10 meilleurs monopodes pour la photographie

Trouver les meilleurs monopodes pour la photographie n’est pas une mince affaire. Ceux-ci viennent dans toutes les tailles, poids, prix et constructions. L’idée est d’obtenir le meilleur rapport qualité-prix et de déterminer ce qui est le mieux dans votre budget. Nous sommes là pour vous aider et avons compilé une liste de nos monopodes préférés pour la photographie.

Essentiels de photographie AA

Que vous soyez amateur de randonnée, de vélo, de photographie ou de pilotage de drone – commencer et prendre les bonnes décisions en matière d’équipement peut être un investissement sérieux. Mais parfois, il est difficile de savoir par où commencer, surtout si…

Les meilleurs monopodes pour la photographie:

Note de l’éditeur: Cette liste des meilleurs monopodes pour la photographie sera régulièrement mise à jour au fur et à mesure du lancement de nouveaux produits.

Pourquoi devrais-je acheter un monopode?

Les monopodes ont un objectif similaire aux trépieds, mais ils le font dans un format plus petit, plus léger, beaucoup plus portable et pratique.

Les monopodes ont deux objectifs principaux. Ces outils offrent une stabilité pour les moments où le fait de tenir un appareil photo à la main ne suffit pas. Cela peut être le cas lors de l’utilisation d’une vitesse d’obturation plus lente, par exemple. L’utilisation d’un monopode peut fournir suffisamment de stabilité pour réduire le flou de mouvement. Un monopode peut également être utilisé pour aider à composer des images sous des angles difficiles, comme la prise de vue en hauteur. Certaines personnes les utilisent même pour descendre bas en laissant l’appareil photo pendre à l’envers et en fixant simplement la perspective pendant le montage.

1. Monopode AmazonBasics de 67 pouces

Un monopode est finalement juste un bâton qui peut s’étendre et a une vis de montage à l’autre extrémité. Certains produits deviennent plus sophistiqués et ces outils supplémentaires peuvent faire la différence, mais certains d’entre nous préfèrent s’en tenir aux bases tout en économisant de l’argent.

Le monopode AmazonBasics de 67 pouces conviendra parfaitement à ceux qui n’ont pas besoin de toutes les cloches et sifflets.

Edgar Cervantes

Le monopode AmazonBasics de 67 pouces fera très bien l’affaire pour ceux qui n’ont pas besoin de toutes les cloches et sifflets. Il pèse moins d’une livre, a une base en caoutchouc antidérapante et peut transporter jusqu’à 6,6 livres d’équipement. Il vient même avec un sac de transport!

2. Manfrotto Compact

Vous verrez beaucoup de cette marque dans ce post des meilleurs monopodes pour la photographie. En effet, Manfrotto est l’un des leaders de l’industrie des trépieds, monopodes et autres accessoires de photographie. Et tandis que Manfrotto est connu pour ses prix élevés, ce monopode est tout à fait le vol.

Le monopode Manfrotto Compact Aluminium à 5 sections ne coûte que quelques dollars de plus que le monopode AmazonBasics, mais il offre une construction en aluminium robuste et léger et un design globalement plus beau. Vous ne pouvez pas vous attendre à des miracles, car il ne peut transporter que 3,3 livres, mais il porte la marque et le prestige Manfrotto, qui sont substantiels.

3. Élément Manfrotto

Le monopode en aluminium à 5 sections Manfrotto Element offre le meilleur rapport qualité / prix pour les photographes à petit budget.

Edgar Cervantes

Le monopode Manfrotto Element en aluminium à 5 sections prend les choses en place avec un mécanisme de verrouillage à rotation qui facilite l’extension et le raccourcissement de la jambe. Il est compact et léger grâce à sa construction en aluminium. La sangle incluse ajoute également une autre couche de protection pour votre équipement. C’est globalement un excellent monopode pour les débutants et les pros. Je dirais que le monopode Manfrotto Element en aluminium à 5 sections offre le meilleur rapport qualité / prix pour les photographes à petit budget.

4. Manfrotto 290 monopode en fibre de carbone 4 sections

Il est possible d’obtenir tous les avantages d’un bon trépied Manfrotto sans ajouter trop de poids à votre sac. Il suffit de payer un peu plus pour un matériau comme la fibre de carbone. Alors que le Manfrotto 290 peut toujours transporter 11 livres, il ne pèse que 1,1 livre.

Plus d’articles sur la photographie

5. Berlebach 112

Le monopode Berlebach 112 2 sections fait une déclaration, mais vous devrez faire des sacrifices.

Edgar Cervantes

Les artistes ont tendance à avoir un certain niveau d’appréciation pour l’artisanat, et j’aime mes produits rustiques. Rien de plus traditionnel que le bois, c’est pourquoi il servira plus qu’un simple accessoire de stabilisation. Le monopode Berlebach 112 2 sections fait une déclaration, mais vous devrez faire des sacrifices.

Ce monopode en bois est livré sans cloches et sifflets. La hauteur atteint de 39 à 69 pouces. À la fin, vous pouvez trouver une pointe en acier qui se transforme en une pointe antidérapante en caoutchouc.

6. Monopode à verrou basculant Benro en aluminium de série 4

Benro est une marque moins connue, mais ils font d’excellents produits à des prix abordables. La série Benro Aluminium 4 dispose d’une base articulée verrouillable à 3 pieds, que vous ne voyez généralement que dans les monopodes haut de gamme. Et tandis que cette version est livrée avec un mécanisme de verrouillage à bascule, la société propose également une version à verrou tournant.

Le Benro Aluminium 4-Series est beaucoup de monopode pour le coût, offrant des fonctionnalités de niveau professionnel à un prix abordable.

Edgar Cervantes

La hauteur maximale est de 64,6 pouces. Le poids commence à souffrir, même s’il est en aluminium, car ce monopode pèse 2,4 livres. Il peut transporter jusqu’à 44,1 livres, ce qui est assez surprenant et porte ce monopode Benro à un tout autre niveau. C’est beaucoup de monopode pour le coût, offrant des fonctionnalités de niveau professionnel à un prix abordable.

7. Cayer AF34

Ceux qui recherchent un monopode de niveau professionnel sans le prix exubérant devraient jeter un œil au Cayer AF34. Il peut généralement être trouvé juste en dessous de 100 $ et est livré avec toutes les cloches et les sifflets.

Ce monopode pèse 4,3 livres, mais le poids en vaut la peine. Vous obtenez une tête panoramique / inclinaison parfaite pour la vidéo. La jambe peut s’étendre à 71,2 pouces. Il est également livré avec une base à 3 pieds qui offre une inclinaison et un pivotement. La base est également amovible et peut devenir un mini trépied.

8. Vanguard VEO 2S

Vanguard est une autre marque bien connue sur le marché des trépieds et monopodes, et les VEO 2 se trouvent être notre produit préféré dans le portefeuille de la société. Il pèse 2,6 livres et est entièrement emballé avec une tête sphérique / à tête cylindrique, une charge utile maximale de 13,2 livres, une base à 3 pieds pour plus de stabilité et une superbe construction en aluminium.

9. Monopied photo / vidéo en fibre de carbone Sirui SUP224SR

Sirui est surtout connu pour ses produits abordables, mais ils offrent un excellent rapport qualité / prix. Le Sirui SUP224SR est un monopode de haute qualité sans compromis, mais c’est le deuxième produit le plus cher de cette liste.

Le prix en vaut la peine étant donné que l’unité est livrée avec un corps en fibre de carbone, un système de verrouillage rotatif pratique, une base en aluminium solide à 3 pieds et une charge utile maximale de 17,6 livres. Il peut s’étendre jusqu’à 63 pouces et pèse 3,1 livres.

10. Monopode en fibre de carbone à 5 sections Manfrotto Xpro

Le Manfrotto Xpro ne laisse aucune trace en termes de qualité et de fonctionnalités. C’est un monopode sérieux.

Edgar Cervantes

Les choses commencent à devenir sérieuses lorsque vous payez bien plus de 200 $ pour un monopode. Le Manfrotto Xpro ne laisse aucune trace en termes de qualité et de fonctionnalités. C’est un produit sérieux pour les professionnels.

L’unité a une construction en fibre de carbone robuste mais légère qui pèse 2,2 livres et peut transporter une charge utile de 11 livres. Le monopode peut être étendu jusqu’à 74 pouces. Cette version est livrée avec une base à 3 pieds pour plus de stabilité et une maniabilité contrôlée.

Vous cherchez plus d’équipement photo? Nous avons plus à recommander!

Vous devriez également jeter un œil à notre matériel pédagogique de photographie pour tirer le meilleur parti de votre équipement.