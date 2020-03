10 meilleurs jeux d’entraînement et jeux de fitness pour Android

C’est important de s’entraîner. Il vous aide à maintenir une bonne santé, à garder le poids et à vous sentir bien. Cependant, travailler est également assez ennuyeux. Vous faites essentiellement quelque chose encore et encore pendant longtemps pour des avantages que vous ne voyez pas pendant des semaines. Beaucoup de gens passent le temps avec des choses comme la musique, les podcasts ou s’entraîner avec d’autres personnes. Cependant, certains peuvent vouloir de la motivation avec un peu plus d’engagement. Nous pouvons aider avec ça! Voici les meilleurs jeux de fitness et jeux d’entraînement pour Android!

Pour mémoire, il existe en fait tout un genre de jeux de fitness pour mobile qui n’a rien à voir avec l’entraînement du joueur. Ce sont généralement des simulateurs d’une sorte où vous transformez une personne maigre en bodybuilder ou vous construisez un gymnase ou quelque chose de ce genre. Ce n’est pas une liste de ces types de jeux. Chaque jeu sur cette liste nécessite, ou du moins encourage, le joueur à s’entraîner.

Réussite

Prix: Gratuit

La réussite n’est pas vraiment un jeu, mais elle fait un travail décent pour motiver les gens à s’entraîner. L’application vous paie essentiellement pour faire du fitness. Vous ne pourrez pas quitter votre emploi ou quoi que ce soit, mais vous devriez en avoir assez pour vous gâter de temps en temps avec quelque chose. Fondamentalement, l’application garde une trace de vos différentes statistiques et les universitaires l’utilisent comme matériel source pour les études. Chaque fois que vous enregistrez vos statistiques, vous obtenez des points. Vous échangez éventuellement ces points contre des prix. Puisqu’il y a des prix, cela compte totalement comme un jeu. Dans tous les cas, l’application est gratuite à télécharger et à utiliser.

Brûle tes graisses avec moi

Prix: Gratuit / Jusqu’à 3,49 $

Qui est prêt à entrer dans les jeux de fitness étranges? Burn Your Fat With Me est un simulateur de rencontres avec un élément de fitness. Le jeu ressemble beaucoup à un jeu de Doctor Layton ou Phoenix Wright. Cependant, au lieu de créer des cas ou de résoudre des énigmes, vous essayez de brûler les graisses. Le joueur se fraye un chemin à travers diverses réalisations dans le jeu telles que faire 50 redressements assis en trois minutes et ces réalisations font avancer l’histoire. L’aspect roman visuel et simulation de rencontres est quelque chose que vous ne voyez pas tous les jours. Celui lié au bouton ci-dessous est pour les gars et il y en a un autre pour les femmes. Ce sont deux des jeux de fitness les plus étranges que nous ayons trouvés. Que Dieu bénisse le Japon.

CycleCast

Prix: Essai gratuit / 9,99 $ par mois / 89,99 $ par an

CycleCast est une application intéressante si vous avez un vélo stationnaire à la maison. Il vous permet de prendre des cours de spin à la maison avec de vrais instructeurs, de la musique et d’autres éléments amusants. L’application comprend plus de 800 séances d’entraînement à vélo par incréments de 20, 30, 45 et 60 minutes. Ce n’est pas tout à fait un jeu, mais cela soulage l’ennui de travailler tout seul sans interaction. Il existe plusieurs applications comme celle-ci, y compris CycleGo, Arcade Fitness et d’autres qui ajoutent de temps à autre quelques éléments de jeu. Le peloton est également une option populaire pour les cyclistes stationnaires.

RPG de fitness

Prix: Libre de jouer

Fitness RPG est, à la base, un simple jeu de gacha mobile. Il a les trucs habituels comme le combat au tour par tour, divers héros avec lesquels jouer, le PvP en ligne et une histoire à jouer. Il dispose même d’un système d’énergie pour limiter la quantité de jeu. Cependant, vous pouvez surmonter cette limite en marchant. L’application se double d’un podomètre et vous donne de l’énergie gratuite pour jouer au jeu en marchant. Vous pouvez connecter Google Fit ou Fitbit à l’application pour qu’elle n’ait pas à compter vos pas. Le jeu lui-même est un peu répétitif et n’est pas le plus inspirant du genre. Cependant, sa fonction de podomètre est unique et parfaite pour une liste comme celle-ci.

Pokemon Go et jeux similaires

Prix: Libre de jouer

Il existe un certain nombre de jeux de réalité augmentée qui encouragent la marche pour obtenir des choses. Le plus populaire d’entre eux est Pokemon Go. Vous allez dehors, vous promenez, faites tourner des Poke Stops pour le butin, combattez d’autres joueurs dans des gymnases et attrapez Pokemon. Vous ne pouvez absolument pas jouer à ce jeu à la maison et vous obtenez plus de choses plus vous vous promenez. Niantic a quelques autres jeux si Pokemon n’est pas votre truc, y compris Harry Potter: Wizards Unite et Ingress. Il existe également d’autres jeux du genre, notamment Jurassic Park Alive et The Walking Dead: Our World. En voici une liste complète au cas où vous souhaiteriez en savoir plus.

Walkr

Prix: Libre de jouer

Walkr est un hybride d’un jeu de fitness et d’un jeu d’aventure. Les joueurs se promènent et le jeu suit les étapes. Il utilise ensuite ces étapes pour déplacer les joueurs dans l’univers du jeu. Le jeu a 50 planètes à découvrir, diverses missions à accomplir et un objectif pour vous aider à atteindre 10 000 pas par jour. Les missions affectent le monde du jeu, vous construisez donc des choses au fur et à mesure. Le jeu a bien fonctionné pendant nos tests, mais certains joueurs ont déposé des plaintes concernant l’application qui n’enregistrait pas toujours les étapes.

Wokamon

Prix: Libre de jouer

Wokamon est un hybride entre un jeu de fitness et un simulateur de style Tamagotchi. Le concept n’est pas très différent des autres jeux de la liste. Vous marchez un tas d’étapes et cela vous donne des trucs dans le jeu. Les joueurs gagnent plus de Wokamons en marchant et c’est la prémisse centrale du jeu. L’énergie qu’ils tirent de notre marche aide à sauver leur planète. Dans tous les cas, c’est un petit jeu mignon avec une quantité étonnamment faible d’interaction avec les joueurs. Vous vous connectez, faites une promenade, puis utilisez l’énergie pour les trucs du jeu et c’est tout.

Zombies, cours!

Prix: Gratuit / 3,99 $ par mois / 24,99 $ par an

Zombies, cours! est un jeu pour les marcheurs, les coureurs et les joggeurs. Le jeu commence lorsque vous commencez votre exercice et progresse à mesure que vous parcourez plus de distance. Il y a plus de 300 missions d’histoire à compléter et beaucoup d’entre elles vous font littéralement fuir une horde de zombies et ne terminent pas le niveau tant que vous ne courez pas assez loin. C’est l’un des jeux de fitness originaux sur mobile et il a mis beaucoup de temps à mûrir. Le coût de l’abonnement aide à soutenir le développeur lors de la sortie de nouveaux contenus. C’est relativement bon marché par rapport à la plupart des abonnements fitness, et nous aimons ça.

Zwift

Prix: Gratuit / Varie

Zwift est un autre jeu de vélo pour les personnes avec des vélos stationnaires à la maison. Celui-ci est en fait un jeu. Vous connectez votre appareil à Zwift, puis faites littéralement la course avec d’autres joueurs. Il y a plus de 1 000 entraînements structurés, divers jeux et d’autres choses que vous pouvez faire. L’avantage, c’est que c’est beaucoup plus amusant de faire la course que de faire du vélo seul. Cependant, l’inconvénient est que vous avez besoin d’une sorte de capteur tel que le Zwift Run Pod ou un capteur de cadence et de cadence Wahoo RPM pour vous connecter à l’application. Vous avez le choix entre plusieurs produits, mais vous en avez besoin pour utiliser cette application.

Jeux de fitness sur d’autres plateformes

Prix: Varie

Le mobile n’est pas la meilleure plate-forme pour ce genre de choses. Il existe un tas de jeux d’entraînement pour d’autres plates-formes ou, au moins, des jeux qui font monter votre sang pendant le jeu normal. Quelques exemples notables incluent Ring Fit Adventure, Just Dance 2020 et Fitness Boxing sur Nintendo Switch ainsi que Beat Saber sur Oculus Rift et PS4. Bien sûr, vous avez des options comme l’ancienne Wii Fit et bien d’autres. Si vous possédez d’autres systèmes de jeux vidéo, cela vaut la peine de googler ces plateformes pour voir s’il existe des jeux d’entraînement pour vos consoles.

