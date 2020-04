10 meilleurs romans visuels pour Android

Le roman visuel est un genre intéressant dans le jeu. C’est en fait un jeu, mais les romans visuels ne jouent pas comme des jeux normaux. Les mécanismes de jeu sont simplifiés jusqu’à l’essentiel et le récit du jeu occupe la première place pour tout le jeu. Certains d’entre eux ont des mécanismes, mais ils existent presque uniquement pour faire avancer le jeu. C’est un genre relaxant et idéal pour les gens qui veulent juste passer du temps et regarder une histoire se dérouler. C’est une invention japonaise, donc la plupart des romans visuels Android sont japonais. Pourtant, vous avez d’excellents choix. Voici les meilleurs romans visuels pour Android. Nous aimerions également donner une mention honorable à Lone Wolf Complete de Joe Dever qui ferait totalement cette liste si sa dernière mise à jour n’était pas il y a trois ans.

Ace Attorney

Prix: 19,99 $ chacun

Capcom a quatre ports Ace Attorney sur Android et ils sont tous très bons. Ace Attorney est une série dramatique mystère sur Phoenix Wright, un avocat qui résout les affaires. Il y a aussi des objets cachés et des éléments d’aventure pointer-cliquer. Fondamentalement, vous commencez une affaire, collectez les preuves, interrogez les gens et écrasez vos adversaires devant les tribunaux. Le rythme est assez bon et il y a des mécanismes en jeu pour s’assurer que vous n’oubliez rien. Chaque jeu est assez cher à 19,99 $ chacun, mais vous obtenez le jeu complet sans achats ou publicités supplémentaires dans l’application. La page développeur de Capcom est liée au bouton afin que vous puissiez parcourir les quatre jeux.

Florence

Prix: 2,99 $

Florence est un charmant roman visuel sur Florence. Florence se sent coincée dans sa routine lorsqu’elle rencontre un Krish. Vous jouez à travers le jeu en expérimentant la relation et en mûrissant. Le jeu propose des casse-tête légers et des mécanismes de pointage et de clic, mais il est par ailleurs très facile à jouer. Il a eu un peu d’aide à ses débuts car il provient du concepteur principal de Monument Valley (un autre excellent jeu pour une liste comme celle-ci). Celui-ci coûte 2,99 $ sans achats ni annonces intégrés.

Gris

Prix: 4,99 $

Gris est un jeu de puzzle avec plus que suffisamment d’éléments nouveaux visuels. Vous incarnez Gris, une fille perdue dans son propre monde. Vous l’aidez à naviguer dans ce monde, à entrer en contact avec ses émotions et à naviguer dans la réalité. Le jeu n’a ni mort ni danger, vous pouvez donc jouer à votre propre rythme. Il existe des mécanismes de puzzle légers pour engager le joueur pendant qu’il dérive à travers le jeu. Le style artistique est bon et il y a une quantité étonnamment petite de texte car l’histoire est principalement racontée à travers des éléments visuels. Il coûte 4,99 $ sans achats ni annonces intégrés.

Si mon cœur avait des ailes

Prix: Libre de jouer

If My Heart Had Wings est une expérience de roman visuel relativement standard. Le jeu propose également de nombreuses fonctionnalités intéressantes, notamment une prise en charge hors ligne complète, de nombreuses histoires à lire, etc. Il existe également une fonction de commentaire qui vous permet de laisser des commentaires sur les scènes pour que d’autres puissent les lire plus tard. Le jeu est très similaire à la version PC. Vous pouvez jouer la première moitié gratuitement et vous payez pour le reste plus tard. Il y a aussi un arc central avec des histoires latérales ramifiées sur chaque personnage.

Life is Strange (deux jeux)

Prix: Libre de jouer

Life is Strange est un jeu de style roman visuel de Square Enix. Vous incarnez Max Caulfield, une lycéenne avec la capacité de rembobiner le temps en courtes rafales. Les joueurs prennent des décisions, pensent mieux à eux et reviennent en arrière pour refaire des parties spécifiques du jeu. Vous utilisez cette capacité pour découvrir diverses choses dans le jeu. Il y a aussi une préquelle au jeu, Life is Strange: Before the Storm. Les deux jeux sont gratuits à télécharger et à jouer un peu, puis vous devez payer pour le reste des chapitres du jeu. Celles-ci étaient un peu meilleures sur les consoles de jeu, mais elles se traduisaient bien sur mobile.

Forum mystérieux et 7 rumeurs

Prix: Gratuit / 2,99 $

Mysterious Forum and 7 Rumors est un autre roman visuel assez typique. Celui-ci est assez court à environ deux heures et c’est une expérience d’horreur. Les joueurs prennent des décisions pour influencer certaines parties du jeu et il y a plusieurs fins différentes à atteindre. Le tout se déroule sur un forum organisé par des lycéens locaux. Il y a des histoires publiées là-bas qui deviennent réalité et pas dans le bon sens. C’est un titre court, mais c’est aussi bon marché à 2,99 $. Celui-ci est un excellent petit tueur de temps et l’histoire est ringarde, mais amusante.

OPUS (trois jeux)

Prix: Libre de jouer

OPUS est une petite série de jeux d’exploration. Les joueurs explorent l’espace au fur et à mesure qu’ils parcourent l’intrigue narrative principale du jeu. Le deuxième titre renvoie le joueur sur une Terre dystopique pour aider une sorcière à trouver son chemin. Les deux jeux ne sont pas liés par thème, vous pouvez donc les jouer dans n’importe quel ordre et chaque histoire est complètement unique. OPUS: The Day We Found Earth est le premier titre de la série suivi de OPUS: Rocket of Whispers. Il y a aussi un troisième jeu, le très court (et entièrement gratuit) Rocket of Whispers: Prologue qui raconte les événements avant le deuxième match. Ce sont des représentations très fortes dans l’espace du roman visuel et ajoutent parfaitement des éléments de monde ouvert, de bac à sable, d’exploration et d’aventure.

Sans bœuf

Prix: 4,99 $

Oxenfree est un thriller d’horreur avec des éléments d’aventure, de puzzle et d’exploration. Cela commence quand un groupe de lycéens ouvre involontairement une faille fantôme et le chaos s’ensuit. Il s’inspire beaucoup des films d’horreur pour adolescents des années 80. L’écriture est, franchement, exceptionnelle et les éléments de jeu correspondent très bien au thème du jeu. Il s’agit techniquement d’un portage du jeu PC et les deux versions ont des notes élevées des joueurs. Celui-ci n’a pas vu de mise à jour depuis un certain temps, alors assurez-vous de le tester dans le délai de remboursement pour vous assurer de ne pas gaspiller votre argent.

Titres des jeux Telltale (huit jeux)

Prix: Gratuit / Varie

Telltale Games a été le champion incontesté du roman visuel pendant plusieurs années sur Google Play. Le studio est tombé en panne, mais tous ses jeux sont toujours disponibles sur Google Play. Les romans visuels se déroulent généralement dans le même univers que des propriétés déjà populaires et il y a quatre jeux The Walking Dead, deux jeux Batman et plus encore. Il y avait autrefois un titre Minecraft et un titre Borderlands, mais les deux ont disparu du Play Store. Dans tous les cas, chaque jeu se joue à peu près de la même manière. Vous jouez à travers l’histoire en prenant des décisions et en utilisant des mécanismes d’aventure pointer-cliquer. Les jeux sont tous gratuits pour commencer avec des chapitres facultatifs disponibles sous forme d’achats intégrés. Vous pouvez trouver les jeux The Walking Dead ici et les jeux Batman sont disponibles sur le bouton ci-dessous.

Vers la Lune

Prix: 4,99 $

To the Moon est un jeu touchant avec des aventures légères et des mécanismes RPG. Il s’agit de deux médecins qui donnent aux gens les souvenirs qu’ils souhaitent avoir, mais qui ne peuvent effectuer la chirurgie que lorsque le patient est sur son lit de mort. Leur patient demande à aller sur la lune pour sa dernière demande et les médecins plongent pour savoir pourquoi il le veut. Ce fut l’un des meilleurs jeux Android de 2017 et il reste l’un des meilleurs romans visuels à ce jour. Il coûte 4,99 $ sans achats ni annonces intégrés.

