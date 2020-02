10 meilleurs nouveaux jeux Android de février 2020!

Les jeux Android deviennent de plus en plus grands chaque mois, semble-t-il, et il y a toujours une multitude de nouveaux titres sur Google Play. Que vous soyez un joueur occasionnel ou que vous vouliez quelque chose avec un peu plus de viande sur ses os, il y a généralement un jeu qui convient aux goûts de chacun. Certains mois sont meilleurs que d’autres, mais il y a généralement au moins un excellent nouveau jeu sur mobile chaque mois. Jetons un coup d’œil aux meilleurs nouveaux jeux Android du mois dernier! Vous pouvez regarder les vidéos sur YouTube des mois précédents en cliquant ici! Vous pouvez également consulter nos choix pour les meilleurs nouveaux jeux Android pour 2019 dans la vidéo ci-dessus!

Digaea 1 Complete

Prix: 32,99 $

Digaea 1 Complete est un port mobile du célèbre jeu PlayStation 2. Ce jeu comprend le jeu original dans toute sa splendeur ainsi que certaines fonctionnalités uniquement pour smartphone telles que la bataille automatique, un mode d’avance rapide pour un broyage rapide, un cheat shop, une économie de cloud, etc. Le jeu lui-même est un RPG stratégique avec une histoire profonde et des tonnes de choses supplémentaires à faire. Le jeu coûte hilarante à 32,99 $, nous vous recommandons donc seulement de le ramasser en vente. Cependant, nous avons été ravis de voir les développeurs publier des mises à jour pour les problèmes de stabilité signalés par les premiers utilisateurs.

Kick-Flight

Prix: Libre de jouer

Kick-Flight est un jeu d’arcade divertissant et intéressant. C’est entièrement PvP et en ligne contre de vrais joueurs. Vous volez autour d’une carte ouverte et combattez avec les autres. C’est similaire à des jeux comme Brawl Stars en termes de pure prémisse. Celui-ci ajoute un élément vertical ainsi qu’un élément horizontal et donne au jeu une sensation étrangement fraîche. Il a un bug occasionnel, mais il en va de même pour tous les nouveaux jeux afin que nous ne le jugions pas trop sévèrement.

Aventure lucide

Prix: Libre de jouer

Lucid Adventure est un titre de RPG mobile et un spin-off du webtoon populaire. Vous commencez comme un ancien champion numéro un qui a perdu tous ses pouvoirs. Les joueurs aident à récupérer ces pouvoirs dans le mode histoire de ce jeu. Il a la gamme habituelle de compétences puissantes et de personnages jouables. Il existe également un mode PvP en ligne, divers événements et les trucs RPG mobiles habituels. C’est un jeu global solide avec une histoire amusante et même les bugs ne sont pas si mauvais.

Might & Magic: Chess Royale

Prix: Gratuit

Might & Magic: Chess Royale s’écarte du genre habituel du jeu. Il s’agit d’un jeu d’échecs automatique et il joue comme la plupart des jeux d’échecs automatiques. Vous tombez dans une bataille royale à 100 joueurs et le gagnant est le dernier joueur debout. Ces jeux ont des éléments de stratégie assez bons et Might & Magic ne fait pas exception. De plus, vous pouvez collecter un tas de héros de la franchise emblématique et les jeux ne durent que dix minutes maximum. C’est loin d’être parfait, mais c’est un excellent début et une entrée décente dans le genre en pleine croissance.

Overdrive City

Prix: Libre de jouer

Overdrive City est un simulateur de course similaire à celui du Grand Prix de Kairosoft. Vous créez une entreprise, fabriquez des cartes et faites-les courir vers la victoire. Le jeu comprend 50 modèles de voitures de marques que vous connaissez réellement, un tas de personnalisations de véhicules et d’autres fonctionnalités. Cela ne se prend pas trop au sérieux et vous pouvez faire des choses comme construire une ville avec des routes asphaltées de course. Enfin, vous obtenez un mode carrière et il y a aussi des éléments sociaux. C’est un jeu solide dans l’ensemble.

Réservoirs Pico

Prix: Libre de jouer

Pico Tanks est un jeu de combat en ligne divertissant. Vous et d’autres joueurs vous associez à une équipe d’adversaires pour voir qui peut se battre vers la victoire. Le jeu comprend quelques modes de jeu tels qu’une variante de capture du drapeau, un match à mort standard et un jeu de drapeau neutre où vous récupérez la cargaison et la retournez à votre base. Il y a des contrôles décents et à part quelques hoquets ici et là, le jeu fonctionne plutôt bien. Nous ne sommes absolument pas fans de la stratégie d’achat in-app du jeu, et nous vous recommandons de renoncer si les aspects de paiement pour gagner deviennent trop désagréables.

Jeux de guerre Shadowgun War

Prix: Libre de jouer

Shadowgun War Games est le plus grand lancement de jeu pour février 2020. C’est par MADFINGER Games, les mêmes développeurs de Dead Trigger, UNKILLED et des autres jeux Shadowgun. Celui-ci a une portée similaire à celle des batailleurs en ligne comme Overwatch. Vous sélectionnez un personnage avec des capacités uniques et utilisez ces capacités pour gagner un avantage contre les adversaires. Les correspondances sont relativement rapides, les graphismes sont assez bons et les commandes sont des FPS mobiles classiques. Il y a aussi le support du contrôleur matériel si vous le souhaitez. Le jeu en est encore au stade de la rétroaction et de l’amélioration, de sorte que la note de Google Play est un peu inférieure à ce qu’elle devrait probablement être. Le jeu devrait définitivement s’améliorer avec le temps et c’est déjà très bien maintenant.

Sins Raid

Prix: Libre de jouer

Sins Raid est un deuxième bon RPG stratégique de février 2020. Les joueurs peuvent sélectionner leurs propres héros avec le rôle de l’équipe, les traditions et d’autres choses. Certaines autres fonctionnalités du jeu incluent des commandes décentes, la possibilité de contrôler plusieurs personnages en une seule fois, des modes de jeu solo, des modes de jeu multijoueurs et même un serveur Discord officiel pour parler avec d’autres joueurs. Il existe des éléments de paiement pour gagner, mais ils sont assez faciles à ignorer si vous vous en tenez aux modes solo.

Capteurs d’été

Prix: 3,99 $

Summer Catchers est le dernier jeu de Noodlecake Studios, développeur de Alto’s Odyssey. Celui-ci est un défilement latéral 2D avec des éléments de plate-forme ainsi que des éléments de jeu de rythme, de puzzle et de course. C’est un large éventail de genres et le jeu les inclut tous très bien. Il semble plus moderne que ne le suggèrent ses graphismes rétro colorés et les joueurs peuvent débloquer un tas de capacités et autres pour traverser le jeu plus facilement. Il s’agit d’un jeu premium donc il n’y a pas de micro-transactions supplémentaires. Vous ne pouvez pas payer votre chemin jusqu’à la fin de celui-ci.

Symphogear XD Unlimited

Prix: Libre de jouer

Symphogear XD Unlimited est un mélange étrange de RPG mobile et du genre idole anime. Les joueurs rassemblent diverses filles anime et les utilisent pour battre leurs adversaires. Les mouvements sont hilarants et le système de combat est assez facile à apprendre. Le jeu présente des problèmes d’optimisation précoce et de longs temps de chargement. De plus, la fonctionnalité d’enregistrement dans le cloud est très compliquée et nous ne savons pas pourquoi, puisque l’enregistrement dans le cloud de Google Play Games existe. Dans tous les cas, celui-ci est assez divertissant si vous aimez les jeux anime bruyants et flashy avec des éléments RPG.

