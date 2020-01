10 meilleurs robots d’exploration de donjon roguelike pour Android

Les robots de donjon Roguelike (ou de type voyou) sont des jeux assez intenses. Les joueurs plongent dans des grottes et des donjons à la recherche d’aventures et de butins. Cependant, dans mes roguelikes, les donjons sont générés aléatoirement et les morts des joueurs sont permanentes. Ainsi, il y a un pincement d’anxiété qui donne au jeu une sensation plus intense que la plupart des RPG. C’est certainement un genre de niche. Cependant, la base de fans est fidèle. Les Roguelikes sont différents de la plupart des autres jeux auxquels nous jouons. Voici les meilleurs robots d’exploration de donjon roguelike pour Android!

Grottes

Prix: Gratuit / jusqu’à 4,99 $

Caves est l’un des robots d’exploration de donjon les plus populaires sur mobile. Il adhère assez bien à la définition. Les joueurs rampent dans des donjons générés aléatoirement, collectent divers butins et équipements, vainquent des hordes de méchants, et plus encore. Comme la plupart des graphismes, le style est rétro mais les commandes sont bonnes et le jeu est relativement amusant et difficile. Les joueurs obtiennent également une base principale avec une station de clonage. Celui-ci n’est pas facile et il est relativement peu coûteux.

Don’t Starve: Pocket Edition et Shipwrecked

Prix: 4,99 $ chacun

Don’t Starve est un jeu de survie amusant. Il a beaucoup d’éléments roguelike, y compris la mort permanente des personnages et des cartes générées aléatoirement. Il ne fonctionne pas comme votre robot de donjon moyen. Cependant, suffisamment d’éléments sont là pour assouvir l’envie. Vous êtes coincé dans le désert et devez exploiter votre environnement et les créatures à proximité pour survivre. Il existe également un mécanicien d’artisanat ainsi que des mécanismes de survie. Ce n’est pas exactement un robot de donjon roguelike, mais il se sent au moins roguelike.

Hoplite

Prix: Gratuit / 2,99 $

Hoplite est un autre robot de donjon plus ancien et plus populaire. Il utilise le mouvement au tour par tour et l’attaque pour une expérience de jeu légèrement plus stratégique. Sinon, c’est un titre roguelike classique. Il y a des donjons générés aléatoirement, des classements, des succès Google Play Games, des commandes simples et beaucoup de difficultés. Le jeu de base a un peu plus de deux douzaines de niveaux, mais il y a une tonne de missions spéciales et d’autres choses de ce genre pour vous occuper. C’est aussi relativement peu coûteux si vous optez pour la version premium. Celui-ci est également disponible gratuitement pour les membres du Google Play Pass.

HyperRogue

Prix: Gratuit / 2,99 $

HyperRogue est une version unique des robots d’exploration de donjons roguelike. Il joue comme la plupart des autres roguelikes. Cependant, celui-ci utilise une carte circulaire et un type de perspective descendante différent de la plupart des jeux. Cependant, les joueurs font la même chose, y compris la chasse au trésor, éviter la mort et vaincre les méchants. Les joueurs ne peuvent pas sauvegarder la partie, mais la partie est suffisamment courte pour que cela n’importe pas. La version gratuite comprend tout le jeu tandis que la version premium ajoute des succès et des classements. Il existe également une version plus petite du jeu sans musique.

Pathétique

Prix: Gratuit

Pathos est un autre jeu plus ancien du genre. Ses graphismes sont inférieurs à la moyenne, même par rapport aux autres roguelikes et ses commandes sont un peu plus complexes que la normale. Le reste du jeu est cependant assez bon. Il utilise un ensemble de mécanismes de jeu similaire à Nethack, le jeu roguelike ASCII classique du début des années 1980. Les joueurs descendent dans les donjons pour vaincre le grand méchant et s’échappent avant de mourir. Nous aimons celui-ci car il est entièrement gratuit et sans publicité. Il est un peu difficile de se plaindre trop de ses défauts car vous ne payez pas pour y jouer.

Quest of Dungeons

Prix: 1,99 $

Quest of Dungeons est un autre robot de donjon décent. Il utilise le mouvement au tour par tour comme certains roguelikes donc il y a un peu de stratégie là-bas. Vous avez le choix entre quatre personnages avec lesquels jouer, chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Vous voyagez à travers des donjons, pillez tout ce que vous pouvez et essayez de survivre aux ennemis. L’ensemble du jeu est procédural. Ainsi, vous obtenez une lecture différente à chaque fois. Il y a également quatre difficultés, les rencontres de boss et la mort permanente très importante. Il est relativement peu coûteux et les graphismes, bien que rétro, sont meilleurs que la plupart des autres robots de donjon.

Space Grunts 2

Prix: 3,99 $

Space Grunts 2 est un autre spin unique sur le genre roguelike. Celui-ci présente les mécanismes de collecte de cartes. Cependant, en réalité, les cartes remplacent simplement vos outils et votre butin habituels. Vous trouvez des cartes, puis vous les jouez dans des situations opportunes pour sortir des ennuis. Il y a une tonne de cartes à collectionner et le jeu est par ailleurs similaire à la plupart des roguelikes. Celui-ci n’est pas trop populaire, mais nous nous sommes amusés à le jouer. Le jeu coûte 3,99 $ mais n’a pas d’annonces supplémentaires ni d’achats intégrés.

Sproggiwood

Prix: 4,99 $

Sproggiewood est un autre jeu roguelike classique. Celui-ci peut avoir les meilleurs graphismes de n’importe quel roguelike sur la liste. Il joue comme la plupart des robots d’exploration de donjon roguelike. Les joueurs pénètrent dans les donjons, les pillent, vaincent les ennemis et évitent la mort. De plus, il y a une histoire où vous pouvez enregistrer Sproggiwood ou le reprendre comme le vôtre. Celui-ci a également suffisamment de choix et de personnages jouables pour lui donner une valeur de relecture supérieure à la moyenne. Il est un peu plus ancien avec sa dernière mise à jour en 2018 au moment de la rédaction de cet article. Cependant, c’est encore bon pour le moment.

Tyran néant

Prix: Gratuit / jusqu’à 4,99 $

Void Tyrant est l’un des nouveaux robots de donjon roguelike de la liste. Cependant, c’est déjà l’un des plus populaires. Il fusionne l’idée de la collecte de cartes avec l’expérience roguelike standard. Les joueurs collectent des cartes, construisent des decks et jouent aux cartes pour éviter les ennuis. Il existe trois classes dans la version gratuite et quatre dans la version premium. Vous choisissez votre personnage, construisez votre deck et partez à l’aventure. C’est un peu plus de collection de cartes que de roguelike mais c’est quand même un jeu global décent. Un autre jeu très similaire est Rogue Adventure.

Encore un autre donjon de pixels

Prix: Gratuit / 0,99 $

Pourtant, un autre donjon de pixels est à peu près aussi classique d’un roguelike que vous pouvez obtenir sur mobile. Il est basé sur le Pixel Dungeon d’origine et est l’une des nombreuses retombées du Play Store. Nous aimons celui-ci car il est en développement actif, a ajouté un tas de choses supplémentaires à faire et plus d’options pour le joueur. Vous avez le choix entre quatre classes, quatre niveaux de difficulté, des tonnes de butin et d’équipement à collecter, et même l’environnement peut vous aider ou vous gêner. Nous pensons que c’est la meilleure itération de tous les jeux Pixel Dungeon et celle que nous recommandons en premier. Cependant, vous pouvez essayer les autres en cherchant Pixel Dungeon dans le Play Store. Il en existe plusieurs versions.

