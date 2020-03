10 meilleurs jeux de baseball pour Android

Le baseball est le passé américain et c’est l’un des sports les plus populaires au monde. Il est facile à jouer, amusant à regarder et l’équipement est relativement peu coûteux. C’est un sport populaire pour les amateurs et les pros. Il existe également des jeux de baseball sur mobile. Ils n’ont pas le calibre des jeux sur console, mais ils peuvent toujours être amusants à tuer quelques minutes. Voici les meilleurs jeux de baseball actuellement disponibles sur Android! Veuillez noter que le sport en général n’est pas génial sur mobile. Si vous le pouvez, vous vous amuserez beaucoup plus avec les jeux de baseball sur console qu’avec les jeux mobiles. Nous rédigeons également cette liste en février avant l’entraînement du printemps. Beaucoup de ces jeux devraient être mis à jour vers les listes 2019 et les versions 2019 du jeu à cette époque.

9 manches 20

Prix: Libre de jouer

9 Innings 20 est le premier de nombreux jeux de baseball gratuits. Il vous permet de jouer au baseball réel. Cependant, vous collectez diverses cartes de joueur pour construire votre liste. Il dispose de 30 ballparks MLB, 800 joueurs, des graphismes décents et plus encore. Les mécanismes sont un peu basiques et le jeu inclut beaucoup plus de chance et d’aléatoire que ce que nous aimerions voir dans un jeu de sport. Pourtant, c’est une expérience amusante et peu de perte de temps pour ceux qui ne se soucient pas de quelque chose d’un peu irréaliste. Celui-ci est également en développement actif et devrait inclure de nouveaux joueurs et des listes relativement à jour.

Faits saillants de baseball 2045

Prix: 3,99 $ / Jusqu’à 2,99 $ de plus

Baseball Highlights 2045 est une version mobile d’un jeu de société. Les joueurs rassemblent différents joueurs dans un pool de 60 agents libres au total. Le joueur avec l’équipe la plus forte gagne. Le jeu comprend également un livre de règles intégré, des didacticiels, une sauvegarde automatique et des modes de jeu multijoueurs locaux. Ce n’est pas le match de baseball le plus approfondi qui soit. C’est un rebondissement sur un jeu de société classique, cependant, et il fonctionne plutôt bien. Il coûte 3,99 $ à l’avance avec DLC en option comme achats intégrés.

Bas du 9e

Prix: Libre de jouer

Le bas du 9e est un autre jeu de société de baseball. C’est un jeu à deux joueurs. Un joueur lance un lancer et l’autre joueur devine où va le lancer. Le jeu propose trois niveaux de difficulté, le mode solo, le mode multijoueur local, le multijoueur en ligne, chaque personnage jouable a ses propres attributs et capacités. Il se joue essentiellement comme le fait le jeu de société. Le jeu coûte 4,99 $ sans achats ni publicités intégrés. Cela en fait une recommandation facile pour les matchs de baseball.

Homerun Battle 2

Prix: Libre de jouer

Homerun Battle 2 est l’un des jeux de baseball freemium les plus populaires. Heureusement, c’est aussi assez décent. Il propose six types de jeux, des personnages personnalisables, des mécanismes simples, des options de jeux sociaux et plus encore. Les graphismes sont un peu caricaturaux. Ils correspondent bien au style d’arcade du jeu. Les différents modes de jeu aident à garder les choses fraîches pendant un certain temps et l’élément social est assez bon. Cependant, les mécanismes gratuits sont un peu trop et c’est donc une bonne perte de temps, mais ne vous laissez pas trop impliquer ou cela vous coûtera.

Home Run High

Prix: 4,99 $

Home Run High est un autre des jeux de baseball uniques sur mobile. Celui-ci est principalement de la simulation. Les joueurs créent des équipes, améliorent les joueurs et même construisent des trucs comme des cages de frappeurs ou des douches. Le jeu simule les jeux de baseball réels. Cela laisse le joueur avec le côté gestion. C’est en fait l’un des jeux de baseball les plus profonds disponibles tant que cela ne vous dérange pas de ne pas jouer au baseball. Cela coûte 4,99 $ sans publicité ni achats intégrés.

MLB Perfect Inning 2019

Prix: Libre de jouer

Perfect Inning 2019 est un bon jeu de baseball, mais pas génial. Il propose des listes mises à jour, des graphismes décents et des mécanismes de jeu simples. Vous bénéficiez également d’un mode carrière, du PvP en ligne, du mode saison et de divers autres types de jeux. Le jeu a une mécanique freemium et cela n’aide certainement pas l’expérience. Ils s’enlisent et une expérience de jeu de baseball autrement agréable. Les joueurs peuvent jouer au baseball réel dans ce domaine, mais il y a un peu de chance lors des lancers ou des coups sûrs. Il a également un élément gacha (collection de personnages) où vous construisez une franchise avec les joueurs que vous obtenez. C’est plus profond que la plupart, mais c’est surtout une perte de temps.

RBI Baseball 19

Prix: 3,99 $

RBI Baseball 19 est le jeu de baseball officiel de la MLB elle-même. Il propose des listes, des stades, des uniformes mis à jour en 2018 et plus encore. Le jeu a également de meilleurs graphismes que la plupart des jeux de cette liste. Il existe également un mode franchise où les joueurs peuvent diriger leurs propres équipes. Les contrôles réels sont un peu maladroits, mais rien de trop grave. La MLB développe également d’autres jeux de baseball, y compris le Home Run Derby et le jeu très unique Beat the Streak où vous essayez d’obtenir une séquence suffisamment longue pour briser la séquence de coups sûrs consécutifs de Joe DiMaggio. RBI Baseball 19 est un jeu premium sans achats ni publicités intégrés. Cependant, les développeurs tentent toujours de perfectionner cette série, alors attendez-vous à quelques bugs. Cette liste a été écrite en février, alors attendez-vous à ce que RBI Baseball 20 soit lancé à un moment donné en 2020.

Super Mega Baseball

Prix: 19,99 $

Super Mega Baseball est un jeu de baseball exceptionnel. Malheureusement, il n’est disponible que sur les appareils Nvidia Shield. Il présente des graphismes solides, un bon mix ou arcade et des mécaniques réalistes, et le meilleur système de difficulté de tous les jeux de tout genre. Ce n’est pas tout à fait comparable au réalisme des jeux de baseball sur console de la génération actuelle. Cependant, c’est aussi bon que dans le Google Play Store. C’est vraiment dommage qu’il ne soit pas disponible sur plus d’appareils, cependant. Le prix de 19,99 $ est un peu raide, mais parfois vous devez payer pour des trucs de qualité.

Tap Sports Baseball 2019

Prix: Libre de jouer

Tap Sports Baseball est une série de jeux de baseball gratuits. Une nouvelle version sort essentiellement chaque année. Celui-ci propose des graphismes décents, une mécanique décente, des listes de baseball actuelles, et plus encore. Le jeu propose également des tournois, des fonctionnalités de jeux sociaux, du PvP en ligne avec plusieurs joueurs et une personnalisation d’équipe. Bien sûr, c’est un jeu freemium alors ne vous excitez pas trop. Il a plusieurs des mêmes limitations et frustrations que les autres jeux de baseball freemium. Tap Sports Baseball 2018 était une version différente de 2017 dans le Play Store. Cependant, la version 2019 semble être une mise à jour de la version 2018. Attendez-vous donc à ce que cela se transforme en une variante de 2020 avant la fin de l’année.

Fantasy Baseball

Prix: Gratuit (généralement)

Le baseball fantastique est un moyen populaire et facile de profiter de la saison de baseball. Vous savez probablement comment fonctionne le baseball fantastique et cela n’a pas changé depuis de nombreuses années. Vous rejoignez une ligue, formez une équipe, échangez des joueurs, prenez des agents libres et définissez des listes pour voir qui choisit la meilleure équipe. Il existe plusieurs bons sites Web pour jouer et la plupart de ces sites Web ont des applications. Nous recommandons Yahoo Fantasy Sports, la plate-forme de sports fantastiques d’ESPN et CBS Fantasy Sports pour les options les plus populaires. Ce sont tous libres de jouer. Il existe des applications fantaisie premium comme FanDuel, alors utilisez-les à votre discrétion. C’est un excellent moyen, à faible énergie, de se lancer encore plus dans le grand jeu de baseball.

