratuit

Nous avons mentionné Google Maps comme une bonne application de road trip. Cependant, TripIt est probablement mieux pour les voyageurs. Voici comment ça fonctionne. Vous réservez tout ce dont vous avez besoin pour le réserver et l’importez dans l’application où vous pouvez le gérer davantage. De plus, vous pouvez partager ces informations avec d’autres personnes si vous ne voyagez pas en solo et que cela fonctionne hors ligne. Vous pouvez également créer plusieurs événements de voyage afin de ne pas être limité à un seul événement de voyage à la fois.

Planificateur de placard – Votre placard

Prix: Gratuit

Votre placard est un planificateur de placard assez décent. Vous prenez des photos de tous vos vêtements, puis vous pouvez sélectionner vos tenues en regardant ce que vous avez là-dedans. Il fonctionne avec des hauts, des bas, des chaussures, des sacs à main et d’autres accessoires. L’espace est illimité (uniquement par le stockage de votre téléphone) afin que vous puissiez ajouter tout ce que vous avez dans votre placard. De plus, il existe des outils d’édition pour vous assurer que les photos sont bonnes. Celui-ci fonctionne également avec les voyages car vous pouvez emballer un sac avec l’application et il sait ce que vous avez apporté. Enfin, notre fonctionnalité préférée, ce sont les statistiques. Vous pouvez facilement voir ce que vous portez le plus et le moins souvent. Quand vient le temps de faire don des vieux vêtements à des œuvres de charité, vous savez lesquels vous ne portez pas.

