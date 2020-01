10 meilleures applications hors ligne pour Android lorsque votre Internet se bloque!

Internet est quelque chose que beaucoup d’entre nous tiennent pour acquis. Pour beaucoup, c’est partout et omniprésent. Cependant, tout le monde n’a pas une bonne connexion Internet solide. Parfois, même les personnes qui vivent dans des zones bien connectées peuvent se retrouver quelque part sans. C’est pourquoi tout le monde devrait porter au moins quelques applications qui fonctionnent hors ligne. De cette façon, votre smartphone ne se transforme pas en brique. De nombreuses applications fonctionnent hors ligne avec un peu de planification. Spotify, Google Play Musique, YouTube, Netflix et de nombreuses autres applications multimédias vous permettent d’enregistrer des éléments pour une écoute ou une visualisation hors ligne. C’est bien beau, mais ce n’est pas tout ce que votre téléphone peut faire. Voici les meilleures applications hors ligne pour Android!

Nous aimerions donner une mention honorifique à AccuWeather et Today Weather. Tant que vous les avez synchronisés relativement récemment, les informations restent également accessibles pendant un certain temps pour certaines fonctionnalités météorologiques hors ligne. Cependant, nous ne pouvions pas faire fonctionner l’un ou l’autre de manière cohérente, nous leur donnons donc une mention honorable plutôt qu’une place sur la liste.

Amazon Kindle ou Google Play Books

Prix: Gratuit / Les prix des livres varient

Amazon Kindle et Google Play Books sont d’excellentes applications hors ligne. Ils vous permettent tous les deux d’amasser une collection d’ebooks. Les deux ont également diverses fonctionnalités de personnalisation, un mode nuit et d’autres bases. Ils vous permettent également de télécharger des livres pour une utilisation hors ligne et adoptent tous deux une approche assez libérale. Vous pouvez en télécharger autant que vous le souhaitez tant que votre appareil peut les contenir. Les deux applications sont également téléchargeables gratuitement. Les livres coûtent de l’argent, bien sûr, bien que les deux aient également une bonne sélection de livres gratuits.

Flym

Prix: Gratuit

Flym est un lecteur de nouvelles et il fonctionne assez bien hors ligne. L’application comprend un mode sombre, plusieurs sources d’actualités, un système de favoris pour stocker vos articles préférés et la possibilité de sauvegarder et de restaurer votre flux au cas où vous changez de téléphone. Le lecteur est simple à utiliser avec une interface utilisateur simple. Vous trouvez simplement les blogs que vous voulez, enregistrez les articles que vous voulez pour une lecture hors ligne et lisez-les lorsque vous en avez l’occasion. Il n’est pas aussi lourd que certains autres, mais ses capacités hors ligne sont meilleures que la plupart. De plus, l’application est entièrement gratuite au moment de la rédaction de cet article.

Google Drive

Prix: Gratuit / 1,99 $ – 99,99 $ par mois (100 Go-10 To)

Google Drive a en fait un support hors ligne assez décent. Vous pouvez synchroniser n’importe quel nombre de fichiers sur votre appareil à partir du cloud. Ces fichiers sont utilisables avec la suite d’applications de Google, y compris Google Docs, Sheets et Slides. Il existe trop de cas d’utilisation pour qu’une telle fonctionnalité soit listée ici. Il aide à la productivité, au travail, à divers cas de niche et à des tonnes d’autres instances. Cela ne se limite pas non plus aux fichiers Office. Vous pouvez synchroniser des fichiers ZIP, des fichiers APK ou même des fichiers musicaux et vidéo si nécessaire. Le service offre gratuitement 15 Go de stockage. Vous pouvez en obtenir plus pour un abonnement optionnel.

Google Traduction

Prix: Gratuit

Google Translate est un outil puissant avec un support hors ligne. La plupart des gens connaissent déjà Google Translate. Il vous permet de traduire entre pratiquement n’importe quelle langue parlée sur la planète. L’application fonctionne également avec l’OCR. Vous pointez votre appareil photo vers quelque chose et il traduit cette chose dans la langue dont vous avez besoin. L’application fonctionne toujours hors ligne avec la prise en charge de 59 langues, selon sa liste Google Play. Il est également entièrement gratuit, comme la plupart des applications Google.

Et c’est parti

Prix: Gratuit

ICI WeGo est l’une des meilleures applications de navigation pour une utilisation hors ligne. Leurs cartes hors ligne fonctionnent dans plus de 100 pays à travers le monde. C’est une aubaine pour ceux des pays qui n’ont pas un excellent accès Internet. L’application propose également du trafic en temps réel, des informations sur les transports en commun, une interface utilisateur élégante et même certaines fonctionnalités de partage de voiture. Bien sûr, tous ne fonctionnent pas hors ligne, mais ce sont toujours de belles fonctionnalités lorsque vous êtes connecté. Beaucoup d’autres personnes recommandent Google Maps. Il fait également des cartes hors ligne, mais nous aimons la mise en œuvre ICI beaucoup plus que celle de Google et vous connaissez déjà Google Maps de toute façon.

Podcast Addict

Prix: Gratuit / 3,99 $

Podcast Addict est un lecteur de podcast exceptionnel. Vous pouvez vous abonner et télécharger des épisodes de pratiquement tous les podcasts dont nous avons jamais entendu parler. En fait, il possède un catalogue de plus de 750 000 podcasts. Il a des notifications pour les nouveaux épisodes, la possibilité de télécharger automatiquement de nouveaux épisodes, et vous pouvez évidemment écouter ces épisodes hors ligne. L’interface utilisateur est un peu ancienne, mais très fonctionnelle. Certaines autres fonctionnalités incluent la prise en charge de Chromecast et SONOS, diverses fonctions de lecture, la lecture à vitesse variable et la possibilité de sauvegarder et de restaurer votre liste de podcasts si vous changez de téléphone. Il fait tout cela gratuitement ou vous pouvez payer 3,99 $ pour supprimer les publicités.

Toiles mobiles simples

Prix: Gratuit

Simple Mobile Tools est un développeur sur Google Play. Il a un tas d’applications et ils fonctionnent tous hors ligne. Certaines des options incluent une application de galerie, un calendrier hors ligne, une application de contacts, un gestionnaire de fichiers, une application de bloc-notes, etc. Chacun coûte 1,19 $. Il existe des versions gratuites mais elles ne reçoivent plus de mises à jour. Nous ne les recommandons donc pas. Chaque application a une interface utilisateur simple et quelques bonnes fonctionnalités ainsi que la possibilité d’utiliser des fonctionnalités en ligne si vous le souhaitez. Cependant, ceux qui cherchent à se tenir à l’écart du réseau disposent d’un solide ensemble d’outils ici et aucun d’entre eux ne coûte cher.

Splend Apps

Prix: Gratuit / Habituellement 2,99 $ chacun

Splend Apps est un développeur sur Google Play avec une variété d’applications hors ligne. Ce sont toutes des applications très simples au sein de leurs écosystèmes. Leur liste d’applications comprend un bloc-notes, une application de liste de tâches, un enregistreur vocal, une lampe de poche, un gestionnaire de fichiers et plusieurs autres. Toutes ces applications fonctionnent sans comptes ni synchronisation et existent entièrement hors ligne. Il existe de meilleures applications dans toutes ces catégories. Cependant, ces applications n’ont pratiquement rien de ce que font les autres en ligne. Vous pouvez toujours synchroniser avec Google Drive et Dropbox. Toutes ces applications sont généralement gratuites avec une version pro qui coûte généralement 2,99 $.

TickTick

Prix: Gratuit / 24,99 $ par an

La plupart des applications de liste de tâches fonctionnent hors ligne. Cependant, nous aimons juste TickTick. L’application vous permet de suivre vos tâches quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. De plus, vous pouvez utiliser sa liste de tâches pour des choses comme les listes d’épicerie et d’autres choses de ce genre. L’interface utilisateur est minimale et agréable. La version gratuite vous permet également d’avoir jusqu’à deux rappels par tâche ainsi que des tâches de collaboration avec d’autres utilisateurs TickTick. Ma copine et moi utilisons cette application pour nous rappeler de sortir les poubelles chaque semaine, par exemple. L’application fonctionne parfaitement bien et se synchronise lorsque vous obtenez à nouveau une connexion Internet. La version pro coûte 24,99 $ par an et est presque entièrement inutile pour tous, sauf pour les utilisateurs les plus hardcore.

Presque n’importe quelle application de streaming

Prix: Gratuit / 9,99 $ par mois (généralement)

Nous pourrions recommander ici des choses évidentes comme Netflix, YouTube Premium, Spotify et autres. Cependant, fondamentalement, tous les services de streaming ont une méthode de téléchargement de contenu pour une utilisation hors ligne. Il se trouve généralement quelque part dans les paramètres de ces applications au cas où vous ne les trouveriez pas et si certaines restrictions varient d’une application à l’autre. Cependant, la plupart d’entre eux vous permettent de télécharger des contenus et de les lire directement sur votre téléphone ou votre tablette. Vous pouvez utiliser ceux que vous voulez, nous ne sommes pas difficiles. Nous vous recommandons de faire une vérification rapide pour vous assurer qu’ils ont d’abord des fonctionnalités hors ligne. Nous ne pensons pas que vous ayez un problème avec cela, cependant.

Merci pour la lecture! Essayez-les!

