10 meilleures applications et outils musicaux pour maximiser votre expérience d’écoute!

Nous avons déjà des listes pour le streaming de musique et les applications de lecteur de musique. Cependant, il existe d’autres types d’applications musicales. Il existe des applications qui vous aident à organiser votre collection physique, à trouver des paroles, à identifier des chansons et même à convertir des listes de lecture d’un service de streaming à un autre. Avec autant de façons d’interagir avec la musique, nous voulions faire une autre liste avec des applications supplémentaires qui pourraient être un peu plus amusantes d’une manière différente. Voici les meilleures applications musicales pour Android.

Audiomack

Prix: Gratuit / 4,99 $ par mois

Audiomack est un outil de découverte musicale. Il a une tonne de mixtapes, d’albums, de singles et d’autres musiques d’une variété de genres, y compris Afropop, Reggae, R&B, rap, hip-hop et autres. Vous pouvez diffuser la musique tout ce que vous voulez ou la télécharger pour votre écoute personnelle. La version gratuite a un streaming en ligne avec des publicités ou vous pouvez tout obtenir sans publicité pour 4,99 $ par mois. C’est en fait assez compétitif. Les autres applications de cet espace incluent Reverbnation et SoundCloud. C’est une application de streaming musical. Cependant, il se concentre sur le côté indépendant des choses plutôt que sur la musique la plus courante que vous puissiez trouver.

Changer l’image de la playlist

Prix: Gratuit

Changer l’image de la liste de lecture est une application simple pour les utilisateurs de Spotify. Vous vous connectez à votre Spotify avec l’application, puis vous pouvez modifier vos listes de lecture. Il vous permet de modifier le nom, la description et l’image de la liste de lecture. Ces changements se reflètent dans l’application Spotify réelle. C’est l’une des nombreuses applications de gestion Spotify, mais nous aimons celle-ci pour sa simplicité et pour combler une lacune dans l’application elle-même. Ceux qui manquent le widget de Spotify peuvent également essayer cette application.

CLZ Music

Prix: Essai gratuit / 14,99 $ par an

CLZ Music est une application organisationnelle pour vos supports physiques. Vous pouvez indexer et classer vos CD et vos enregistrements afin de garder une trace de tout ce que vous possédez. De plus, vous pouvez scanner les codes-barres pour une organisation plus rapide et synchroniser votre collection entre les appareils. En outre, vous pouvez rechercher des éléments par leur numéro de catalogue ou par nom dans la base de données de l’application. Le prix semble élevé, mais c’est sur une base annuelle plutôt que par mois, donc c’est plutôt raisonnable. Discogs est une autre excellente application dans cet espace, bien que Discogs soit principalement réservé aux disques vinyles.

Assistant Google

Prix: Gratuit

Google Assistant est un peu un choix homer, mais c’est vraiment génial pour les fans de musique. Vous pouvez rechercher des éléments tels que les paroles et Assistant peut également trouver des vidéos YouTube ou lire des chansons et des listes de lecture sur une variété de services de streaming. Cependant, nous le mettons ici pour sa reconnaissance musicale. Vous pouvez demander à Google Assistant d’identifier une chanson et elle fera généralement du bon travail avec elle. Il vous donne un accès rapide à toutes les informations musicales sur Internet et cela en fait un outil pratique.

MediaMonkey

Prix: Gratuit / 2,49 $

MediaMonkey est un lecteur de musique local mais il fait bien plus que cela. Il existe également une variante de bureau disponible pour Windows et les deux fonctionnent ensemble comme iTunes. Vous pouvez gérer votre bibliothèque sur l’ordinateur et la synchroniser avec votre appareil. Cela fonctionne sur un câble comme vous vous en doutez ou vous pouvez également configurer l’application pour la synchronisation via WiFi. La synchronisation WiFi fonctionne assez bien même si elle hoquet un peu avec des collections plus importantes. Cependant, si vous voulez une expérience mobile et de bureau pour votre musique et que vous voulez qu’elles fonctionnent ensemble, MediaMonkey est probablement votre meilleur pari.

Musixmatch

Prix: Gratuit / 3,99 $ par mois / 35,99 $ par an

Musixmatch est une application de paroles et c’est l’une des rares qui fonctionne assez bien. Il prend en charge une variété de services de streaming avec une barre flottante qui vous montre les paroles des chansons que vous écoutez. De plus, il a des paroles hors ligne, un support YouTube, un support pour Wear OS et un support Chromecast. Il coche également beaucoup d’autres cases. Le gros problème avec celui-ci est la publicité. Musixmatch propose certaines des publicités les plus odieuses que nous ayons vues sur une application musicale. Vous pouvez payer un abonnement pour les supprimer et nous souhaitons que l’abonnement soit un peu moins cher, mais ce sont les pauses. C’est par ailleurs assez bon.

Playlistmania

Prix: Gratuit

Playlistmania est notre choix de cheval noir pour cette liste. C’est relativement nouveau et peut faire beaucoup de choses intéressantes avec votre musique. La prémisse est assez simple. Il veut vous aider à ajouter de nouvelles listes de lecture en convertissant des listes de lecture d’autres sources dans votre lecteur de musique. Malheureusement, il ne prend en charge directement Deezer et Spotify qu’au moment de la rédaction de cet article. Cependant, nous nous attendons à ce que cette liste s’allonge avec le temps. Vous pouvez également partager des listes de lecture et ajouter vos propres listes de lecture. C’est une bonne idée et nous espérons que l’application sera prise en charge pour plus de services de streaming de musique.

Plex

Prix: Gratuit / 0,99 $ / 3,99 $ par mois

Plex est probablement votre meilleure option pour diffuser votre musique locale sur votre téléphone sans service de streaming. C’est un peu compliqué à configurer. Vous créez le serveur sur votre ordinateur, puis diffusez le contenu de votre ordinateur vers votre téléphone. De là, vous pouvez diffuser de la musique, des films, des émissions de télévision, des livres audio et d’autres contenus multimédias. L’application comprend également la prise en charge de Chromecast ainsi qu’une prise en charge directe de l’abonnement HiFi de TIDAL pour vos audiophiles. Subsonic et Google Play Music sont également des options décentes pour ce genre de choses, mais Plex le fait facilement mieux que ses concurrents.

Shazam

Prix: Gratuit

Shazam est l’une de ces applications qui a reçu la plupart de sa popularité dans le passé. Cependant, il est toujours utile pour les fans de musique aujourd’hui. Cela fonctionne un peu comme Musixmatch. Vous utilisez l’application pour identifier la chanson que vous écoutez actuellement. Cependant, l’application comprend également des paroles, des pistes associées (à des fins de découverte) et les services de streaming où la chanson est disponible. Cette dernière fonctionnalité est un peu inutile car tout est essentiellement disponible partout ces jours-ci, mais nous aimons la pensée. L’application comprend également une prise en charge directe d’Apple Music et de Spotify ainsi qu’un mode hors ligne. C’est gratuit, donc nous l’aimons un peu plus que Musixmatch, mais les deux font un très bon travail.

Musique Youtube

Prix: Gratuit / 9,99 $ par mois

YouTube Music est un service de streaming musical étonnamment puissant. Vous bénéficiez de tous les avantages d’un service de streaming tout en bénéficiant de tous les avantages de YouTube. Vous pouvez écouter de la musique, regarder le clip ou même écouter de la musique locale. L’application vous offre les fonctionnalités habituelles du service de streaming comme les fonctionnalités de découverte ainsi que les téléchargements hors ligne et tout cela. Cependant, nous aimons vraiment le mélange de contenu musical et vidéo avec un lecteur de musique local solide, quoique simple. Google Play Music le fait encore mieux, mais YouTube Music remplace éventuellement Google Play Music, alors nous ferions mieux de nous y habituer maintenant.

