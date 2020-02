10 montre que tout le monde regarde de façon excessive – .

À combien de services de streaming vous abonnez-vous actuellement? Netflix est évidemment en tête de liste, et Disney + est également devenu un incontournable pour de nombreuses personnes. Après tout, il est difficile de dire non à tous cet excellent contenu pour seulement 6,99 $ par mois, voire moins si vous payez chaque année. Des dizaines de millions de personnes souscrivent également à Amazon Prime Video, souvent sans même s’en rendre compte. Si vous avez Amazon Prime, vous avez Amazon Prime Video. C’est vrai, il est inclus avec tous les membres Prime aux États-Unis, et il y a probablement un tas d’autres avantages que vous ne saviez pas que vous aviez. S’il s’agit de nouvelles pour vous, vous pouvez toutes les consulter sur cette page. Ensuite, arrêtez tout ce que vous faites et diffusez immédiatement l’émission originale d’Amazon The Boys. C’est incroyable.

Ce qui est fou, c’est que tous ces services ne sont que la pointe de l’iceberg. Il y a Hulu, YouTube TV, DC Universe, Apple TV + et bien d’autres, et vous pouvez vous abonner à tous les services de streaming de chaînes câblées premium comme HBO Now si vous ne les avez pas déjà dans votre bouquet de télévision payante. Ensuite, de nouveaux services arrivent au coin de la rue, notamment Peacock et HBO Max. Il n’y a pas de fin en vue, ce qui signifie que le contenu que vous devriez regarder ne fera que s’accumuler. Vous vous sentez encore dépassé? Ne vous inquiétez pas, nous allons vous aider à déterminer exactement ce que vous devriez regarder ensuite.

Lorsque nous avons du mal à décider quelle nouvelle série télévisée commencer après avoir terminé les émissions sur lesquelles nous travaillions, nous nous tournons souvent vers l’esprit ruche d’Internet. Il n’est pas toujours préférable de suivre la foule, mais dans le cas des émissions de télévision, c’est souvent une valeur sûre de voir ce que tout le monde regarde et de lui donner un coup de feu. Notre outil de choix est les informations hebdomadaires de TV Time, qui sont basées sur les données de son application populaire pour iPhone et Android qui sont agrégées et anonymisées.

Des millions de personnes utilisent l’application pour suivre les émissions qu’elles regardent, et TV Time collecte toutes ces données pour déterminer les émissions les plus populaires chaque semaine. Lorsque quatre épisodes ou plus d’une émission sont enregistrés en une seule journée, TV Time considère cela comme une session de frénésie et l’enregistre comme tel. Puis, une fois par semaine, il publie une liste des 10 émissions les plus marquantes de la semaine.

Comme chaque semaine, la liste des 10 meilleurs moments de TV Time est dominée par Netflix. Étant donné que Netflix dépense des milliards en contenu original et publie des dizaines et des dizaines de nouveaux originaux chaque mois, il est forcément bien représenté. Par exemple, le mois prochain seulement, Netflix lancera 55 séries télévisées et films originaux. Vous pouvez voir la liste complète des versions de Netflix de mars 2020 pour les vérifier toutes, mais ne prenons pas de l’avance sur nous-mêmes. Si vous voulez savoir ce que vous devriez regarder maintenant, jetons un œil au dernier “Binge Report” de TV Time.

Locke & Key, la série fantastique à succès de Netflix, est n ° 1 sur la liste pour la deuxième semaine consécutive, et c’est bien mérité. C’est un spectacle très divertissant avec un scénario solide et un budget important. Netflix occupe également la deuxième place avec Cable Girls, l’émission à succès en langue espagnole au milieu de sa dernière saison. Des amis ont pris la troisième place après son récent départ de Netflix, donc les gens le regardent maintenant à la télévision. Les amis ne seront plus disponibles sur aucun service de streaming avant le lancement de HBO Max plus tard cette année.

Une autre émission de Netflix peut être trouvée dans le créneau n ° 4 de cette semaine: Sex Education, dont la deuxième saison a récemment été publiée dans son intégralité. Le hit de la chaîne History Channel Vikings est n ° 5, suivi de Brooklyn Nine-Nine au n ° 6 et Grey’s Anatomy au n ° 7. Chilling Adventures of Sabrina est # 8 sur la liste malgré le fait que la troisième saison soit sortie fin janvier. Riverdale de CW est n ° 9, et la liste se termine avec une autre série originale de Netflix, Narcos: Mexico au n ° 10.

Pour récapituler, voici les 10 émissions du rapport Binge de cette semaine:

Locke & Key

Cable Girls

copains

Éducation sexuelle

Vikings

Brooklyn Nine-Nine

L’anatomie de Grey

Aventures effrayantes de Sabrina

Riverdale

Narcos: Mexique

Source de l’image: XanderSt / Shutterstock

Zach Epstein a travaillé dans les TIC et ses environs pendant plus d’une décennie, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs privés, puis en tant qu’écrivain et éditeur couvrant les actualités commerciales, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité. Il a également été récemment nommé par Forbes l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc..

