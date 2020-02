10 meilleures options de bureau debout disponibles

Soulèvement

Les bureaux debout ont été à la mode ces dernières années. Leur popularité croissante a amené une multitude de fabricants de bureaux debout sur le marché. Avec autant d’options disponibles, il est difficile de choisir la bonne, nous avons donc dressé une liste des meilleurs bureaux debout.

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste des meilleurs bureaux régulièrement au lancement de nouvelles unités.

Les bureaux debout sont-ils plus sains?

Pendant un moment, s’asseoir est devenu quelque chose comme le nouveau tabagisme. Assis pendant de longues périodes de temps était associé à des durées de vie plus courtes, des problèmes cardiovasculaires, l’obésité, le diabète et même le cancer. Les bureaux assis / debout sont devenus la nouvelle façon de travailler sainement. Bien que nous pensions que les bureaux debout sont excellents, nous tenons à souligner que le fait de rester debout pendant de longues périodes n’est pas non plus la meilleure réponse à vos problèmes de santé.

Une étude de 2016 du Journal of Physical Activity and Health prouve que la différence de combustion des calories est très faible lorsque l’on compare la position debout à la position assise (environ 8 calories par heure). Vous ne perdrez pas exactement du poids simplement en utilisant un bureau debout. La même étude recommande plutôt l’activité physique.

De plus, une étude de 2018 du Journal of Occupational and Environmental Medicine a découvert que le fait de passer de la position assise à la position debout n’apporte aucune amélioration significative à la santé cardiovasculaire. De même, ils favorisent plus d’activité physique pour améliorer ces problèmes de santé.

Pour rendre les choses plus préoccupantes, une autre étude de l’American Journal of Epidemiology mentionne que les emplois qui nécessitent de longues périodes debout peuvent être deux fois plus susceptibles de provoquer des maladies cardiaques que les emplois assis.

Alors, devriez-vous vous lever ou vous asseoir? La réponse ne semble pas être aussi simple que nous le souhaiterions, et l’industrie appelle à plus de recherche, mais le consensus semble être qu’il devrait y avoir un équilibre. Une personne forcée de travailler dans un bureau devrait essayer de diviser le temps assis et debout, tout en prenant le temps de se déplacer et de faire de l’activité physique.

C’est ce qui rend les bureaux assis / debout attrayants; ils offrent la possibilité de s’asseoir ou de se tenir debout à volonté, inspirant éventuellement plus de mouvement. Hormis des raisons de santé, ce sont certainement de bons outils de travail polyvalents. Avec autant d’options disponibles, elles sont également devenues plus adaptables à chaque utilisateur. Vous pouvez choisir entre de nombreuses tailles, hauteurs, forces, designs, styles et prix.

1. Bureau de réception RA Newheights Presidente

Nouvelles hauteurs

Le bureau de réception RA Newheights Presidente fera une excellente première impression. Son design élégant dégage professionnalisme et stature, et son prix est en conséquence, à partir de 3 645 $.

Ceux qui sont prêts à payer le prix auront un bureau assis / debout avec des moteurs électriques qui peuvent faire avancer le haut à 1,5 pouces par seconde. La hauteur peut varier entre 29 et 49 pouces, et elle peut soulever jusqu’à 300 livres. De plus, vous pouvez choisir parmi une grande variété de couleurs et de stratifiés de style bois pour s’adapter à la décoration de votre bureau.

2. Jarvis Evolve Standing Desk

Pleinement

Si je devais acheter un bureau debout et que l’argent n’était pas un problème, ce serait le Fully Jarvis Evolve. Ce bureau assis / debout est parfait pour le bureau à domicile, offrant un design magnifique. Il comprend également trois tiroirs, ce que les fabricants de bureaux plus debout devraient envisager d’ajouter à leurs conceptions.

La plus petite version mesure 48 x 27 pouces, tandis que la plus grande mesure 72 x 27 pouces. Il peut soulever jusqu’à 350 livres et la hauteur peut être ajustée entre 29 et 48,25 pouces avec le cadre de milieu de gamme. Ils permettent de passer à un cadre à plage étendue, qui peut aller de 25,25 à 50,75 pouces.

C’est l’un des meilleurs bureaux que nous ayons vus, mais cela coûtera un joli sou, à partir de 1849 $. La prime de prix pourrait être affectée par le fait qu’elle fait partie de la mission Rocket, qui est une collection de meubles modernes du designer Vincent Leman.

3. Ikea Idasen Bureau assis / debout

Alors que Ikea est connu pour ses meubles abordables, le bureau assis / debout Ikea Idasen est quelque chose de spécial. La construction robuste ressemble à un design industriel minimaliste à la fois beau et puissant. On peut trouver la gestion des câbles sous le haut. Son levier intuitif de contrôle de la hauteur est une beauté à utiliser. Il vous suffit de le pousser vers le haut ou vers le bas pour faire monter ou descendre la table. Cependant, le manque de préréglage de la hauteur ne rend pas l’Idasen moins intelligent, car le bureau dispose de Bluetooth et peut être contrôlé à partir d’une application pour smartphone.

Idasen d’Ikea ​​est facilement l’un des meilleurs bureaux debout, et à 599 $, vous ne payez pas trop pour le design unique, la construction robuste et les fonctionnalités intéressantes.

4. Bureau debout en bambou Uplift V2

Ce bureau propose certains des meilleurs bureaux debout sur le marché. Les designs sont solides, minimalistes et beaux. De plus, Uplift offre beaucoup d’espace pour améliorer votre bureau avec des accessoires et des mises à niveau, qui peuvent être fixés aux points de montage du cadre.

Le bureau debout en bambou V2 établit un excellent équilibre entre qualité et prix, à partir de 649 $ d’Amazon (et ils jettent une planche d’équilibre). Uplift affirme que le bambou mosaïque carbonisé est plus dur que le bois massif, mais qu’il est toujours durable et beau. Les réglages de hauteur varient entre 24,5 et 50,25 pouces et le cadre peut soulever jusqu’à 355 livres.

5. Table de conférence réglable en hauteur Uplift

La table de conférence réglable en hauteur Uplift est une excellente solution pour ceux qui ont besoin d’installer plus de personnes dans l’espace de travail. Votre équipe adorera avoir la polyvalence d’une table de conférence assis / debout, en particulier une table construite avec les normes de qualité d’Uplift.

Celui-ci commence à 759 $ et mesure 80 x 30 pouces. Vous pouvez choisir parmi une grande variété de couleurs et de styles de bureau. Il est également possible de mettre à niveau les pieds, le clavier et même d’ajouter un dongle Bluetooth (pour de l’argent supplémentaire). La plage de hauteur est définie entre 24,4 et 50 pouces pour la version à deux jambes, et elle peut transporter jusqu’à 355 livres. La mise à niveau vers la version à quatre pieds augmentera la capacité de poids à 530 livres, tandis que la plage de hauteur passera de 23,5 à 49 livres.

6. Autonomous Smart Desk 2 – Bureau à domicile

Autonome

La marque Autonomous est connue pour construire certains des meilleurs bureaux debout à une fraction des prix des concurrents. Pour cette raison, ils ont tendance à avoir des conceptions plus simplistes et n’offrent pas de nombreuses mises à niveau ou options de matériaux premium. Ce qui est important, c’est qu’ils auront fière allure et fonctionneront correctement. J’utilise personnellement un bureau autonome depuis environ 2 ans sans aucun problème.

L’Autonomous Smart Desk 2 – Home Office ne coûte que 329 $ pour la version de base, qui offre un dessus de 29 x 53 pouces, peut transporter 300 livres et peut aller de 28 à 48 pouces de hauteur.

7. SmartDesk autonome en forme de L

Autonome

Ceux qui cherchent à agrandir leur poste de travail et à maximiser l’espace dans les coins adoreront le SmartDesk autonome en forme de L. Ce bureau coûte 529 $ et est livré avec des spécifications très similaires à d’autres bureaux. Il peut transporter 330 livres et sa hauteur varie entre 28,5 et 47,5 pouces.

8. Kit de bricolage SmartDesk autonome

Autonome

Vous n’aimez pas ce que vous voyez dans la liste des meilleurs bureaux debout? Les fabricants vendent souvent leurs cadres, auxquels vous pouvez ajouter n’importe quel bureau, ce qui rend l’expérience personnalisable et complètement ouverte à votre imagination. Et comme vous n’achetez que le cadre, il n’est pas nécessaire de le payer plus cher.

Le kit de bricolage SmartDesk autonome ne coûte que 279 $ et contient toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Il peut soulever 300 livres et sa hauteur varie entre 25 et 51 pouces.

9. Seville Classics – Chariot de bureau réglable en hauteur de 23,6 po

Si vous n’avez pas besoin de trop d’espace et que vous préférez ne pas dépenser des centaines (ou des milliers) de dollars, Seville Classics fabrique un chariot de bureau mobile qui ne coûte que 33,88 $.

Le haut est petit à seulement 23,6 x 16 pouces, mais il s’adapte confortablement à un ordinateur portable. Les roues incluses facilitent le déplacement et la hauteur peut être réglée entre 20,5 et 33 pouces. Il n’a pas de moteur électrique, vous devrez donc le régler manuellement.

10. Poste de travail élévateur de convertisseur de bureau debout SHW

Si vous avez déjà un bureau que vous aimez, mais que vous souhaitez bénéficier de ce qu’un bureau debout a à offrir, quelque chose comme la station de travail élévatrice SHW Standing Desk Converter Riser pourrait être votre meilleure solution. Cet engin se trouve sur le dessus de votre bureau et peut être ajusté pour être utilisé en position debout ou assise.

Il peut contenir jusqu’à 30 livres et mesure 31,5 x 22 pouces. Ce produit SHW fonctionne avec n’importe quelle surface plane et ne fera pas sauter la banque à 80,63 $.

Sortez avec l’ancien et entrez avec le nouveau! Le nouvel employé de bureau a besoin d’un des meilleurs bureaux debout et nous les avons énumérés ici pour vous. Il est maintenant temps de rendre votre bureau plus moderne et dynamique, alors choisissez judicieusement.