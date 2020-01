10 meilleurs jeux d’échecs et de bataille automatique pour Android!

Les échecs automatiques sont un genre plus récent et prennent rapidement de l’ampleur. Il a connu un succès massif sur PC avec des jeux comme Dota Auto Chess, Teamfight Tactics et bien d’autres. La prémisse de ces jeux est assez simple. Vous placez des personnages sur le plateau à chaque tour et ces personnages se battent avec les personnages ennemis. Les personnages se battent seuls sans autre intervention de votre part. C’est pourquoi ils appellent cela des échecs automatiques ou des combats automatiques. Si vous gagnez, l’ennemi subit des dégâts et si vous perdez, vous subissez des dégâts.

Les différents personnages travaillent ensemble avec des capacités synergiques pour vous donner un avantage au combat. Chaque jeu a sa propre variation de ce mécanisme de base, mais ils fonctionnent tous de la même manière. Cette liste est jeune, tout comme le genre lui-même et nous promettons de l’améliorer à chaque mise à jour. Voici les meilleurs jeux d’échecs automatiques et jeux de bataille automatique pour Android!

Arena Allstars

Prix: Libre à plaly

Arena Allstars est un combattant automobile assez décent. Les joueurs ont accès à un tas de cartes, de personnages et de modes de jeu différents. Il propose des matchs avec jusqu’à sept joueurs ainsi qu’un mode coopératif si vous voulez jouer avec des amis ou des étrangers. Il a également une campagne, un mode d’entraînement, des tournois et de jolies petites choses comme des emotes. Le jeu semble cocher toutes les cases et la plupart des joueurs semblent assez heureux. La plupart des plaintes concernent des problèmes de connectivité ou des bugs mineurs avec des adversaires IA qui ne subissent pas les dégâts qu’ils devraient. Nous supposons cependant que ce sont tous des problèmes temporaires. Le jeu est gratuit pour jouer avec un Battle Pass en option si vous souhaitez débloquer du contenu premium.

Arena of Evolution: marées rouges

Prix: Libre de jouer

Arena of Evolution: Red Tides est un autre jeu d’échecs automatique qui semble toucher la plupart des bonnes notes. Il a plus de 50 pièces à collectionner et à utiliser pour votre équipe. De plus, les joueurs bénéficient de huit joueurs PvP gratuits et de mécanismes d’échecs automatiques assez standard. Le jeu vous permet également d’envoyer et de recevoir des héros à d’autres joueurs et propose des serveurs mondiaux pour le meilleur ou pour le pire. Une grande partie des plaintes du jeu proviennent de problèmes de connectivité Internet. Cependant, à part cela, l’expérience est solide tout autour. Les développeurs ont également l’intention d’ajouter le jeu croisé entre PC et mobile dans une future mise à jour, alors revenez pour cela si cela vous intéresse.

Échecs automatiques par Dragonest Games

Prix: Libre de jouer

Auto Chess by Dragonest Games a un nom boiteux, mais c’est en fait un jeu solide. C’était parmi la première vague de jeux d’échecs automatiques sur mobile. Il propose des combats gratuits pour tous à sept joueurs, une ligue d’esports et, si vous réussissez bien dans la ligue d’esports, de réels prix en argent. Heureusement, le jeu est en fait assez facile à apprendre avec l’une des interfaces utilisateur les plus conviviales que nous avons vues dans un jeu d’échecs automatique. Nous pensons que celui-ci est idéal pour les débutants dans le genre et que la difficulté ne monte que lorsque vous affrontez des adversaires de plus en plus compétents. Son plus gros défaut est la fonction d’économie de nuage capricieuse. Soyez très prudent si vous avez l’intention de désinstaller et de réinstaller ou d’acheter un nouveau téléphone car beaucoup de gens ont perdu leurs données de sauvegarde.

Légendes des échecs automatiques

Prix: Libre de jouer

Auto Chess Legends est un autre combattant automobile compétent. Le jeu propose des matchs de 15 minutes (au maximum), plus de 50 héros avec lesquels jouer, une variété de modes de jeu et de nombreux événements spéciaux pour garder la fraîcheur. Celui-ci ressemblait à l’un des jeux d’échecs automatiques les plus simples sur mobile et c’est un autre que nous recommandons aux nouveaux joueurs du genre. Cependant, malgré sa simplicité, il y a des défauts. Vous pouvez acheter des héros et cela introduit un mécanicien potentiel pour gagner, même si nous n’avons rien remarqué de trop méchant lors de nos tests. Celui-ci a le potentiel d’être grand ou mauvais et il semble que les développeurs n’aient pas encore fait leur choix. C’est un jeu amusant pour le moment.

Badland Brawl

Prix: Libre de jouer

Badland Brawl est probablement le combattant automobile le plus simple de la liste. Il utilise une carte 2D à défilement latéral par rapport à la configuration de style d’échiquier traditionnelle. C’est donc un excellent jeu pour les débutants du genre. Cependant, le principe de base est le même. Vous déposez des personnages sur le plateau et ils se battent avec les personnages de votre adversaire. Le gagnant est le dernier debout. Il a un peu d’élément gacha mais ce n’est rien de trop grave. De plus, vous pouvez regarder d’autres personnes jouer au jeu si vous n’en avez pas envie. Nous pouvons attraper un peu de flak pour ce choix, mais nous pensons que c’est un bon combattant automatique pour les débutants du genre.

Chess Rush

Prix: Libre de jouer

Chess Rush est un autre combattant automobile décent avec tous les éléments de base communs. Vous placez des personnages, ils se synergisent et vous battez vos adversaires si vous les déjouez. Le jeu compte plus de 50 personnages ainsi que différents modes de jeu, dont deux contre deux, quatre contre quatre et huit joueurs gratuits pour tous. Il comprend également un mode Turbo avec des matchs qui durent environ dix minutes. Il atteint presque toutes les bonnes notes et cela a du sens. Il s’agit d’un jeu Tencent, développeurs de Arena of Valor et PUBG Mobile. Mis à part certains problèmes de connectivité, la plupart des gens semblent apprécier le jeu et c’est agréable de voir de plus grands développeurs de jeux mobiles dans le genre.

Clash Royale

Prix: Libre de jouer

Clash Royale est l’option dominante pour un combattant automobile. Il a la plupart des mêmes éléments que les autres jeux du genre. Vous jouez des personnages sur un plateau, ils attaquent l’autre joueur, et le dernier debout gagne. Cependant, celui-ci est assez différent dans son exécution et contient de nombreux éléments de jeu de l’autre jeu à succès de Supercell, Clash of Clans. De plus, le jeu est un duel contre un où la plupart des jeux d’échecs automatiques ont un plus grand gratuit pour tous les modes. Nous comprendrions si vous ne considérez pas cela comme une pure expérience de combat automatique, mais cela remplit toutes les qualifications, même si c’est un peu plus proche d’un jeu de construction de deck.

Dota Underlords

Prix: Gratuit

Dota Underlords est le nom le plus reconnaissable des échecs automatiques. Le genre entier est issu d’un mod Dota 2. Le genre a décollé de là et Dota Underlords est la version mobile du mod. C’est votre jeu d’échecs automatique standard, vous devez donc savoir comment cela fonctionne maintenant. Vous obtenez des héros, vous les placez, créez des synergies et essayez de battre vos adversaires. De plus, le jeu comprend un mode hors ligne et une rotation saisonnière qui supprime les héros et les objets afin d’en ajouter de nouveaux et de garder les choses fraîches. C’est aussi le seul jeu d’échecs automatique totalement gratuit de la liste. Ce n’est pas parfait, mais c’est solide.

Foyer

Prix: Libre de jouer

Hearthstone est un autre jeu qui ne convient peut-être pas exactement ici, mais c’est toujours un auto-battler et il appartient à une liste comme celle-ci. Il s’agit de l’un des lutteurs automatiques de construction de ponts les plus célèbres sur n’importe quelle plate-forme et la plupart des gens savent comment cela fonctionne. Vous construisez un deck, commencez un duel, posez vos cartes et combattez. La dernière personne debout gagne. Le jeu comprend quelques modes de jeu différents, un jeu multiplateforme avec PC et c’est un jeu assez mature. Ce n’est pas tout à fait la même chose que la plupart des autres sur la liste, mais c’est assez proche dans la plupart des circonstances.

Échecs magiques: Bang Bang

Prix: Libre de jouer

Magic Chess: Bang Bang est un retour à l’expérience typique des échecs automatiques. Il y a plus de 50 héros à jouer, PvP à huit joueurs et la stratégie habituelle qui vient avec un auto-battler. Nous sommes en fin de liste donc il n’y a pas grand chose à dire ici. Il fonctionne comme vous vous en doutez avec une interface utilisateur décente et une courbe d’apprentissage relativement simple. Les micro-transactions ne sont pas aussi conviviales que certaines autres, mais nous n’avons pas rencontré de nombreux problèmes avec elle. C’est assez décent dans l’ensemble.

Si nous avons raté de super jeux d’échecs automatiques ou des jeux de bataille automatique pour Android, dites-le nous dans les commentaires! Vous pouvez également cliquer ici pour consulter nos dernières listes d’applications et de jeux Android!