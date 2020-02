10 meilleurs objectifs Nikon que vous pouvez acheter

Les objectifs Nikon sont sûrs d’être très en demande, étant donné que la société est l’un des deux géants de la photographie. Que vous soyez un débutant cherchant à mettre à niveau votre objectif en kit ou un photographe expérimenté à la recherche de votre prochaine mise à niveau optique, il existe une large sélection d’objectifs Nikon.

Parfois, il est difficile de trouver le meilleur objectif Nikon dans une multitude d’options.Nous facilitons donc la tâche en dressant une liste des meilleurs verres Nikon du marché.

Termes importants:

Les meilleurs objectifs Nikon:

Note de l’éditeur: Cette liste des meilleurs objectifs Nikon sera mise à jour régulièrement lors du lancement de nouveaux produits.

1. Nikon AF-S FX Nikkor 50 mm f / 1.8G

Mon 50 mm f / 1,8 est de loin mon investissement le plus précieux dans la photographie – je prends 70% de mes photos avec. Ces objectifs principaux ont une excellente qualité d’image, la distance focale de 50 mm est idéale à de nombreuses fins et l’ouverture f / 1,8 est très rapide. Plus important encore, ces objectifs 50 mm f / 1,8 ont tendance à être incroyablement abordables. C’est l’objectif le moins cher de cette liste, et c’est certainement l’un des meilleurs objectifs Nikon que vous puissiez obtenir. Nous pensons que chaque photographe devrait avoir cet objectif Nikon dans son sac.

2. Nikon AF-S FX NIKKOR 28-300 mm f / 3.5-5.6G ED

Les objectifs Nikon peuvent devenir très chers, donc ceux qui cherchent à dépenser moins en verre à long terme adoreront ce produit. La distance focale de cet objectif Nikon est de 28 à 300 mm, ce qui signifie qu’il peut être utilisé pour tous les types de photographie. Que vous souhaitiez un plan large d’une scène ou un gros plan sportif, cet objectif Nikon est là pour vous. Il vous suffit de vivre avec une ouverture plus étroite de f / 3,5-5,6.

3. Nikon AF-S VR Micro-NIKKOR 105 mm f / 2.8G IF-ED

Tout le monde a besoin d’un bon objectif macro dans son sac photo. Les objectifs macro permettent au tireur de se concentrer à des distances très proches, et cet objectif Nikon a une distance de mise au point minimale de 1,03 pied. C’est très proche étant donné que la distance focale est de 105 mm.

C’est idéal pour obtenir des plans rapprochés de tout, mais c’est aussi incroyable pour la photographie générale et les portraits. Sans oublier son ouverture f / 2,8 et sa longue distance focale créent un beau bokeh. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un objectif Nikon bon marché, il s’agit d’un favori de l’industrie et coûte moins cher.

4. Nikon AF-P DX NIKKOR 10-20 mm f / 4,5-5,6 G VR

Nous n’aimons pas recommander les objectifs DX conçus pour les appareils photo APS-C, car il vaut mieux se protéger du futur. En obtenant des objectifs FX, vous pouvez emporter avec vous vos objectifs Nikon coûteux une fois que vous êtes passé à un appareil photo plein format. Cela dit, nous voulions toujours inclure un objectif Nikon bon marché pour les prises de vue grand angle, car l’autre concurrent digne est cinq fois plus cher. Cet objectif peut prendre de superbes photos panoramiques grâce à sa distance focale de 10-20 mm. Son ouverture n’est pas aussi large, mais f / 4,5-5,6 fonctionne bien dans la plupart des situations super grand-angle et le prix est fixé à moins de 300 $.

5. Nikon AF-S FX NIKKOR 14-24 mm f / 2.8G ED

Si vous voulez le meilleur objectif Nikon grand angle absolu et que l’argent n’est pas un obstacle, celui-ci est un joyau total. Cet objectif est livré avec une distance focale de 14-24 mm et une ouverture non variable f / 2,8. Cela signifie que l’ouverture ne se ferme pas lorsque vous effectuez un zoom avant. Il s’agit du premier objectif de ce que les photographes appellent la «sainte trinité» des objectifs, qui est une collection de trois objectifs qui devraient figurer dans le répertoire de chaque photographe professionnel. Les deux autres sont juste en dessous.

6. Nikon AF-S FX NIKKOR 24-70 mm f / 2.8E ED VR

Le 24-70 mm f / 2,8 est considéré comme le Saint Graal des objectifs Nikon. Tout professionnel a ou veut cette beauté pour son grand verre et sa large ouverture f / 2,8. La distance focale de 24 à 70 mm est également idéale pour la plupart des applications de photographie générales. Il n’est pas beaucoup mieux que cet objectif Nikon, mais préparez-vous à en payer le prix fort.

7. Nikon AF-S NIKKOR 70-200 mm f / 2.8E FL ED VR

Bien que nous répertorions les meilleurs objectifs Nikon que l’argent puisse acheter, la société propose également un objectif f / 2,8 super cher avec une distance focale de 70-200 mm. C’est la troisième lentille de la “Sainte Trinité” et c’est incroyable. La qualité du verre est superbe et vous permet de vous approcher très près des sujets éloignés tout en conservant une ouverture f / 2,8 tout au long du spectre focal.

8. Nikon Z 50 mm f / 1,8 S

Les appareils photo sans miroir sont l’avenir de la photographie, et ceux avec un appareil photo Nikon Z ont de nouvelles options d’objectif plus petites parmi lesquelles choisir. Si vous cherchez à investir dans des objectifs Nikon à l’aide de la monture Z, notre première recommandation est un objectif 50 mm f / 1,8.

La distance focale de 50 mm est la plus proche de ce que l’œil humain peut voir, et ces objectifs Nikon offrent une excellente qualité d’image, même si ce produit n’est pas aussi bon marché que son homologue DSLR.

9. Nikon Z 24-70 mm F / 2,8 S

Préparez vos portefeuilles, car cet objectif Nikon à monture Z haut de gamme ne sera pas bon marché! Il coûte bien plus de deux grands, mais offre la distance focale idéale de 24 à 70 mm et une ouverture non variable f / 2,8. Il est également plus petit que son homologue DSLR, mais la qualité d’image l’emporte sur tout le reste.

10. Nikon Z 24-200 mm f / 4-6,3 VR

Les utilisateurs de monture Z n’ont pas besoin de dépenser une fortune pour obtenir de bons objectifs Nikon. Si cela ne vous dérange pas de manquer sur de grandes ouvertures, ce pourrait être le seul objectif Nikon Z dont vous aurez besoin. Il coûte moins d’un grand et a une distance focale très flexible de 24-200 mm. L’ouverture f / 4-6,3 laisse beaucoup à désirer, mais pour le prix, vous obtenez toujours une grande valeur. Vous pouvez obtenir cet objectif au lieu des options 24-70 mm et 70-200 mm pour économiser de l’argent.

Voilà pour notre liste des meilleurs objectifs Nikon que vous pouvez actuellement acheter. Bonne prise de vue!

