10 meilleurs navigateurs Web pour Android

La confidentialité est plus importante que jamais. Les gens savent combien de sites peuvent les suivre ces jours-ci et prennent des mesures actives pour l’empêcher. Un bon navigateur de confidentialité peut vous aider. Ils n’enregistrent généralement pas les cookies, bloquent souvent les trackers et parfois même bloquent la publicité. Il existe trois types de navigateur de confidentialité. Le premier supprime activement toutes les traces de votre navigation sur le Web après votre sortie, y compris les cookies, l’historique, les mots de passe, etc. Le second type bloque les trackers, les publicités et empêche les sites Web de savoir qui vous êtes. Enfin, le troisième type fait les deux. Nous avons les trois types sur cette liste. Voici les meilleurs navigateurs de confidentialité pour Android.

Navigateur courageux

Prix: Gratuit

Brave Browser est un navigateur Web de confidentialité décent. Il est livré avec la plupart des éléments habituels, notamment le blocage des publicités et des trackers, une recherche privée, un mode navigation privée, HTTPS Everywhere, le blocage des scripts, le blocage des cookies tiers, etc. Ce navigateur a été démoli et reconstruit plusieurs fois au cours des dernières années et il y a quelques bugs ici et là. Cela fonctionne plutôt bien à part ça. De plus, l’application est gratuite et elle a l’air sympa.

Navigateur de gâteaux

Prix: Gratuit

Le navigateur Web Cake se concentre davantage sur le fait de ne pas suivre ses utilisateurs que sur les sites Web qui suivent les utilisateurs. L’application dispose d’un mode de confidentialité complet et Cake ne vous suit jamais. De plus, il existe une protection par mot de passe pour garder les autres personnes hors de votre navigateur. Certaines autres fonctionnalités de confidentialité incluent HTTPS Everywhere, le blocage des publicités et des trackers, un mode Ne pas suivre, etc. Côté fonctionnalités, l’application propose une recherche vocale étonnamment décente, un mode sombre, et vous pouvez même changer l’icône de l’application. C’est une excellente expérience globale et sa fonction de recherche par balayage est également amusante.

Dolphin Zero

Prix: Gratuit

Dolphin Zero est un navigateur incognito supérieur à la moyenne. L’application dispose d’une petite taille de téléchargement (500 Ko), d’un mode Ne pas suivre qui empêche l’application de stocker un tas d’informations ainsi qu’un bloqueur de publicité. Ce n’est pas aussi puissant que certains autres. Cependant, si tout ce dont vous avez besoin est de vous assurer que personne ne voit votre historique de navigation, celui-ci fait un travail assez raisonnable. De plus, il a des fonctionnalités intéressantes comme les commandes gestuelles, les thèmes et la possibilité de télécharger du contenu vidéo.

Navigateur de confidentialité DuckDuckGo

Prix: Gratuit

DuckDuckGo est un nom assez fiable dans la navigation Internet en ligne. Le navigateur Web de l’entreprise est nettement moins intrusif que Google ou Bing et les gens le choisissent pour cette raison. Le navigateur de confidentialité de DuckDuckGo n’est pas à moitié mauvais non plus. L’application bloque tous les trackers tiers cachés qu’elle peut trouver, puis vous montre ce qu’elle a bloqué. De plus, il utilise son propre moteur de recherche par défaut et ne suit pas vos mouvements en ligne. Enfin, il utilise également HTTPS Everywhere pour garder votre vie Web secrète. L’application fonctionne assez bien en tant que navigateur et nous n’avons honnêtement aucune plainte à ce sujet.

Navigateur de confidentialité Epic

Prix: Gratuit

Epic Privacy Browser est notre diamant dans le premier choix pour cette liste. Ce n’est pas trop populaire sur Google Play, mais beaucoup de gens connaissent la variante de bureau. Il utilise Chromium comme base, mais comprend un tas de fonctionnalités de confidentialité par-dessus. Ainsi, vous obtenez une expérience très similaire à Google Chrome sans les problèmes de confidentialité de type Google Chrome. L’application comprend un bloqueur de publicités, HTTPS Everywhere, et toutes les sessions de navigation sont en mode navigation privée. De plus, il est livré avec un proxy crypté via VPN avec huit serveurs à travers le monde. Nous aimons aussi le compteur tracker. Cela nous rappelle beaucoup quand Ghostery Browser était encore bon.

Firefox Focus

Prix: Gratuit

Firefox Focus est l’un des navigateurs Web de confidentialité les plus populaires sur mobile. Il a la reconnaissance du nom de marque de Firefox, donc les gens lui font confiance par nature. Il fonctionne comme un navigateur de confidentialité standard en bloquant les trackers, en bloquant les publicités et il dispose d’un bouton qui efface instantanément l’intégralité de votre historique de navigation. Il n’a pas une tonne de fonctionnalités supplémentaires, car il ne fait que cette seule chose. Vous pouvez obtenir la plupart de ces fonctionnalités dans l’application Firefox stock avec une extension de blocage des publicités et nous sommes presque sûrs que l’aperçu de Fenix ​​a également un blocage du tracker. Firefox est juste un bon moyen pour ce genre de choses.

Navigateur Frost + Incognito

Prix: Gratuit / 2,99 $

Frost + Incognito Browser est un autre choix moins populaire avec de bonnes fonctionnalités. L’application supprime automatiquement vos données de navigation lorsque vous quittez l’application. De plus, il possède à la fois un coffre-fort d’images et un coffre-fort de signets. Fondamentalement, tout ce que vous téléchargez ici est caché du reste de votre téléphone et vos signets sont cachés à toute personne essayant d’accéder à votre navigateur Web. Vous mettez simplement votre mot de passe dans la barre d’adresse et vous avez accès à tous vos trucs cachés. Cela ne fonctionne pas si bien sur des choses comme les trackers ou les publicités, mais cela protège assez bien des autres personnes dans le monde réel.

Dans le navigateur

Prix: Gratuit

InBrowser est une autre option populaire pour les navigateurs Web de confidentialité. Celui-ci a en fait un grand ensemble de fonctionnalités. Il a les bases et ne sauvegarde jamais rien de ce que vous faites, vous n’avez donc pas à vous soucier des cookies ou de l’historique de navigation. De plus, il prend en charge Tor pour que vous puissiez accéder au réseau Tor pendant que vous naviguez. À ce stade, peu importe si les sites vous suivent, car vous ne pouvez pas vraiment être suivi sur le réseau Tor. Certaines autres fonctionnalités incluent l’intégration LastPass pour les mots de passe, un bloqueur de suivi (la redondance est une bonne chose), et il utilise DuckDuckGo comme moteur de recherche par défaut. C’est celui que nous recommandons en premier si vous avez vraiment besoin de quelque chose pour garder vos activités privées.

Navigateur Tor

Prix: Gratuit

Le navigateur Tor est l’un des plus grands noms de la confidentialité. Il se connecte directement au réseau Tor et, comme InBrowser, cela rend le suivi très difficile pour les sites Web. L’application traite également des trackers, dispose de trois niveaux de cryptage et fonctionne également assez bien comme navigateur. Celui-ci est un peu exagéré mais nous aimons beaucoup des trucs comme ça. InBrowser est le navigateur le plus mature avec de meilleures fonctionnalités mais si vous devez avoir trois niveaux de cryptage, vous savez maintenant où aller.

Tout navigateur avec un VPN

Prix: Gratuit / Varie

La plus grande chose que les sites Web utilisent pour vous suivre est votre empreinte digitale de trafic et votre adresse IP. Un VPN peut aider à bloquer ces deux choses par lui-même. Ainsi, vous seriez libre d’utiliser la navigation que vous souhaitez et tout le monde voit que vous utilisez un VPN. Les VPN ont également l’avantage de fonctionner dans toutes les applications et pas seulement dans le navigateur. Il y a une tonne de choix et seuls certains d’entre eux sont bons. Vous voulez quelque chose avec une politique stricte de non-journalisation et d’autres fonctionnalités de confidentialité. Nous en avons une grande liste ici si vous voulez vérifier cela. Nous mettons ProtonVPN au bouton ci-dessous car il a une version gratuite et illimitée (à des vitesses plus lentes) et de bonnes fonctionnalités de confidentialité.

