10 meilleurs appareils photo reflex numériques que vous pouvez acheter dès maintenant

Avec autant d’options disponibles, il est difficile de trouver le bon reflex numérique à jeter dans votre sac photo. C’est pourquoi nous avons dressé une liste des meilleurs appareils photo reflex numériques, y compris des appareils photo de différents prix et styles. Quels que soient vos besoins, vous devriez trouver un appareil photo reflex numérique approprié ici.

Lisez aussi: Les meilleurs objectifs DSLR que vous pouvez acheter

Les meilleurs appareils photo reflex numériques:

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste des meilleurs appareils photo reflex numériques régulièrement lors du lancement de nouveaux produits.

1. Nikon D3500

Si votre budget est serré ou si vous débutez avec la photographie, le Nikon D3500 est un excellent appareil photo pour les débutants. Vous pouvez acheter le boîtier pour seulement 319 $ sur Amazon, ce qui en fait l’un des appareils photo reflex numériques les plus abordables sur le marché.

Il manque un peu de fonctionnalités par rapport aux appareils photo plus chers, avec une vitesse de prise de vue de seulement 5 images par seconde, une résolution vidéo de 1080p et un système de mise au point automatique à 11 points. Pourtant, il peut certainement faire le travail.

Le D3500 possède un bon capteur CMOS de 24,2 mégapixels, ce qui est très bien pour prendre de superbes photos si vous connaissez votre appareil photo, son éclairage et sa composition. En fait, pour une grande partie de ma carrière de photographe de produits, j’ai utilisé un D3200 et un D3300. Vous pouvez également prendre cet appareil photo sur des prises de vue sérieuses!

2. Nikon D5600

Le Nikon D5600 est une belle mise à niveau par rapport au D3500, et a facilement fait notre liste comme l’un des meilleurs appareils photo reflex numériques que vous pouvez acheter. Il conserve presque toutes les fonctionnalités, y compris le capteur CMOS APS-C 24,2 MP, la prise de vue 5 images par seconde et l’enregistrement vidéo 1080p. Sa vraie valeur réside dans quelques fonctionnalités supplémentaires.

Lisez aussi: Les meilleures applications Nikon pour Android

Le Nikon D5600 possède un écran pivotant entièrement articulé qui peut vraiment faire la différence lors de la prise de vue à des angles étranges. En outre, il a intégré une fonctionnalité sans fil, une durée de vie de la batterie améliorée, un écran tactile, etc. Le Nikon D5600 coûte actuellement 596,95 $ pour le corps uniquement.

3. Canon Rebel SL3

Bien que Canon fabrique d’excellents appareils photo à un prix inférieur, nous pensons que l’EOS Rebel SL3 vaut la mise à niveau. Non seulement il a une excellente qualité de construction, mais il correspond également à certaines des fonctionnalités qui ne sont fournies qu’avec les appareils photo coûteux. Ceux-ci incluent un écran pivotant, un enregistrement vidéo 4K, WiFi, Bluetooth et une mise au point automatique à deux pixels. Il est également super léger et compact. La raison pour laquelle il est abordable est qu’il dispose d’un capteur APS-C de 24,1 MP et d’un système de mise au point automatique à 9 points. À 549 $, vous ne pouvez pas vous tromper avec celui-ci.

4. Canon EOS 80D

À 999 $ d’Amazon, nous commençons à discuter sérieusement de l’argent avec le Canon EOS 80D. Cependant, c’est facilement l’un des meilleurs appareils photo reflex numériques disponibles aujourd’hui. Vous obtenez un peu plus avec celui-ci, même s’il a toujours un capteur APS-C de 24,2 MP.

Lisez aussi: Les meilleurs appareils photo Canon que vous pouvez acheter

À l’intérieur se trouve un système de mise au point automatique à 45 points à deux pixels. Vous pouvez maintenant tirer à 7 ips. Le WiFi et le NFC sont inclus, et la version prend d’autres niveaux de force. Pour une raison quelconque, il manque de vidéo 4K, mais le Canon EOS 80D est toujours un reflex numérique incroyable.

5. Canon EOS 6D Mark II

Le Canon EOS 6D Mark II est l’appareil photo reflex numérique plein format le plus abordable de la société. Cela coûte 1399 $ sur Amazon et pour ceux qui veulent vraiment faire passer leur photographie au niveau supérieur. Le capteur CMOS plein format de 26,2 Mpx est meilleur pour gérer le bruit dans des situations de faible luminosité et produire des images de meilleure qualité.

Parmi les autres caractéristiques, mentionnons l’incroyable système de mise au point automatique à 45 points de Canon doté de la technologie à double pixel. Il peut filmer à 6,5 images par seconde et dispose d’un enregistrement vidéo 4K. L’écran articulé est un plus apprécié et la technologie sans fil rend votre flux de travail plus pratique.

6. Nikon D610

Ceux qui préfèrent Nikon ont également une option relativement abordable pour passer à un capteur plein format. Le Nikon D610 coûte généralement 1500 $, mais il coûte actuellement 896,95 $ sur Amazon, ce qui en fait l’un des meilleurs appareils photo reflex numériques de sa gamme de prix. C’est une offre incroyable pour un appareil photo plein format, car il peut coûter moins cher que certaines des options APS-C de cette liste.

Le capteur 24,3 mégapixels prend des images de bonne qualité, mais vous ne bénéficiez pas de nombreuses fonctionnalités sophistiquées dans d’autres caméras. L’appareil tire à 6 images par seconde et ne peut enregistrer qu’à une résolution de 1080p. La compatibilité sans fil est uniquement disponible via un dongle (non inclus). En bref, vous obtenez une expérience plus basique, mais profitez des privilèges d’avoir un capteur plein format à un prix inférieur.

7. Nikon D780

Juste au moment où nous pensions que les appareils photo sans miroir remplaçaient les reflex numériques, Nikon est sorti et a annoncé le D780 droit au milieu de janvier 2020. Il succède au Nikon D750, qui était un favori parmi les photographes, et les choses ne font que s’améliorer avec cette itération.

Le Nikon D780 est livré avec un capteur plein format 24,5 MP. Il peut filmer à 7 images par seconde et enregistrer des vidéos 4K à 30 images par seconde. L’écran tactile de 3 pouces peut s’incliner, ce qui facilite l’obtention d’angles compliqués. Vous pouvez également désormais profiter de fonctionnalités modernes telles que la mise au point automatique des yeux, le Wi-Fi, le Bluetooth et la protection contre les intempéries.

Le Nikon D780 coûte 2 296,95 $ et c’est un excellent appareil photo. Beaucoup diraient que c’est le meilleur reflex numérique plein format dans sa gamme de prix.

8. Sony Alpha A99 II

Prenons une pause de Nikon et Canon pour jeter un œil à cette beauté de Sony. L’Alpha A99 II dispose d’un capteur plein format de 42,4 mégapixels, d’une mise au point automatique à plan focal de 399 points, d’une vitesse de prise de vue de 12 ips et d’un enregistrement 4K. L’unité facilite le transfert de fichiers sans fil, grâce à l’utilisation du Wi-Fi et du NFC. Il vient avec un prix élevé de 3198 $, mais c’est un excellent appareil photo.

Lisez aussi: Les meilleurs appareils photo Sony que vous pouvez acheter

9. Canon EOS-1D X Mark II

Nous entrons dans le territoire des grands garçons avec le Canon EOS-1D X Mark II, qui coûte 5 499 $ pour le corps seul. Ce que vous obtenez est à un autre niveau, cependant. Cet appareil photo est le modèle haut de gamme de Canon et comprend tout ce dont vous avez besoin. Il possède un capteur CMOS de 20,2 mégapixels qui prétend offrir «de superbes performances en basse lumière».

Les autres caractéristiques comprennent une vitesse de prise de vue de 14 images par seconde, un enregistrement 4K, deux unités de traitement, 61 points de mise au point automatique, une mise au point automatique à deux pixels, un GPS intégré et une construction robuste.

10. Nikon D5

À 5496,95 $ pour le corps, le Nikon D5 est pour ceux qui veulent vraiment des performances supérieures ou ont trop d’argent à épargner. Cependant, ce prix élevé vous procure l’un des meilleurs appareils photo reflex numériques que vous pouvez acheter. Cet appareil est livré avec un processeur 20,8 MP et le nouveau processeur EXPEED 5 de Nikon. Il dispose d’un système de mise au point automatique à 153 points et peut tirer à 12 images par seconde. L’ISO native est limitée à 102 400, mais elle peut être étendue à 3 280 000. Et avec des capacités d’enregistrement 4K, cela peut également être utilisé comme une machine de production vidéo.

C’est notre liste des meilleurs appareils photo reflex numériques, mais nous garderons un œil sur les autres grands reflex numériques à ajouter à cette liste.

La connaissance, la pratique et l’œil sont des facteurs importants pour prendre une bonne photo, et cela s’applique même si vous photographiez avec un appareil photo de base.

Autre contenu photographique: