10 meilleures applications d’entraînement à domicile pour Android!

Il est facile de s’entraîner dans une salle de sport. Il n’y a qu’une seule chose à faire et ça marche. Cependant, vous pouvez obtenir au moins certains résultats à domicile avec un peu de discipline et la bonne attitude. Votre smartphone ne peut pas vous donner ces choses, mais il peut vous guérir pendant vos séances d’entraînement à domicile une fois que vous avez envie de les faire. Il y a en fait une tonne d’options dans cet espace et la plupart d’entre elles fonctionnent de la même manière. Nous avons choisi une liste d’applications qui nécessitent peu ou pas d’équipement pour les personnes de différents niveaux de forme physique. Voici les meilleures applications d’entraînement à domicile pour Android! Nous avons également une liste massive d’applications de fitness régulières ici!

Yoga de 5 minutes

Prix: Gratuit / 1,99 $ par mois / 5,99 $ par an / 8,49 $

5 Minute Yoga est une application de yoga simple avec des entraînements rapides et faciles. Vous créez chaque session à partir d’une liste de différentes poses et effectuez une course rapide de cinq minutes. C’est une application simple sans une tonne de personnalisation supplémentaire. Cela le rend idéal pour les débutants ou les personnes qui n’ont que cinq minutes pour faire du yoga. Les frais d’abonnement sont également très raisonnables ou vous pouvez débourser 8,49 $ une fois et ne plus jamais vous en soucier.

BodBot

Prix: Gratuit / 9,99 $ par mois / 59,99 $ par an

BodBot est une application d’entraînement personnel numérique. Il vous permet de créer des séances d’entraînement pour presque tous les environnements et cela inclut à la maison où les options d’équipement peuvent être limitées. Il existe de nombreuses applications comme celle-ci sur Google Play. Nous aimons celui-ci car il change en fonction des commentaires de votre part. Il prend également en charge des éléments tels que Google Fit. L’application a quelques bugs et l’interface utilisateur pourrait être plus conviviale, mais cela fonctionne une fois que vous connaissez un peu l’application.

Entraînements quotidiens

Prix: Gratuit / 19,99 $

Daily Workouts est une application simple pour des entraînements à domicile simples. Il propose des séances d’entraînement allant de cinq minutes à une demi-heure et des régimes destinés aux hommes et aux femmes. L’application comprend également plus de 100 exercices qui ciblent différentes parties du corps, des didacticiels vidéo sur chaque exercice et une fonction de minuterie ainsi qu’un support hors ligne. La version complète (19,99 $) de l’application ajoute plus de régimes d’entraînement, plus d’exercices, des exercices avec du matériel et supprime la publicité. Le développeur a également un tas d’autres applications pour des groupes musculaires spécifiques ainsi que le yoga.

Chien vers le bas

Prix: Gratuit / 7,99 $ par mois / 49,99 $ par an

5 minutes de yoga est une expérience simple, principalement pour les débutants ou les gens occupés. Down Dog est l’expérience de yoga complète. L’application propose diverses poses de yoga, diverses routines d’entraînement, un support hors ligne et un support pour six langues. Il est, bien sûr, convivial pour les débutants, mais des personnes de presque tous les niveaux de compétence peuvent probablement en faire usage. Vous n’avez évidemment pas besoin d’équipement, bien que nous vous recommandons un tapis de yoga si vous pouvez en acheter un sur Amazon ou Walmart. Le prix de l’abonnement est un peu cher, mais si vous en faites une partie de votre vie quotidienne, ce n’est pas si mal.

Fitify

Prix: 5,49 $ par mois / 54,99 $ par an

Fitify est une application d’entraînement à domicile qui fonctionne avec un équipement limité. Vous pouvez trouver divers régimes d’entraînement qui n’utilisent aucun équipement ou des trucs facilement disponibles comme des kettlebells, des ballons médicinaux, des rouleaux en mousse, etc. Il propose un total de 850 exercices, des séances d’entraînement de 15 minutes, des sessions de récupération prédéfinies, un support hors ligne et plus encore. La version gratuite vous donne un avant-goût de l’action mais vous avez vraiment besoin de l’abonnement pour tout faire. Ceux qui ont un budget peuvent vouloir regarder ailleurs d’abord, mais celui-ci est bon si l’argent n’est pas un objet.

Fitness22

Prix: Gratuit / 4,99 $ par 3 mois / 7,99 $ par an / 9,99 $ une fois

Fitness22 est un développeur sur Google Play avec plusieurs excellentes applications d’entraînement à domicile. Le produit phare est l’application d’entraînement à domicile de base (liée au bouton ci-dessous). Il a une variété d’entraînements au choix, une grande base de données de divers exercices et un tas de petits extras soignés comme des indices audio pour vous aider à savoir quand changer les exercices. Certaines autres applications par le développeur incluent deux applications en cours d’exécution pour l’entraînement à distance 5k et 10k, un planificateur d’entraînement de gym et des applications d’entraînement pour passer de zéro à 100 environ push ups, sit ups, etc.

Leap Fitness

Prix: Gratuit / 9,99 $ par mois

Leap Fitness est un autre développeur sur Google Play avec un tas d’applications d’entraînement à domicile. Son application phare permet des entraînements à domicile qui nécessitent peu ou pas d’équipement, y compris des routines d’échauffement et de récupération. Vous pouvez personnaliser l’entraînement selon vos besoins et l’application dispose de guides vidéo et d’animation pour chaque entraînement qu’elle contient. Le développeur a également des applications pour perdre du poids, développer un pack de six, compter les étapes, l’eau potable et même une application uniquement pour les étirements. L’application principale propose de nombreuses options gratuites et un abonnement facultatif de 9,99 $ par mois si vous en avez besoin.

Applications MapMyFitness

Prix: Gratuit / 5,99 $ par mois / 29,99 $ par an

MapMyFitness est un développeur sur Google Play avec quatre applications d’entraînement à domicile vraiment excellentes. Eh bien, techniquement, vous ne faites pas les exercices depuis chez vous. Les applications du développeur incluent Map My Ride, Map My Walk et Map My Run. Ces trois applications font essentiellement la même chose. Vous pouvez tracer votre itinéraire de jogging, votre itinéraire de marche ou votre itinéraire de vélo. Vous faites ensuite les itinéraires, comparez les statistiques et essayez de vous améliorer. La quatrième application du développeur, Map My Fitness, est une application de gym, donc elle ne fonctionne pas tout à fait pour cette liste, mais les trois autres sont parfaites si vous voulez marcher, rouler ou faire du vélo et vous suivre pour le faire.

Vous êtes votre propre gymnase

Prix: 4,99 $

You Are Your Own Gym est l’une des applications d’entraînement à domicile les plus uniques. Il ne nécessite aucun équipement d’entraînement réel. Cependant, il fait un usage créatif des articles ménagers quotidiens pour faciliter les séances d’entraînement. Par exemple, vous pouvez utiliser une serviette et un bouton de porte pour faire un squat hybride soigné. L’application comprend plus de 200 exercices, chacun avec des guides sur la façon de les faire. Il existe également des séances d’entraînement de type DVD sur Google Play pour de l’argent supplémentaire. C’est certainement quelque chose d’un peu différent de celui que vous trouverez dans la plupart des autres applications et il a un coût initial unique sans abonnement.

Zombies, cours!

Prix: Gratuit / 5,99 $ par mois / 34,99 $ par an

Zombies, cours! est un jeu d’entraînement soigné. Vous faites simplement une promenade ou une course autour du bloc pendant que l’application est active. L’application vous raconte l’histoire d’une apocalypse zombie à mesure que vous gagnez en distance. À partir de là, grâce à la magie de la narration, vous courez pour votre vie à partir de zombies affamés et violents au lieu de simplement faire du jogging. Le jeu comprend plus de 300 missions d’histoire à jouer et vous pouvez les mettre dans vos propres listes de lecture personnalisées pour un bonus de motivation supplémentaire.

Si nous avons raté de superbes applications d'entraînement à domicile, parlez-nous-en dans les commentaires!