10 meilleures applications de régime Android et applications de nutrition Android

L’une des tâches les plus difficiles pour rester en bonne santé est de maintenir une bonne alimentation. L’exercice est également très important. Cependant, si vous mangez les pires choses, ce sera pour rien. Il y a juste trop de bons plats qui sont aussi horribles pour vous. Dans ce tour d’horizon, nous allons passer en revue les meilleures applications de régime Android et les applications de nutrition Android afin que vous puissiez trouver une application qui vous aidera à maintenir ce régime sain. Nous avons quelques applications supplémentaires liées à la santé, juste en dessous et tout au long de l’article!

Compteur de calories FatSecret

Prix: Gratuit / 6,49 $ par mois / 38,99 $ par an

Calorie Counter by FatSecret est plus basique que beaucoup de ces autres applications. Il comprend un journal alimentaire afin que vous puissiez garder une trace de la nourriture que vous mangez et des calories que vous brûlez. Il est également livré avec un scanner de codes à barres, un suivi du poids, un calendrier de régime et un guide de référence pour trouver des aliments et des restaurants pour voir la valeur nutritive de leur nourriture. Il est également livré avec un widget si vous en avez besoin ainsi que des idées de recettes. Il est également totalement gratuit à utiliser avec un abonnement optionnel qui comprend plus de fonctionnalités si vous les souhaitez. L’application est également dotée de capacités de connexion Facebook et Google.

Fooducate

Prix: Gratuit / 4,99 $ par mois / 29,99 $ par an / 74,99 $ une fois

Fooducate est quelque chose d’un peu différent. En surface, c’est une application de régime et de perte de poids qui fait les choses de base telles que le comptage des calories, le suivi de la perte de poids et le suivi de l’exercice. Ce qui distingue Fooducate, c’est qu’il essaie non seulement de compter vos calories, mais aussi de vous aider à analyser la valeur des calories consommées. Le principe étant qu’il vous aide à consommer de meilleures calories, ce qui entraîne une perte de poids plus importante et une alimentation plus saine. Il dispose également d’une base de données de produits de plus de 250 000 articles et d’un forum communautaire pour obtenir de l’aide supplémentaire. L’application a des fonctionnalités gratuites. Il existe des modules complémentaires en option pour quelques dollars, ou un abonnement pour toutes les fonctionnalités. Vous pouvez également payer 74,99 $ une fois pour un abonnement à vie.

Le perdre!

Prix: Gratuit / 39,99 $ par an

Le perdre! est une autre application populaire qui fait à peu près tout ce dont vous avez besoin pour faire une application de comptage des calories. Il est livré avec une base de données alimentaires, des plans alimentaires en fonction de vos besoins, le scanner de codes-barres, et il y en a plus si vous achetez la version premium. Il existe un support matériel supérieur à la moyenne qui vous permet de connecter des éléments tels que le matériel Fitbit et Jawbone à l’application pour des statistiques supplémentaires à analyser, plus l’application peut se connecter à MyFitnessPal, RunKeeper et même Google Fit pour plus de données. Il s’agit d’une application de remise en forme et de santé tout-en-un décente et plus simple. C’est l’une de ces applications de régime et de nutrition qui vaut le coup.

Perdre du poids sans suivre un régime

Prix: Gratuit / Jusqu’à 5,99 $

Perdez du poids sans régime et une application de nutrition et de régime à croissance rapide qui permet de garder les choses simples et rationalisées. Il existe une base de données sur les aliments que vous pouvez ajouter, ce qui est certes difficile, mais le reste de l’application semble bien fonctionner. Vous avez des trackers de calories et de fitness, des plans de perte de poids, un tracker de poids et d’autres paramètres pour compléter une expérience déjà positive. La partie unique de cette application est que vous gagnez des récompenses pour avoir réellement utilisé l’application de manière cohérente. Si vous en avez assez, vous pouvez obtenir la version sans publicité de l’application sans payer. C’est une très bonne motivation. La seule partie vraiment mauvaise de cette application est le nom, mais tout le reste semble assez solide.

Lifesum

Prix: Gratuit / 8,99 $ par mois / 44,99 $ par an

Lifesum est assez populaire. L’application propose de nombreuses fonctionnalités, y compris les plans de repas, le comptage des calories via la numérisation de codes-barres, le suivi des progrès, le suivi des macros, des recettes, des conseils de vie saine, etc. Il existe également plusieurs régimes pris en charge, comme le céto, 5: 2, faible en glucides et autres. L’application s’intègre à Google Fit et S Health pour un puissant coup de poing 1-2 et la conception matérielle est assez belle. Les prix d’abonnement sont un peu plus élevés que ce que nous aimerions normalement. Cependant, la version gratuite est parfaitement utilisable.

Mon coach diététique

Prix: Gratuit / 5,49 $ / 3,99 $ par mois / 19,99 $ par an

My Diet Coach est l’une des applications de régime et des applications de nutrition les plus populaires. Il se concentre davantage sur l’envie de manger plutôt que de changer ce que vous mangez. L’application propose la définition d’objectifs, le suivi de la progression, des rappels, des citations et des conseils de motivation, etc. Cela vous rappelle même de manger des collations saines, de boire de l’eau et d’autres choses importantes. La version pro est livrée avec encore plus de fonctionnalités. Il y a une option pour un achat unique ou un abonnement. L’abonnement a plus de fonctionnalités, mais la version à prix unique est certainement encore assez bonne. Le choix t’appartient. Celui-ci est également principalement destiné aux femmes. Il n’y a rien de mal à cela, bien sûr, mais nous pensions que vous aimeriez le savoir.

MyFitnessPal

Prix: Gratuit / 9,99 $ par mois / 49,99 $ par an

MyFitnessPal est sur toutes les listes d’applications pour les applications de régime et les applications de nutrition et c’est parce que c’est le plus populaire. Il affiche actuellement plus de dix millions de téléchargements et une note de 4,6 dans le Play Store. Il est livré avec toutes les fonctionnalités, y compris une base de données avec plus de cinq millions d’aliments, une synchronisation complète avec leur service de site Web afin que vous puissiez compter les calories sur plusieurs plates-formes, un calculateur de recettes afin que vous puissiez voir combien de nutrition un repas fait maison aura et la capacité pour ajouter plusieurs éléments à la fois. Il existe également un tracker de fitness assez décent avec 350 exercices qui couvre à la fois le cardio et la musculation. Il s’agit de la meilleure solution tout-en-un que vous pouvez trouver à la fois pour le fitness et la nutrition.

MyNetDiary

Prix: Gratuit / 9 $ par mois / 60 $ par an

MyNetDiary est l’une des applications de nutrition et des applications de régime les plus décentes. Il a également des fonctionnalités décentes. Il fait les choses standard telles que suivre ce que vous mangez en utilisant au moins 600 000 aliments (probablement plus) à partir de sa base de données. Vous obtiendrez également un tracker de fitness de base, la prise en charge d’une variété d’appareils connectés tels que Fitbit, Jawbone UP, Garmin, etc. En utilisant cette application, vous pouvez également suivre des éléments tels que votre glycémie, votre fréquence cardiaque, votre A1C, votre cholestérol, etc. MyNetDiary offre une expérience très positive avec cette application et il existe un support multiplateforme via leur site Web.

MyPlate Calorie Tracker

Prix: Gratuit / 9,99 $ par mois / 29,99 $ par an

MyPlate Calorie Tracker est l’une des applications de régime et de nutrition les plus récentes. Il couvre les bases telles que le comptage des calories, la journalisation des aliments, etc. Il contient également une section fitness où vous pouvez planifier des exercices, intégrer des données Google Fit et suivre votre consommation d’eau. L’application fait un excellent travail en ayant le bon ensemble de fonctionnalités sans avoir beaucoup de choses qui gênent. Il comprend également la prise en charge d’Android Wear, la prise en charge multiplateforme avec des ordinateurs et un scanner de codes-barres. Certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement, mais cela vaut quand même la peine de consulter l’application.

Compteur de calories SparkPeople

Prix: Gratuit / 4,99 $ par mois / 29,99 $ par an

Les applications de compteur de calories de SparkPeople sont l’une des applications de régime et des applications de nutrition les plus populaires. Il vous aide à garder une trace de votre alimentation en conservant une base de données de plus de trois millions et demi de produits alimentaires et plus sont ajoutés tout le temps. Il est également livré avec un lecteur de codes-barres intégré afin que vous puissiez scanner les aliments à l’épicerie et voir leurs informations nutritionnelles en ligne si vous le souhaitez. L’application comprend également un tracker de fitness de base, des fonctionnalités supplémentaires de comptage des calories, des articles d’information pour vous aider et un support multiplateforme pour que vous puissiez consulter vos statistiques sur un smartphone ou un ordinateur. La version pro est un abonnement et c’est boiteux. Cependant, il est livré avec plus de fonctionnalités.

