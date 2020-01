10 meilleurs documentaires sur Netflix que vous devriez regarder

Le nombre de documentaires sur Netflix a explosé ces dernières années. Des fonctionnalités classiques aux séries documentaires originales, il y a suffisamment de contenu pour garder vos soirées éducatives pendant des mois. Cependant, trouver les meilleurs documentaires sur Netflix peut être difficile en raison de son algorithme et de son interface notoirement pointilleux. Pour vous aider, nous avons compilé une liste des 10 meilleurs documentaires Netflix actuellement disponibles sur la plateforme.

Nous avons inclus à la fois des documentaires et des séries couvrant une grande variété de sujets. Que vous soyez un drogué politique, un amoureux de la nature ou un vrai fan de crime, il y a certainement quelque chose pour vous.

Les meilleurs documentaires sur Netflix:

Note de l’éditeur: Ces meilleurs documentaires sur la liste Netflix seront mis à jour au fur et à mesure que les documentaires partent et que d’autres nouveaux arrivants font leurs débuts sur le service de streaming.

1. Wild Wild Country

Ce premier élément de notre liste des meilleurs documentaires sur Netflix est une série originale de documentaires de la plateforme. Il raconte l’histoire des adeptes du gourou indien Bhagwan Shree Rajneesh (A.K.A. Osho), qui ont déménagé en masse dans une communauté rurale de l’Oregon. Alors que le groupe gagnait en puissance et en richesse, ils ont commencé à affirmer leur contrôle de manière étrange et de plus en plus illégale. Ce qui distingue cette série, c’est l’utilisation intensive de séquences et d’interviews de la communauté elle-même, qui ont été initialement créées comme matériel promotionnel.

Il y a au total six épisodes d’une heure, mais à aucun moment cela ne semble long. C’est engageant et digne de frénésie, ce qui n’est pas une mince affaire pour un documentaire.

2. Casting JonBenet

Casting JonBenet fait notre liste des meilleurs documentaires Netflix non pas à cause de son sujet, mais plutôt à cause de la façon dont il raconte son histoire. Il s’agit de la mort de la star de la beauté des enfants américaine JonBenet Ramsey, qui a été retrouvée étranglée chez elle à l’âge de six ans. Au lieu de simplement raconter l’histoire et de visionner des images existantes, les cinéastes ont lancé un casting pour un film de fiction dans la ville natale de Ramsey.

Le résultat est un regard étrangement intime sur la façon dont l’histoire a évolué dans l’esprit des gens ordinaires une fois que les médias s’en sont emparés.

3. Shirkers

Shirkers n’est pas une conspiration mondiale ou un tueur en série maniaque. C’est juste une histoire simple d’un groupe de jeunes cinéastes à Singapour et leur rencontre avec un homme étrange qui finirait par s’enfuir avec leur film. Ce n’est pas un spoiler, c’est la prémisse de tout le documentaire. Ce que ce documentaire manque de gravité, il le compense en charme. Il est fascinant de voir comment le groupe est devenu adulte et comment cela a affecté sa vie professionnelle et personnelle.

Si vous cherchez un documentaire Netflix léger qui ne vous laissera pas en larmes, c’est celui-là.

4. Île forte

Strong Island est un autre documentaire consacré aux injustices raciales aux États-Unis. Cette fois, la victime est le frère du cinéaste, un enseignant afro-américain de 24 ans, tué en 1992 par un mécanicien blanc. Le jury entièrement blanc a finalement accepté sa revendication de légitime défense, ce qui a soulevé des questions sur l’efficacité du système judiciaire.

Le documentaire s’appuie fortement sur la traction de vos cordes émotionnelles, donc si vous êtes du type analytique, ce n’est peut-être pas pour vous. Cela dit, la qualité de la production mérite à elle seule une place parmi les meilleurs documentaires sur Netflix.

5. Contes de lumière

On dit qu’une image peut dire mille mots, mais les meilleures photos peuvent faire plus que cela. Un plan frappant peut faire émerger des sentiments, raconter des histoires et écrire l’histoire, mais que faut-il pour produire un visuel aussi important?

Tales by Light vous emmène à travers plusieurs quêtes de photographes et de cinéastes à la recherche de certains des contenus créatifs les plus impressionnants. Tous les créateurs viennent de différents domaines de leur art et prouvent qu’il y a plus qu’un savoir-faire technique à leur succès.

6. Icare

Icarus commence comme un simple documentaire sur la facilité avec laquelle il est facile de tromper les tests de dopage dans le sport professionnel, mais il devient rapidement incontrôlable lorsque le cinéaste fait appel à l’aide du directeur du laboratoire antidopage russe Grigory Rodchenkov. Grigory est tout à fait le personnage, et grâce à son amitié avec le cinéaste, il révèle les secrets du programme de dopage parrainé par l’État russe au grand risque pour sa propre vie.

Ce documentaire passionnant de Netflix a remporté l’Academy Award du meilleur documentaire en 2017.

7. 13e

13th est facilement le film le plus lourd et le plus opportun de notre liste des meilleurs documentaires sur Netflix. Le titre fait référence au 13e amendement à la Constitution des États-Unis, qui a libéré les esclaves et interdit l’esclavage. S’il s’agissait à l’époque d’une avancée majeure, elle comportait une échappatoire de la taille d’un éléphant en excluant les criminels. Ce documentaire décrit comment cette échappatoire a été exploitée par ceux au pouvoir pour garder les Afro-Américains et d’autres minorités impuissants et emprisonnés.

Ce n’est pas un bon documentaire Netflix pour une soirée en semaine, mais c’est un problème important qui continue de tourmenter les communautés à travers le pays. Il a été nominé pour un Oscar et a remporté plusieurs autres prix, dont un Emmy du meilleur documentaire.

8. Faire un meurtrier

Making a Murderer est l’un des premiers documentaires originaux de Netflix à gagner en popularité auprès du grand public. Il a beaucoup en commun avec d’autres séries de vrai crime comme Serial et The Jinx de HBO, donc si vous les avez appréciées, celle-ci est pour vous.

Les docuseries sur deux saisons racontent l’histoire de Steven Avery, qui était la cible fréquente des autorités judiciaires locales dans un pays rural du Wisconsin. Un effort concerté a été fait pour condamner Avery pour un meurtre malgré le manque de preuves solides le reliant au crime.

9. 20 pieds de la célébrité

Il existe de nombreux documentaires sur des chanteurs et des rock stars célèbres, mais vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie des chanteurs de fond? C’est ce qui rend ce long métrage documentaire primé si intéressant.

20 Feet from Stardom braque les projecteurs sur l’arrière de la scène et met en évidence les carrières de Darlene Love, Judith Hill et plusieurs autres chanteurs de réserve. Il est tentant de supposer que ce documentaire porte sur un potentiel non réalisé, mais en fait, le contraire est vrai. Ces femmes sont souvent plus qu’heureuses de rester dans l’ombre et de faire ce qu’elles aiment faire: chanter.

10. Ils m’aimeront quand je serai mort

Sorti en tandem avec le film qu’il couvre, Theyll Love Me When I’m Dead se concentre sur la réalisation de The Other Side of The Wind, le dernier film du légendaire cinéaste Orson Welles.

Ce projet, The Other Side of The Wind, concerne un cinéaste (fictif) respecté (joué par Jon Huston) qui est tombé en disgrâce à Hollywood alors qu’il tente de faire un film qui le propulsera de nouveau sous les projecteurs.

They Love Me When I’m Dead raconte la production chaotique, reconstituée dans des interviews avec des personnes qui y ont travaillé, dont le célèbre réalisateur Peter Bogdanovich. C’est un portrait saisissant de l’un des cinéastes les plus importants d’Hollywood, et une course assez sauvage, pour commencer.

Meilleurs documentaires sur Netflix: mentions honorables

Il existe d’innombrables grands documentaires sur Netflix qui n’ont tout simplement pas réussi. Voici quelques autres documentaires Netflix à regarder:

Génie du mal – L’histoire d’un braquage de banque qui a mal tourné avec des personnages vraiment fascinants. Des producteurs de Wild Wild Country.Quincy – Une biographie du producteur et compositeur de musique influent Quincy Jones. Réalisé par sa fille Rashida Jones, le film offre une vision intime de sa vie quotidienne.Dans le cerveau de Bill – Le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, est l’un des hommes les plus intéressants et les plus prospères au monde, et ce documentaire se penche sur son esprit, son passé et ses objectifs.Qu’est-il arrivé, mademoiselle Simone? – Une biographie de Nina Simone, l’une des chanteuses les plus célèbres de son époque. Présente des images inédites.La guerre du Vietnam – Ken Burns aborde la guerre des États-Unis au Vietnam dans son style particulièrement exhaustif. Cette série documentaire en 10 parties se concentre sur les expériences des anciens combattants des deux côtés de la guerre, couvrant tout, du projet initial au mouvement anti-guerre.

Ce sont nos choix pour les meilleurs documentaires sur Netflix, en ce moment. Nous en ajouterons plus à mesure que de nouveaux documentaires arriveront sur la plateforme de streaming.