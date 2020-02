10 meilleurs objectifs Sigma et Tamron

Les verres Sigma et Tamron sont devenus les meilleures alternatives pour acheter du verre tiers. Leur optique et leur technologie ont tellement évolué que vous pouvez rarement remarquer la différence. Certains objectifs Sigma et Tamron sont meilleurs que leurs homologues d’origine. Ceux-ci sont souvent disponibles dans tous les supports d’objectif de caméra populaires, vous devriez donc être en mesure d’utiliser n’importe lequel de ces appareils, quel que soit votre appareil photo reflex numérique ou sans miroir. Sans oublier d’aller avec Sigma ou Tamron peut vous faire économiser de l’argent sérieux!

Vous cherchez un nouvel objectif Sigma ou Tamron? Jetez un œil à notre liste des meilleurs.

Les meilleurs verres Sigma et Tamron:

Conditions à garder à l’esprit:

Note de l’éditeur: Cette liste des meilleurs objectifs Sigma et Tamron sera régulièrement mise à jour lors du lancement de nouveaux produits.

1. Sigma 18-35 mm F1.8 Art DC HSM

Chaque photographe utilisant un appareil photo APS-C devrait avoir l’objectif Sigma 18-35mm f / 1.8 Art.

Edgar Cervantes

L’objectif 18-35 mm f / 1,8 Art est rapidement devenu l’un des objectifs Sigma les plus populaires, et pour cause. Il s’agit d’un objectif très spécial en ce qu’il a une ouverture f / 1,8 non variable, ce qui signifie qu’il conserve la même ouverture quelle que soit la distance focale. D’autres objectifs ont tendance à fermer l’ouverture lorsque vous effectuez un zoom avant.

Il a une optique incroyable, une ouverture très large et une distance focale qui fonctionnera pour la plupart des situations de prise de vue. Pour rendre les choses encore meilleures, cet objectif Sigma a été lancé avec un prix de 799 $ (il est encore moins cher maintenant!). C’est un prix incroyable pour un appareil photo avec ces spécifications, et la seule raison pour laquelle tous les photographes ne courent pas pour l’obtenir est parce qu’il n’est conçu que pour les appareils photo avec capteurs APS-C. Ceux qui n’utilisent pas un appareil photo plein format devraient certainement l’obtenir.

0, 00 $

Sigma 18-35mm F1.8 Art DC HSM

Économisez 599 $ .48

Achetez-le maintenant

2. Sigma 50 mm f / 1,4 DG HSM

Le Sigma 50 mm f / 1,4 tue la concurrence avec une ouverture plus large.

Edgar Cervantes

Tout le monde devrait avoir un objectif à ouverture large de 50 mm dans son sac de photographie, et le Sigma 50 mm f / 1.4 est particulièrement bon. Alors que la plupart des verres principaux de 50 mm ont une ouverture f / 1,8, celui-ci va encore plus loin en proposant f / 1,4. Cela signifie que vous pouvez laisser entrer plus de lumière pendant les situations de faible luminosité. Une ouverture plus large capture également un bokeh plus agréable (arrière-plan flou).

0, 00 $

Sigma 50 mm f / 1,4 DG HSM

Économisez 597,14 $

Achetez-le maintenant

3. Macro Sigma 105 mm F2.8 EX DG OS HSM

Un autre investissement important pour tout photographe est un bon objectif macro. Les objectifs macro sont conçus pour une mise au point très rapprochée, et le Sigma 105mm f / 2.8 Macro a une distance de mise au point minimale de 12,3 pouces. La longue focale de 105 mm vous aide à vous rapprocher encore plus, ce qui en fait un excellent objectif pour ceux qui veulent photographier de petits objets, des gros plans ou des insectes. Vous pouvez également capturer des détails d’une manière beaucoup plus complexe.

468, 98 $

Sigma 105mm F2.8 EX DG OS HSM Macro

Achetez-le maintenant

4. Sigma 24-70 mm F2.8 Art DG OS HSM

Vous pouvez économiser des centaines de dollars en optant pour l’objectif professionnel Sigma 24-70 f / 2.8.

Edgar Cervantes

Les objectifs 24-70 mm f / 2,8 sont le Saint Graal de la photographie professionnelle. La distance focale est optimale pour les situations de prise de vue générales, car cet objectif peut photographier large tout en zoomant suffisamment pour la plupart des images à longue distance. L’avantage de cet objectif est que vous obtenez une ouverture rapide de f / 2,8 à n’importe quelle distance focale, et vous pouvez économiser des centaines de dollars en optant pour Sigma, contrairement à l’alternative de votre société d’appareils photo.

1049, 95 $

Sigma 24-70mm F2.8 Art DG OS HSM

Achetez-le maintenant

5. Sigma 70-200 mm F2.8 DG OS HSM

Ceux qui ont besoin de plus de portée adoreront l’objectif Sigma 70-200 mm f / 2,8. Il a également une ouverture non variable qui peut rester grande ouverte à toutes les focales. Cet objectif est largement utilisé par les photographes sportifs et animaliers, entre autres. L’optique est de premier ordre et le prix est beaucoup plus bas que ses équivalents concurrents.

6. Tamron 16-300 mm F / 3,5-6,3 Di-II VC PZD

L’objectif Tamron 16-300 mm F / 3,5-6,3 est conçu pour les capteurs APS-C, de sorte que les utilisateurs de plein cadre sont hors de vue.

Edgar Cervantes

Le Tamron 16-300 mm f / 3,5-6,3 Di-II VC PZD pourrait être le seul objectif Tamron dont vous avez besoin et il est très abordable. Il ne vient pas avec une grande ouverture impressionnante et il se ferme lorsque vous zoomez, mais la plage focale va de 16 mm à 300 mm. Le seul vrai problème est qu’il est fait pour les capteurs APS-C, donc les utilisateurs plein cadre sont hors de vue.

499,00 $

Tamron 16-300 mm F / 3,5-6,3 Di-II VC PZD

Achetez-le maintenant

7. Tamron SP 45 mm F / 1,8 Di VC USD

Les objectifs à focale fixe de 50 mm sont abordables, plus petits, ont de grandes ouvertures et sont dotés de superbes optiques. C’est pourquoi notre première recommandation aux photographes débutants est généralement un objectif principal 50 mm f / 1,8. Il n’y a actuellement aucun objectif Tamron 50 mm, mais il existe un objectif 45 mm f / 1,8. La seule différence est que vos clichés seront un peu plus larges. Heureusement, la distance minimale de mise au point n’est pas très longue à 11,42 pouces, vous pouvez donc vous rapprocher.

389,00 $

Tamron SP 45 mm F / 1,8 Di VC USD

Achetez-le maintenant

8. Tamron SP 90 mm F / 2,8 Di MACRO 1: 1 VC USD

Tout le monde a besoin d’un bon objectif macro, et cet objectif 90 mm f2.8 est la meilleure option de Tamron.

Edgar Cervantes

Tout le monde a besoin d’un bon objectif macro, et c’est la meilleure option de Tamron. Sa distance de mise au point minimale de 11,8 pouces, associée à la distance focale de 90 mm, vous permettra de vous rapprocher très près de votre sujet. Son ouverture f / 2,8 est très rapide. Il s’agit du meilleur objectif Tamron pour prendre des photos de petits objets, des détails en gros plan, des insectes, etc.

649,00 $

Tamron SP 90mm F / 2.8 Di MACRO 1: 1 VC USD

Acheter maintenant Tamron SP 90mm F / 2.8 Di MACRO 1: 1 VC USD Acheter maintenant

649,00 $

9. Tamron SP 24-70 mm F / 2,8 Di VC USD G2

L’objectif 24-70 mm f / 2,8 Tamron est également une excellente option pour les photographes professionnels. Les différences techniques entre ce produit et l’objectif Sigma 24-70 mm f / 2,8 sont très similaires, donc choisir l’un plutôt que l’autre sera une question de préférence.

0, 00 $

Tamron SP 24-70mm F / 2.8 Di VC USD G2

Économisez 1199,00 $

Achetez-le maintenant

10. Tamron SP 70-200 mm F / 2,8 Di VC USD G2

Si vous préférez les objectifs Tamron, le 24-70 mm f / 2,8 de la société est également un bon produit de niveau professionnel que vous devriez considérer. Son optique haut de gamme, son ouverture f / 2,8 non variable et sa longue distance focale conviendront parfaitement dans les situations où vous avez besoin d’une portée plus longue.

1299,00 $

Tamron SP 70-200mm F / 2.8 Di VC USD G2

Achetez-le maintenant

Cette liste des meilleurs objectifs Sigma et Tamron vous aidera à trouver du verre de qualité tout en économisant de l’argent.

Si vous préférez d’autres marques, nous avons également des articles pour les meilleurs appareils photo Nikon et Canon.

Vous voulez en savoir plus sur la photographie? Nous avons également un excellent contenu éducatif pour vous.