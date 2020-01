10 meilleures nouvelles applications Android de janvier 2020!

Les développeurs d’applications repoussent les limites au quotidien en essayant d’améliorer et d’améliorer nos expériences sur smartphone et tablette. En fait, tellement d’applications Android sortent chaque jour qu’il est difficile de toutes les suivre. Il est difficile d’usurper le meilleur des meilleurs, mais si vous vous ennuyez avec ce que vous avez et que vous voulez essayer quelque chose de nouveau, consultez les meilleures nouvelles applications Android du mois dernier! Vous pouvez regarder les vidéos des derniers mois en cliquant ici! Vous pouvez consulter nos sélections pour les meilleures nouvelles applications Android à partir de 2019 dans la vidéo ci-dessus!

Barre

Prix: Gratuit

Barre est une application d’entraînement gratuite avec une fusion de méditation, de yoga et de ballet. C’est une application conviviale pour les débutants avec une tonne d’exercices différents. Vous pouvez organiser un entraînement pour toutes sortes d’entraînements, mais il se concentre principalement sur l’équilibre, la flexibilité et l’endurance. L’application est entièrement gratuite, vous pouvez donc faire tous les entraînements que vous voulez et cela fonctionne même hors ligne. Nous ne pensons pas que cela restera gratuit, mais pour l’instant, c’est une excellente application d’entraînement plus récente.

Couleur par numéro Peinture à l’huile

Prix: Gratuit / 19,99 $ par mois

Color by Number Oil Painting est une application de livre de coloriage avec un look soigné. Il utilise un système de couleur par numéro et les couleurs le font ressembler à des peintures à l’huile. C’est une application relaxante avec une légère courbe d’apprentissage. Vous sélectionnez votre couleur, puis sélectionnez les portions que vous souhaitez colorer. Vous pouvez demander à l’application de remplir des sections plus petites si vous le souhaitez. Cependant, la relaxation est dans la concentration pour tout faire. Le prix de l’abonnement est incroyablement cher et totalement déraisonnable. Nous ne le recommandons pas du tout, mais les parties gratuites de l’application sont toujours bonnes.

Lanceur de bureau Flow

Prix: Gratuit / 2,49 $

Flow Desktop Launcher n’est pas un lanceur classique. Il utilise le mode bureau d’Android 10 pour utiliser les applications Android sur votre ordinateur. L’application est en version bêta précoce, il y a donc une tonne de bugs. De plus, l’application n’est actuellement testée que sur quelques appareils Android. C’est quand même une bonne idée. Vous pouvez connecter votre téléphone à votre ordinateur comme le mode DeX de Samsung et utiliser des applications Android, répondre aux SMS et à toutes sortes d’autres choses. L’application est gratuite avec une version premium en option pour le support développeur.

gesturePlus

Prix: Gratuit / 2,49 $

gesturePlus est une application de personnalisation Android. Il transforme essentiellement la barre de navigation sur Android 10 en un lanceur d’application ou de tâche. Vous définissez l’application, puis appuyez ou appuyez longuement sur la barre de navigation pour lancer la tâche ou l’application. Vous pouvez y mettre n’importe quelle application pour des lancements rapides. L’application prend également en charge plus de quatre douzaines d’autres tâches telles que la lampe de poche, la capture d’écran, l’Assistant Google ou même la coupure de votre téléphone. C’est nouveau donc il y a des bugs. Cependant, cela semble fonctionner correctement sur la plupart des appareils non fabriqués par Huawei.

Applications de bien-être numérique Google

Prix: Gratuit

Google a lancé trois nouvelles applications expérimentales de bien-être numérique. Le premier est un peu ridicule. Il veut que vous imprimiez une enveloppe spéciale pour votre téléphone et que vous n’utilisiez que l’application de numérotation. Nous comprenons la prémisse mais l’exécution semble vraiment bizarre. En tout cas, les deux autres sont bien plus amusants. Ce sont deux fonds d’écran animés. Le premier montre une minuterie avec votre écran à l’heure pour vous faire honte de vous-même en éteignant votre téléphone et Activity Bubbles fait la même chose avec une visualisation plus soignée autre qu’une minuterie. Les deux fonds d’écran animés sont en fait assez cool pour un peu d’auto-contrôle, mais l’enveloppe est juste un peu trop idiote. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour télécharger des liens vers les trois applications.

Microsoft Edge

Prix: Gratuit

Microsoft Edge est de retour en version bêta. Microsoft a remplacé son navigateur étonnamment bon par un nouveau basé sur Google Chrome. Cette nouvelle version semble toujours différente de Google Chrome, même si la version de bureau est essentiellement un clone de Chrome. Vous obtenez beaucoup des mêmes fonctionnalités, y compris la synchronisation entre les appareils, les signets, la recherche et toutes sortes de choses. Dans tous les cas, c’est une réédition assez grande pour justifier un placement sur la liste et, honnêtement, cela fonctionne très bien. Vous pouvez obtenir l’application ci-dessous et la version de bureau ici.

Ma limite

Prix: Gratuit

My Limit est une application assez simple. Vous ouvrez l’application, saisissez votre poids et la quantité d’alcool que vous avez bu un soir donné. L’application utilise un algorithme pour calculer votre état d’ébriété. Il n’est pas précis à 100%, mais il est suffisamment proche pour vous aider à éviter un DUI. Il a été lancé quelques jours avant le Nouvel An et nous avons pensé que le moment était venu de le lancer. Cependant, il est utile à chaque fois que vous sortez pour boire. Il arrondit un peu ses estimations, mais c’est un vérificateur et non un test précis à 100% et il ne se présente pas comme un test précis à 100%. Si vous êtes au-dessus de la limite légale, faites-vous plaisir à vous-même et à tous et prenez un Uber.

Nu

Prix: Gratuit

Nude est une application qui ne ment pas sur la raison pour laquelle elle fait ce qu’elle fait. L’application cache des photos et des vidéos privées à des yeux curieux qui ne sont pas les vôtres. De toute évidence, cela a été conçu pour le contenu NSFW. Cependant, vous pouvez l’utiliser pour la plupart des choses. L’application fonctionne à 100% hors ligne et n’utilise pas du tout de stockage en nuage. En outre, il prend en charge les scanners d’empreintes digitales et certaines autres fonctionnalités de base de la galerie. Il a un code PIN, mais pas un outil de récupération de code PIN, alors assurez-vous de l’écrire quelque part. Ce n’est pas aussi intense que la plupart des applications de coffre-fort de galerie et c’est peut-être pourquoi c’est assez bon. Il cache les photos et vidéos des autres et pas de vous, donc cela fonctionne très bien en dehors de quelques bugs mineurs.

Playlistmania

Prix: Gratuit

Playlistmania est une application de liste de lecture musicale avec une prémisse amusante. Il vous permet d’importer, d’exporter et de découvrir des listes de lecture à partir d’autres services de streaming. Il ne fonctionne qu’entre Deezer et Spotify en ce moment et nous espérons qu’il s’étendra à d’autres par la suite. Fondamentalement, vous vous connectez à votre Deezer, trouvez une liste de lecture Spotify et Playlistmania la convertit d’une liste de lecture Spotify en Deezer (ou vice versa). C’est un peu limité à ces deux services de streaming mais nous aimons l’idée.

Rendez-vous carrés (bêta)

Prix: Gratuit

Square Appointments est une nouvelle application de Square, créatrice des petits lecteurs de cartes que vous pouvez attacher à votre téléphone. Cette application fonctionne comme un service de rendez-vous. Vous pouvez programmer des clients pour des sessions dans n’importe quelle entreprise que vous faites. De plus, l’application peut transmettre des mises à jour, des rappels et d’autres messages à vos clients. Les clients peuvent également réserver via l’application et l’application gère l’ensemble du processus de paiement. Il est en version bêta donc il y a des bugs et nous imaginons que d’autres fonctionnalités sont également en route. Cependant, cela promet d’être un bon outil pour une petite entreprise.

