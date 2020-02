10 meilleures applications locales pour Android pour tous les besoins locaux

Internet a rendu très facile la communication, le suivi et l’interaction avec le monde entier. Il vous permet également de rester connecté aux événements qui se produisent dans votre ville. En général, Internet (ou les applications) ne sont pas super nécessaires pour ce genre de choses, mais vous pouvez trouver des informations précieuses avec les bonnes applications. Dans certains cas, un navigateur fonctionne mieux. Par exemple, à Columbus, OH, la meilleure façon de voir le calendrier des ordures est dans un navigateur Web. Cependant, il existe encore d’excellentes applications locales pour trouver des trucs locaux soignés et vous aider.

Événements locaux: Facebook

Prix: Gratuit

Facebook a ses hauts et ses bas. Cependant, il existe peu d’applications avec les capacités de Facebook en termes d’événements locaux. L’application vous permet de vérifier les événements qui se déroulent dans votre région et tout lieu digne de ce nom a ses derniers événements publiés quelque part sur Facebook. Vous pouvez utiliser l’application pour trouver des concerts à proximité ou des jeux Magic: The Gathering dans les magasins de cartes locaux. De plus, Google Groupes vous permet de coordonner des événements avec d’autres personnes pour des choses comme Pokemon Go. Oui, l’application n’est pas très bonne et la confidentialité sur la plate-forme est pratiquement inexistante. Pourtant, Facebook est bon pour trouver des choses qui se passent près de chez vous. Il existe également des applications d’événement spécialisées telles que GameFor si vous voulez quelque chose d’un peu plus spécifique.

Nouvelles locales: votre application de nouvelles locales

Prix: Gratuit (généralement)

La plupart des grandes régions métropolitaines ont des stations de nouvelles locales. Vous pouvez les obtenir avec des antennes sur votre téléviseur et les écouter à la radio. Beaucoup d’entre eux ont également des applications Android. Vous pouvez obtenir un grand nombre de nouvelles localisées que vous ne trouverez pas sur les publications ou stations nationales. Vous devez le rechercher par vous-même car il existe littéralement des dizaines et des dizaines de ces applications locales pour les actualités. Nous avons ABC 13 Houston sur le lien au cas où vous êtes de Houston, mais sinon vous devriez rechercher vos stations locales pour voir si des applications sont disponibles.

Aide locale: Jobonji

Prix: Gratuit

Jobonji est l’application locale de concerts. Vous embauchez des gens via l’application pour faire divers petits boulots pour vous. Par exemple, vous pouvez embaucher quelqu’un pour nettoyer vos gouttières, tondre votre pelouse, livrer un colis ou vous aider à assembler des meubles. Le ciel est la limite ici et vous pouvez trouver de l’aide pour pratiquement tout. L’application s’appuie sur des professionnels et des aides locaux. De plus, celui-ci fonctionne à l’international, vous pouvez donc également l’utiliser en dehors des États-Unis. L’application est gratuite mais le prix de l’aide embauchée varie selon l’emploi.

Shopping local: Krazy Coupon Lady

Prix: Gratuit

Krazy Coupon Lady est une excellente application pour économiser de l’argent. Il propose une tonne métrique de coupons pour des choses comme l’épicerie, les vêtements et d’autres articles chez les détaillants locaux comme Kohl’s, Target et Walmart. Vous trouvez simplement les coupons que vous voulez, les enregistrez et les utilisez au registre. Cela fonctionne pour les détaillants en ligne comme Amazon. Cependant, vous avez probablement un CVS, Kroger, Publix, Dollar Tree ou Walgreen près de chez vous, donc cette application est utilisable dans les endroits que vous fréquentez. De plus, si vous trouvez une bonne affaire, cela vous motivera à visiter des endroits que vous pourriez ne pas visiter très souvent.

Entreprises locales: Google Maps

Prix: Gratuit

Google Maps est en quelque sorte une évidence pour cette catégorie. Vous pouvez trouver rapidement et facilement des entreprises dans votre région qui font diverses choses. Un exemple est un réparateur de sous-sol si votre sous-sol fuit. De plus, vous pouvez trouver rapidement les heures d’ouverture des entreprises de votre région ainsi que les directions si vous ne vous rendez pas très souvent dans ce coin de la ville. Beaucoup de gens utilisent l’application pour voir les embouteillages à venir ou d’autres ralentissements pour planifier des itinéraires alternatifs au travail. Comme je l’ai dit, c’est une évidence.

Météo locale: votre application météo locale

Prix: Gratuit (généralement)

La plupart des applications météo vous permettent de vérifier la météo locale. Cependant, nous en avons déjà une liste complète, nous avons donc voulu mettre en évidence les applications météorologiques locales. Ces applications se concentrent uniquement sur votre région et présentent les mêmes fonctionnalités que les applications météorologiques génériques, y compris les alertes de temps violent, les prévisions quotidiennes et la météo actuelle. Ce qui les distingue, c’est la couverture individuelle pour une zone spécifique. Ces personnes sont les mêmes que celles qui suivent les avertissements de tornade à la télévision et l’application est une extension de ce niveau de couverture que vous n’avez tout simplement pas avec des applications comme Dark Sky ou 1Weather. Recherchez dans le Play Store les chaînes météo locales de votre région. Il y en a tout simplement trop pour les énumérer ici.

Rencontres locales: Tinder

Prix: Gratuit / 9,99 $ par mois

La datation locale est assez délicate. Littéralement, toutes les applications de rencontres vous permettent de filtrer par emplacement GPS. Cependant, Tinder semble faire de son mieux. C’est un nom familier dans les rencontres et les rencontres. Ainsi, il y a simplement plus de personnes sur la plateforme que la plupart des autres endroits et vous pouvez trouver des correspondances relativement rapidement. Cela ne fonctionnera probablement pas le mieux dans les zones rurales, mais aucune autre application de rencontres ne le fera non plus.

Vente locale: carte au trésor de vente de garage

Prix: Gratuit / jusqu’à 4,99 $

Les ventes de garage et les ventes de garage sont encore quelques-unes des meilleures façons de décharger vos affaires. Vous mettez tout en place à l’extérieur et les gens s’arrêtent et vérifient vos marchandises. La carte au trésor de vente de garage vous aide à trouver des ventes de garage dans votre région. Il parcourt des sites comme Craigslist pour trouver des annonces à propos et vous les recherchez simplement sur la carte. Ce n’est pas une mauvaise façon de passer un samedi et vous savez ce qu’ils disent des ordures d’un homme. De toute évidence, Craigslist et Facebook Marketplace sont d’excellents endroits pour vendre des articles individuels localement et nous recommandons également ces applications.

Récompenser et stocker des applications

Prix: Gratuit

La plupart des endroits ont un programme de récompenses ces jours-ci, y compris beaucoup de vos entreprises locales. De plus, de nombreux magasins ont des applications de magasin qui peuvent parfois couvrir des récompenses. Ces applications sont utiles pour une variété de choses, y compris les ventes, les coupons, le suivi de vos points de récompense pour les échanges futurs et certaines fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, l’application Kroger vous permet de planifier la cueillette d’épicerie à certains endroits et de remplir des ordonnances de pharmacie. C’est un bon moyen d’aider à gérer les tâches quotidiennes.

PJ – Les vraies pages jaunes

Prix: Gratuit

Les Pages jaunes sont toujours étonnamment populaires. Plus de 80 millions de personnes visitent le site Web chaque mois et l’application compte plus de 50 millions de téléchargements sur Google Play uniquement. Ainsi, il est statistiquement probable que vous souhaitiez utiliser les Pages jaunes pour trouver des entreprises locales pour diverses raisons. Heureusement, l’application est assez décente. Vous pouvez trouver plus de 20 millions d’annonces dans l’ensemble de l’application (dans tous les paramètres régionaux combinés), y compris la réparation, la nourriture, les achats et tout ce que vous voulez. De plus, l’application comprend une intégration GrubHub pour la livraison de nourriture, une intégration Fandango pour l’achat de billets de cinéma et une fonction pour vérifier les prix de l’essence dans votre région. Les Pages jaunes se sont bien adaptées à l’ère moderne et c’est toujours une excellente application locale.

Si nous avons raté de superbes applications locales, parlez-nous-en dans les commentaires. Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android!